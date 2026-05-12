NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई ने दर्ज की FIR, गड़बड़ियों को लेकर जांच शुरू

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) के अनुसार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों से जुड़ी जानकारी 7 मई की शाम को मिली थी, यानी परीक्षा होने के चार दिन बाद। इसके बाद 8 मई की सुबह सूचनाओं को कार्रवाई के लिए केंद्रीय एजेंसियों के पास भेजा गया।

सीबीआई ने नीट-यूजी 2026 परीक्षा के पेपर लीक मामले में FIR दर्ज कर ली है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। देशभर के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए आयोजित की गई इस परीक्षा को आरोप सामने आने के बाद रद्द कर दिया गया। केंद्र सरकार ने मामले की जांच के लिए इसे सीबीआई को सौंपा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) के अनुसार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों से जुड़ी जानकारी 7 मई की शाम को मिली थी, यानी परीक्षा होने के चार दिन बाद। इसके बाद 8 मई की सुबह इन सूचनाओं को आवश्यक कार्रवाई के लिए केंद्रीय एजेंसियों के पास भेजा गया।

एनटीए ने अपने बयान में कहा, 'केंद्रीय एजेंसियों के साथ तालमेल करके इनपुट की जांच की गई। इस रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार की मंजूरी से 3 मई 2026 को आयोजित NEET-UG 2026 परीक्षा को रद्द करने और दोबारा परीक्षा आयोजित करने का फैसला लिया गया है। नई परीक्षा की तारीख बाद में घोषित की जाएगी।' नीट-यूजी 2026 परीक्षा 3 मई को भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में करीब 23 लाख छात्रों ने भाग लिया था।

नासिक पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया इस बीच, नासिक पुलिस ने नीट परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने मामले में मंगलवार को एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। पुलिस उपायुक्त किरण कुमार चौहान ने कहा, 'NEET एग्जाम के प्रश्नपत्र लीक मामले में एक शख्स को हिरासत में लेने के लिए आज सुबह राजस्थान पुलिस से अपील आई। उसी के आधार पर नासिक पुलिस की अपराध शाखा ने एक व्यक्ति को पकड़ा है।' उन्होंने कहा कि राजस्थान पुलिस की एक टीम उसे हिरासत में लेने के लिए आएगी।