पंजाब के रिश्वतखोर DIG भुल्लर के घर CBI की फिर छापेमारी, अब क्या-क्या मिला?

रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े जाने वाले पंजाब के निलंबित पुलिस उपमहानिरीक्षक (DIG) हरचरण सिंह भुल्लर के चंडीगढ़ स्थित आवास पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने बृहस्पतिवार को दूसरे दौर की तलाशी ली है। इस तलाशी में भी CBI ने भारी मात्रा में नकदी और कीमती सामान जब्त किए हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। भुल्लर को पिछले हफ्ते रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

अधिकारियों के मुताबिक, भुल्लर के सेक्टर-40 स्थित आवास पर ताजा छापेमारी इन खबरों के बीच की गई कि वह एजेंसी के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि छापेमारी के दौरान सीबीआई ने सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले और परिसर की कीमत का भी आकलन किया। भुल्लर को एक कबाड़ विक्रेता से ‘सेवा पानी’ के नाम पर आठ लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में 16 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था।

7.5 करोड़ कैश, 2.5 किलो सोने के आभूषण जब्त अधिकारियों के अनुसार, भुल्लर की गिरफ्तारी के बाद उनके आवास पर ली गई तलाशी के दौरान पहले ही 7.5 करोड़ रुपये नकदी और 2.5 किलो सोने के आभूषण जब्त किए गए थे। उन्होंने बताया कि तलाशी के दौरान रोलेक्स और राडो ब्रांड की 26 लग्जरी घड़ियां, परिवार के सदस्यों और संदिग्ध बेनामी संस्थाओं के नाम पर दर्ज 50 से अधिक अचल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज, कई बैंक खातों का विवरण व लॉकर की चाबियां तथा 100 जिंदा कारतूस के साथ चार आग्नेयास्त्र भी जब्त किए गए।

बैंक लॉकर की भी जांच अधिकारियों ने बताया कि भुल्लर की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने उनके कई बैंक लॉकर की भी जांच की है। भुल्लर को फतेहगढ़ साहिब जिले के मंडी गोबिंदगढ़ निवासी एक कबाड़ व्यापारी की शिकायत पर मोहाली स्थित उनके कार्यालय से गिरफ्तार किया गया। शिकायकर्ता ने भुल्लर पर उसके खिलाफ 2023 में दर्ज प्राथमिकी का “निपटारा” करने के एवज में मासिक स्तर पर कुछ धनराशि देने की मांग करने का आरोप लगाया था।

बिचौलिए के पास से 21 लाख की जब्ती किरशानु नाम के एक बिचौलिये को भी गिरफ्तार किया गया था और उसके पास से 21 लाख रुपये जब्त किए गए थे। सीबीआई की ओर से दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक, शिकायतकर्ता आकाश बट्टा ने आरोप लगाया कि भुल्लर ने सरहिंद में उसके खिलाफ दर्ज मामले का निपटारा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसके व्यवसाय के खिलाफ आगे कोई दंडात्मक या प्रतिकूल पुलिस कार्रवाई नहीं की जाएगी, अपने बिचौलिये के माध्यम से रिश्वत की मांग की।

सेवा-पानी मांगते थे DIG शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि भुल्लर हर महीने कुछ धनराशि के भुगतान की मांग कर रहे थे, जिसे ‘सेवा-पानी’ कहा जाता है। उसने दावा किया कि भुगतान न किए जाने की सूरत में भुल्लर ने उसे व्यापार से संबंधित आपराधिक मामलों में फंसाने की धमकी दी थी। शिकायकर्ता ने दावा किया कि उस पर फर्जी बिल का इस्तेमाल करने का झूठा आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया गया है।