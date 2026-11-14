महादेव सट्टेबाजी ऐप केस में 6 राज्यों में 33 जगहों पर CBI की छापेमारी; क्या सब मिला?
प्रवर्तन निदेशालय के अनुमान के मुताबिक, महादेव ऐप और इससे जुड़े अन्य प्लेटफॉर्म से लगभग 94,000 करोड़ रुपये की कमाई हुई है। इसमें से 4,000 से 5,000 करोड़ रुपये पहले ही प्रमोटरों तक पहुंचाए जा चुके हैं।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामले की जांच को लेकर छह राज्य में 33 जगहों पर छापेमारी की है। इस दौरान डिजिटल उपकरण, मोबाइल फोन और कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं। दस्तावेजों से म्यूल बैंक खातों और हवाला के जरिए धन के लेनदेन के संकेत मिले हैं। अधिकारियों ने शनिवार को इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि म्यूल ऐसा बैंक खाता होता है जिसका इस्तेमाल अपराधी अवैध तरीके से हासिल की गई रकम प्राप्त करने, उसे दूसरे खातों में भेजने और धन के वास्तविक स्रोत को छिपाने के लिए करते हैं।
जांच एजेंसी ने बताया कि इस ऐप के प्रमुख प्रवर्तकों में शामिल सौरभ चंद्राकर के ओमान से प्रत्यर्पण के बाद उसके खुलासों के आधार पर छापेमारी की गई। अधिकारियों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में की गई इस छापेमारी में सट्टेबाजी ऐप के पैनल संचालकों से जुड़े परिसरों को निशाना बनाया गया। आपको बता दें कि ऑनलाइन तरीके या इंटरफेस के जरिए सट्टेबाजी की गतिविधियां संचालित की जाती हैं।
कई जगहों पर मिले ऑनलाइन पैनल
सीबीआई के प्रवक्ता ने बताया कि कई स्थानों पर सट्टेबाजी और जुए के ऑनलाइन पैनल सक्रिय पाए गए, जिन्हें बाद में निष्क्रिय कर दिया गया। आपको बता दें कि चंद्राकर को ओमान से प्रत्यर्पित किए जाने के बाद सीबीआई ने उसे एक नवंबर को गिरफ्तार किया था।
94 हजार करोड़ की कमाई
प्रवर्तन निदेशालय के अनुमान के मुताबिक, महादेव ऐप और इससे जुड़े अन्य प्लेटफॉर्म से लगभग 94,000 करोड़ रुपये की कमाई हुई है। इसमें से 4,000 से 5,000 करोड़ रुपये पहले ही प्रमोटरों तक पहुंचाए जा चुके हैं। CBI दो मामलों की जांच कर रही है।
सौरभ चंद्राकर से पूछताछ के आधार पर रेड
CBI के अनुसार, सौरभ चंद्राकर से पूछताछ में यह भी पता चला है कि यह प्लेटफॉर्म और भारत में इसके पैनल ऑपरेटरों का नेटवर्क किस तरह काम करता है। सीबीआई के प्रवक्ता ने कहा, "जांच के दौरान जुटाए गए दस्तावेजी और डिजिटल सबूतों के बारे में भी उससे सवाल-जवाब किए गए।"
CBI ने बताया कि अब तक की जांच से पता चला है कि यह प्लेटफॉर्म दुबई स्थित हेड ऑफिस के जरिए चलाया जा रहा है और भारत में पैनल ऑपरेटरों के एक बड़े नेटवर्क के जरिए काम कर रहा है। ये ऑपरेटर ग्राहकों की ID संभालते हैं, सट्टे के पैसे को ऐसे बैंक खातों में जमा करते हैं जो खास तौर पर दूसरों के नाम पर खोले गए हैं या किराए पर लिए गए हैं और फिर मुनाफे की रकम को हवाला के जरिए विदेश भेज देते हैं।
आपको बता दें कि चंद्राकर के बिजनेस पार्टनर और इस मामले के एक अन्य मुख्य मास्टरमाइंड रवि उप्पल को दुबई में गिरफ्तार किया जा चुका है। भारत जल्द ही उसके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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