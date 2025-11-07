Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsCBI probe begins into the suspicious death of son of former Punjab DGP Mohammad Mustafa
पंजाब के पूर्व डीजीपी मुस्तफा और मंत्री पत्नी के खिलाफ CBI करेगी जांच, बेटे के कत्ल का है आरोप

पंजाब के पूर्व डीजीपी मुस्तफा और मंत्री पत्नी के खिलाफ CBI करेगी जांच, बेटे के कत्ल का है आरोप

संक्षेप: अंतिम संस्कार के बाद एक वीडियो सामने आया था। यह वीडियो 27 अगस्त का बताया गया था। इसमें उसने कहा था कि उसे अपने पिता और अपनी पत्नी के बीच अवैध संबंधों का पता चला है और उसकी मां और बहन सहित उसका पूरा परिवार उसे मारने या झूठे मामले में फंसाने की साजिश रच रहा है।

Fri, 7 Nov 2025 10:28 AMNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की संदिग्ध मौत के मामले की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद सीबीआई ने अकील के पिता मोहम्मद मुस्तफा, मां रजिया सुल्ताना, पत्नी और बहन के खिलाफ हत्या एवं आपराधिक साजिश रचने की धारा के तहत एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई ने देर रात बयान जारी कर यह जानकारी दी है।

पहले इस मामले की जांच पंचकूला पुलिस की एसआईटी कर रही थी लेकिन 23 अक्टूबर को हरियाणा सरकार ने केंद्र से मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आग्रह किया था। पंजाब के मलेरकोटला के शमशुद्दीन ने अकील की मौत में साजिश का आरोप लगाते हुए पंचकूला पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।

पिता पत्नी के अवैध संबंध होने के लगाए थे आरोप

अकील अख्तर 16 अक्टूबर को हरियाणा के पंचकूला में अपने घर पर मृत पाया गया था। परिवार ने बताया था कि दवाइयों की ओवरडोज की वजह से मौत हुई। सहारनपुर में अंतिम संस्कार किया गया था। अंतिम संस्कार के बाद एक वीडियो सामने आया था। यह वीडियो 27 अगस्त का बताया गया था। इसमें उसने कहा था कि उसे अपने पिता और अपनी पत्नी के बीच अवैध संबंधों का पता चला है और उसकी मां और बहन सहित उसका पूरा परिवार उसे मारने या झूठे मामले में फंसाने की साजिश रच रहा है। इसी को आधार बनाते हुए पूर्व डीजीपी के पड़ोसी शमशुद्दीन ने मनसा देवी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

पिता ने मानसिक रोगी बताया

मुस्तफा ने अपने बेटे की मौत से जुड़े सभी आरोपों को पूरी तरह से गलत बताया था। मुस्तफा परिवार ने कहा है कि अकील पंचकूला के एक अस्पताल में इलाज करवा रहा था क्योंकि वह मानसिक रोग से ग्रस्त हो गया था और उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी बहू को बेटे से कई बार बचाया था क्योंकि वो हिंसक हो जाता था। वह नशा भी करता था और पटियाला के एक नशा मुक्ति केंद्र में अकील अख्तर का इलाज भी चला था।

वहीं, हरियाणा सरकार के इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश पर मोहम्मद मुस्तफा ने कहा था कि इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं हर प्रकार की जांच के लिए तैयार हूं। यह बेहतर होगा। बेटे की बीमारी और दूसरे तथ्यों पर जांच होगी तो सारी स्थिति साफ हो जाएगी।

Punjab News Punjab
