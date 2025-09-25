सोनम वांगचुक की मुश्किलें बढ़ीं, फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति को क्यों हुई 5 साल की जेल? टॉप 5 न्यूज

लद्दाख में हुई हिंसा के बीच सोनम वांगचुक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पिछले दो महीने से एक मामले में सीबीआई जांच कर रहा है। सीबीआई सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि यह जांच विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) के कथित उल्लंघन के विरुद्ध की जा रही है

लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग के आंदोलन से भड़की हिंसा के बाद क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। विदेशी फंडिंग मामले में सीबीआई ने सोनम वांगचुक के संस्थान की जांच शुरू कर दी है। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति को देश की अदालत ने पांच साल जेल की सजा सुना दी है।

देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान के साथ:

वांगचुक की मुश्किलें बढ़ीं, विदेशी फंडिंग केस में CBI जांच; PAK दौरे पर भी नजर लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने समेत कई अन्य मुद्दों पर आंदोलन करने वाले क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सूत्रों के अनुसार, विदेशी फंडिंग मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) पिछले दो महीनों से सोनम वांगचुक के संस्थान, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लर्निंग (HIAL) की जांच कर रहा है। हालांकि, अभी तक कोई प्रारंभिक जांच (पीई) या नियमित मामला दर्ज नहीं किया गया है। इसके अलावा, एक पाकिस्तान एंगल भी सामने आया है। दरअसल, छह फरवरी को वांगचुक ने पाकिस्तान की यात्रा की थी, जिसके बाद एजेंसी इस यात्रा की समीक्षा कर रही है। पढ़ें पूरी खबर…

हमें भारत संग समस्या है, क्योंकि... बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस ने फिर उगला जहर बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद मोहम्मद यूनुस ने सरकार की कमान संभाली है। नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस के राज में हिंदुओं के खिलाफ खूब नरसंहार हुआ। उन्होंने अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक इंटरव्यू में बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना का जिक्र करते हुए कहा है कि भारत में उनके रहने से दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हुआ। उन्होंने एक बार फिर से जहर उगलते हुए कहा कि बांग्लादेश को भारत से समस्या है, क्योंकि उन्हें स्टूडेंट्स का व्यवहार पसंद नहीं आया। पिछले साल तख्तापलट के बाद हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई थीं। इसके बाद से ही वह यहीं रह रही हैं। यूनुस ने कई बार भारत सरकार से हसीना को सौंपने की गुजारिश की है। पढ़ें पूरी खबर…

चुनावी चंदा में फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति को 5 साल की जेल,लिबिया कनेक्शन जानें पेरिस की अदालत ने पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति निकोलास सारकोजी को पांच वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। खास बात यह है कि अपील करने पर भी उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा। गुरुवार को लीबिया से कथित रूप से अवैध चुनावी फंडिंग के मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया। अदालत ने उनकी कैद की तिथि बाद में निर्धारित करने का फैसला किया है। कोर्ट ने सारकोजी को 2005 से 2007 के बीच लीबिया से राजनयिक सहयोग के एवज में अपने चुनावी अभियान के लिए फंड इकट्ठा करने की साजिश में अपराधी होने का दोषी करार दिया। पढ़ें पूरी खबर…

टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत, बढ़ाई गई टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की डेडलाइन टैक्सपेयर्स के लिए राहत भरी खबर है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब करदाताओं को अपनी ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की नई समय सीमा 31 अक्टूबर 2025 तक दी गई है। पहले यह तारीख 30 सितंबर 2025 थी। इस निर्णय का उद्देश्य करदाताओं को रिपोर्ट तैयार करने और दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय देना है, ताकि वे सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स और डिटेल सही तरीके से प्रस्तुत कर सकें। पढ़ें पूरी खबर…