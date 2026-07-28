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नीट पेपर लीक में CBI ने पेश की चार्जशीट, 360 गवाह, 43 सबूत; NTA पर क्या

By Deepak Mishra
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) 2026 प्रश्नपत्र लीक मामले में मंगलवार को एक विशेष त्वरित अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

CBI Chargesheet on NEET paper leak
नीट पेपर लीक में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) 2026 प्रश्नपत्र लीक मामले में मंगलवार को एक विशेष त्वरित अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि अदालत बुधवार को इस मामले पर सुनवाई कर सकती है। जांच एजेंसी ने इस मामले में 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी अभी न्यायिक हिरासत में हैं। सीबीआई प्रवक्ता ने एक बयान में कहाकि सीबीआई ने इस आरोपपत्र में 360 गवाहों, 422 दस्तावेजों और 43 अहम सबूतों का जिक्र किया है। आरोप पत्र में नामजद सभी 13 आरोपी अभी न्यायिक हिरासत में हैं। प्रश्नपत्र लीक के आरोपों के बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने मेडिकल में प्रवेश के लिए तीन मई को आयोजित नीट-यूजी परीक्षा को 12 मई को रद्द कर दिया था। इसके बाद 21 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित की गई थी।

चार्जशीट में इन आरोपियों के नाम

सीबीआई की चार्जशीट में यश यादव, मांगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल, विकास बिवाल, शुभम खैरनार, धनंजय लोखंडे, प्रहलाद कुलकर्णी, तेजस हर्षद कुमार, डॉक्टर मनोज शिरुरे, शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर, मनीषा वाघमारे, मनीष मंघारे और मनीषा संजय हवलदार हैं। यह सभी आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

NTA पर सीबीआई की क्या राय

हालांकि अपनी चार्जशीट में सीबीआई ने एनटीए को क्लीनचिट दी है। इसके मुताबिक सीबीआई जांच में एनटीए में किसी तरह का विभागीय भ्रष्टाचार नहीं पाया गया। इस तरह से एग्जामिनेशन बॉडी को पाक-साफ बता दिया गया है। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि उसने एनटीए के कामकाज की विस्तार से जांच की है। इसमें पता लगाने की कोशिश की गई कि कहीं एनटीए के किसी अधिकारी ने तो पैसे वगैरह नहीं लिए। लेकिन जांच में ऐसा कुछ नहीं पाया गया।

पैलेट गन के इस्तेमाल पर बैठक

उधर नीट पेपर लीक पर कॉकरोच जनता पार्टी के 20 जुलाई के ‘चलो संसद’ मार्च के दौरान आरएएफ द्वारा प्लास्टिक छर्रों सहित गैर-घातक हथियारों के उपयोग के संबंध में संसद मार्ग थाने में दर्ज की गई एक सामान्य डायरी (जीडी) प्रविष्टि पर चर्चा करने के लिए मंगलवार को दिल्ली पुलिस मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। पुलिस सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने कहाकि बैठक में दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया, जिसमें 22 जुलाई को अपराह्न 1.24 बजे दर्ज की गई जनरल डायरी (जीडी) प्रविष्टि से जुड़ी परिस्थितियों और जंतर मंतर के पास जोन -1 में दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी की उपस्थिति के उल्लेख पर ध्यान केंद्रित किया गया। उस वक्त कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर बल का प्रयोग किया गया था।

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सुप्रीम कोर्ट में हिंसा की घटनाओं पर सुनवाई

इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहाकि हालिया छात्र विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा की सभी घटनाओं की निष्पक्ष, पारदर्शी और गहन जांच सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने कहाकि निर्धारित प्रोटोकॉल का उल्लंघन होने पर कानून को अपना काम करना चाहिए। चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) के प्रश्नपत्र लीक होने को लेकर देशभर में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की ज्यादतियों के आरोपों वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने हिंसा की कई घटनाओं का जिक्र किया।

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पुलिस पर हमलों की भी जांच

सुनवाई के शुरुआत में जस्टिस जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की सदस्यता वाली पीठ ने सवाल किया कि इन आरोपों की स्वतंत्र जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। प्रधान न्यायाधीश ने कहाकि जिस किसी ने भी ज्यादती की है या कानून अपने हाथ में लिया है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वकीलों की दलीलों पर संज्ञान लेते हुए पीठ ने कहाकि विरोध कर रहे नीट छात्रों पर पुलिस की ज्यादतियों से जुड़े सभी आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच जरूरी है। बेंच ने कहाकि अगर तय प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता है, तो कानून को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। सीजेआई सूर्यकांत ने कहाकि पीठ सभी आरोपों की स्वतंत्र, पारदर्शी और गहन जांच कराने पर विचार कर रही है। अदालत ने कहा कि 250 पुलिसकर्मियों पर हुए हमलों की भी जांच होनी चाहिए और यह पता लगाया जाना चाहिए कि ये हमले छात्रों ने किए थे या कुछ उपद्रवी तत्वों ने।

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मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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