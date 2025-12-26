Hindustan Hindi News
उन्नाव रेप केस में दिल्ली HC के फैसले को चुनौती, CBI ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की अर्जी

उन्नाव रेप केस में दिल्ली HC के फैसले को चुनौती, CBI ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की अर्जी

संक्षेप:

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबित कर दी थी। इससे पहले पीड़िता ने दोषी की जमानत मिलने के आदेश पर निराशा जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाने की बात कही थी। 

Dec 26, 2025 10:23 pm ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
Unnao Rape Case: उन्नाव दुष्कर्म मामले के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित किए जाने के फैसले को CBI ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अधिकारियों ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी है। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व भाजपा विधायक सेंगर को मंगलवार को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने इस दौरान दिसंबर 2019 में निचली अदालत की ओर से दी गई उम्रकैद की सजा को भी निलंबित कर दिया था।

अधिकारियों ने बताया कि CBI ने दिल्ली HC के इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) दायर की है। इससे पहले CBI और पीड़िता की तरफ से सजा सस्पेंड करने की याचिका का जोरदार विरोध किया था। हालांकि हाईकोर्ट ने सेंगर की याचिका मंजूर करते हुए उम्रकैद की सजा को निलंबित कर दिया।

सेंगर ने दायर की थी याचिका

बता दें कि सेंगर को दिसंबर 2019 में एक निचली अदालत ने उन्नाव रेप केस में दोषी ठहराया गया था और उम्रकैद के साथ 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। इसके बाद सेंगर ने जनवरी 2020 में दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी सज़ा के खिलाफ अपील दायर की थी। वहीं मार्च 2022 में सेंगर ने सजा को निलंबित किए जाने की याचिका दायर की थी।

पीड़िता को SC पर भरोसा

इस बीच उन्नाव बलात्कार पीड़िता ने शुक्रवार को कहा था कि इंसाफ के लिए उन्हें उच्चतम न्यायालय पर पूरा भरोसा है। पीड़िता ने पीटीआई-भाषा से कहा कि वह देश की महिलाओं के बीच गए संदेश पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाने के लिए उच्च न्यायालय के बाहर विरोध-प्रदर्शन में शामिल हुई थी। शीर्ष अदालत में पूरा भरोसा जताते हुए पीड़िता ने कहा कि वह उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगी।

पीड़िता ने कहा, “हम उच्चतम न्यायालय का रुख करेंगे और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। शीर्ष अदालत ने मुझे पहले भी न्याय दिया है और मुझे यकीन है कि वह फिर से ऐसा करेगी।” पीड़िता ने मामले में कानूनी लड़ाई जारी रखने का संकल्प लेते हुए कहा कि वह डरकर चुप बैठने वालों में से नहीं है। उसने कहा, “उन्हें लगा था कि हम डर जाएंगे और चुप रहेंगे। उन्होंने किसी महिला का दुर्गा अवतार नहीं देखा है। हम डरेंगे नहीं।”

