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शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी की हत्या की सुपारी देने के आरोप में दो गिरफ्तार, किस पार्टी से संबंध

By Deepak Mishra
लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
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सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी चंद्रनाथ रथ की हत्या की साजिश के मामले में दो मुख्य संदिग्धों को गिरफ़्तार किया है। इस मामले में राज्य की एक प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी से संभावित संबंध भी सामने आए हैं।

Suvendu Adhikari
शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी के मर्डर में अहम मोड़।

सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी चंद्रनाथ रथ की हत्या की साजिश के मामले में दो मुख्य संदिग्धों को गिरफ़्तार किया है। इस मामले में राज्य की एक प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी से संभावित संबंध भी सामने आए हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। गिरफ्तार किए गए आरोपी दो भाई हैं, जिनकी पहचान सागर सोनकर और साहिब सोनकर के तौर पर हुई है। वे रथ के साथ काम करते थे।

प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक पार्टी से संपर्क

अधिकारियों के अनुसार, जांच से पता चला कि रथ के साथ काम करने के दौरान सागर सोनकर लैंडलाइन फोन के ज़रिए प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक पार्टी के ऑफिस के नियमित संपर्क में था। उन्होंने बताया कि आरोपियों को शुक्रवार को कोलकाता की एक विशेष अदालत में पेश किए जाने की संभावना है। रथ की छह मई को उत्तरी 24 परगना जिले के मध्यमग्राम के पास कार में यात्रा करते समय मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

फोन कॉल पर गौर

अधिकारियों के मुताबिक, एजेंसी ने सागर और पार्टी कार्यालय के बीच लगातार हो रही फोन कॉल पर गौर किया है और उस व्यक्ति की पहचान करने की कोशिश की जा रही है, जिसके संपर्क में वह था। अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी को यह भी पता चला है कि 2020 तक सागर भाजपा में शामिल होने से पहले प्रतिद्वंद्वी पार्टी के एक विधायक के साथ काम करता था। उन्होंने कहाकि सागर के कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच के दौरान शक पैदा हुआ, जिसमें प्रतिद्वंद्वी पार्टी के स्थानीय कार्यालय में कई कॉल किए जाने का पता चला।

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दिसंबर 2025 से साजिश

अधिकारियों के अनुसार, एजेंसी को पता चला कि 2026 के बंगाल चुनावों से पहले कोलकाता के भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी के चुनाव अभियान के मुख्य व्यक्ति रथ को खत्म करने की साजिश दिसंबर 2025 से थी, लेकिन किसी न किसी वजह से इसे टालना पड़ रहा था। उन्होंने कहा कि जांच में सीबीआई को सागर के उन हमलावरों के साथ कथित संबंधों का पता लगाने के लिए पर्याप्त सबूत मिले, जिन्हें रथ की हत्या के लिए सुपारी दी गयी थी। उन्होंने कहाकि आरोप है कि सागर ने हत्या को अंजाम देने के लिए हमलावरों को पैसे दिए थे।

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इस मामले में सीबीआई ने अब तक छह हमलावरों– मोनू सिंह, राज सिंह, गोलू सिंह, मयंक राज मिश्रा, विक्की मौर्य और नवीन कुमार सिंह– के अलावा सुपारी लेने वाले विनय राय, संजय राय और विकास मिश्रा को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बताया कि एक आरोपी फरार है।

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Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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