थलपति विजय सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका, कावेरी जल को लेकर खारिज कर दी मांग
तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल कर मांग की थी कि कर्नाटक को तमिलाडु के लिए 11 टीएमसी ज्यादा जल छोड़ने का निर्देश दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाएं खारिज कर दीं।
कावेरी जल विवाद को लेकर तमिलनाडु की टीवीके सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की वह याचिका खारिज कर दी है जिसमें कहा गया था कि कर्नाटक को 11 टीएमसी अतिरिक्त जल छोड़ने का निर्देश दिया जाए। तमिलनाडु की सरकार ने तर्क रखा था कि राज्य में पानी की कमी होने की वजह से किसानों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश सिंह की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी।
तमिलनाडु की क्या थी दलील
तमिलनाडु का कहना है कि कावेरी में पानी की कमी की वजह से किसानों के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। ऐसे में फसलों पर बुरा असर पड़ रहा है। हालांकि कोर्ट ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और कर्नाटक सरकार को इस मामले में कोई भी निर्देश देने से इनकार कर दिया। कावेरी जल को लेकर दोनों राज्य सरकारों में खींचतान बरकरार है।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मंगलवार को कावेरी नदी पर मेकेदातु परियोजना का तमिलनाडु के राजनीतिक दलों द्वारा विरोध किए जाने पर सवाल उठाया और पूछा कि क्या इन दलों ने कावेरी जल बंटवारे पर उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर गौर किया। उन्होंने दिल्ली से लौटने के बाद यहां संवाददाताओं से कहा कि कर्नाटक, उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार तमिलनाडु को 177 टीएमसी पानी छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रस्तावित परियोजना से दोनों राज्यों को लाभ होगा।
शिवकुमार ने कहा, “मैं अन्नाद्रमुक, द्रमुक या किसी भी दल से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने उच्चतम न्यायालय का आदेश देखा है? आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हम उन्हें 177 टीएमसी पानी देने के लिए बाध्य हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है और हम इसे पूरा करेंगे।” उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी विजय जोसेफ के साथ हाल में हुई मुलाकात के बारे में पूछे जाने पर कहा कि हम दोनों मित्र हैं और राजनीतिक मतभेदों को सौहार्दपूर्ण संबंधों के आड़े नहीं आना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा, “हम सभी मित्र हैं। हम भारत के नागरिक हैं। हम सार्वजनिक जीवन में हैं। देखिए, उनकी अपनी राजनीतिक मजबूरियां हैं।” उन्होंने कहा कि तमिलनाडु भी नदियों पर बांध और बैराज बना रहा है लेकिन कर्नाटक की ओर से इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई जा रही है। शिवकुमार ने कहा, "वे (तमिलनाडु सरकार) भी बांध बना रहे हैं। हम किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं।"
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें