स्टालिन की बात सुनते हैं, कांग्रेस की नहीं; थलपति विजय के मंत्री ने शिवकुमार पर बोला हमला
इससे पहले कावेरी मुद्दे पर चर्चा के लिए बीते सोमवार को दोनों नेताओं की मुलाकात होनी थी, लेकिन शिवकुमार ने कहा कि इसके लिए अभी माहौल सही नहीं है। अब विजय के मंत्री ने शिवकुमार पर हमला बोला है।
कावेरी जल विवाद को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच बातचीत की कोशिश अचानक तीखी बहसबाजी में बदल गई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने हाल ही में कर्नाटक के साथ सीधे बातचीत की पहल की थी। हालांकि यह बातचीत टल गई है। इसके बाद अब थलपति विजय के मंत्री ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि शिवकुमार कांग्रेस नेतृत्व की नहीं, बल्कि डीएमके प्रमुख स्टालिन की सुनते हैं।
TVK सरकार के वरिष्ठ मंत्री आर निर्मल कुमार ने आरोप लगाया कि शिवकुमार अपनी पार्टी के नेतृत्व के बजाय तमिलनाडु के मुख्य विपक्षी दल DMK के इशारों पर काम कर रहे हैं। रविवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए निर्मल कुमार ने कहा, “डीके शिवकुमार कांग्रेस आलाकमान की भी नहीं सुनते। वे केवल एमके स्टालिन की बात सुनते हैं। अगर स्टालिन उनसे कुछ कहते हैं या उनका परिवार कुछ कहता है, तो वे तुरंत मान लेते हैं। दोनों के बीच का रिश्ता इतना मजबूत है।”
बता दें कि निर्मल कुमार को सीएम विजय का करीबी और सरकार का प्रमुख प्रवक्ता माना जाता है। ऐसे में उनके इस बयान को सरकार का आधिकारिक रुख माना जा रहा है। इससे यह संदेश मिल रहे हैं कि तमिलनाडु सरकार अब बातचीत को विकल्प नहीं मान रही है और एक बार फिर कावेरी को लेकर चल रही लड़ाई का निपटारा कोर्ट और ट्रिब्यूनल पर ही निर्भर रहेगा।
इससे पहले पिछले हफ्ते सीएम विजय ने कावेरी विवाद पर शिवकुमार से मिलने की पेशकश करके दोनों राज्यों के बीच बातचीत का रास्ता खोलने की कोशिश की थी। हालांकि, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के आदेशों के खिलाफ कर्नाटक में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद यह बैठक स्थगित कर दी गई । टीवीके के अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि द्विपक्षीय वार्ता की इस पहल से सरकार को कोई राजनीतिक फायदा नहीं हुआ, बल्कि इससे सरकार उल्टे बैकफुट पर आ गई। इसी वजह से अब सरकार ने 'सॉफ्ट अप्रोच' छोड़कर आक्रामक रुख अपनाने का फैसला किया है।
शिवकुमार नहीं चाहते बातचीत?
विजय के मंत्री ने आरोप लगाया कि स्टालिन ने कर्नाटक दौरे का विरोध करके ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की कि सीएम विजय इस मुद्दे पर अलग-थलग पड़ गए हैं। निर्मल कुमार ने तमिलनाडु के मुख्य विपक्षी दलों DMK और AIADMK की नीयत पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने सवाल उठाया कि पिछले 5 सालों में सत्ता में रहते हुए DMK ने कावेरी मुद्दे पर एक भी प्रभावी याचिका क्यों नहीं दाखिल की? वहीं विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव का समर्थन करने के बाद अदालत में उसे चुनौती देने के लिए उन्होंने AIADMK को भी आड़े हाथों लिया और पूछा, “क्या वे विधानसभा में सो रहे थे?”
कावेरी और मेकेदातू पर क्या विवाद?
गौरतलब है कि कावेरी नदी के पानी लेकर दोनों राज्यों के बीच शर्तें तय हैं। हालांकि मॉनसून में कम बारिश के कारण इस साल कर्नाटक में पानी की किल्लत है। इसकी वजह से वह तमिलनाडु को तय हिस्से का पानी नहीं दे पा रहा है। वहीं कर्नाटक सरकार कावेरी नदी पर मेकेदातू नाम की जगह पर एक नया विशाल बांध बनाना चाहती है। कर्नाटक का कहना है कि इससे बेंगलुरु शहर के लिए पीने का पानी जुटाया जा सकेगा। हालांकि तमिलनाडु इसका जड़ा विरोध कर रहा है। तमिलनाडु का कहना है कि अगर कर्नाटक ने यह बांध बना लिया, तो नदी के निचले हिस्से में आने वाले पानी का प्रवाह पूरी तरह कर्नाटक के कंट्रोल में आ जाएगा। इससे डेल्टा क्षेत्र के तमिल किसानों की खेती पूरी तरह तबाह हो जाएगी।
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लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें