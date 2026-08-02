कावेरी मुद्दे पर बन गई विजय की बात? क्या बोले कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने रविवार को कहाकि उनकी सरकार कावेरी मुद्दे पर राज्य के किसानों और जनता के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही उन्होंने संगठनों से प्रस्तावित ‘कर्नाटक बंद’ का आह्वान वापस लेने की अपील की।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने रविवार को कहाकि उनकी सरकार कावेरी मुद्दे पर राज्य के किसानों और जनता के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही उन्होंने संगठनों से प्रस्तावित ‘कर्नाटक बंद’ का आह्वान वापस लेने की अपील की। शिवकुमार ने बताया कि कावेरी जल विवाद के मद्देनजर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय कर्नाटक सरकार के अनुरोध पर बेंगलुरु की अपनी यात्रा टालने के लिए सहमत हो गए हैं। उन्होंने इस कदम को दोनों राज्यों के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने में मददगार बताया।
सोमवार को होनी थी मीटिंग
कावेरी मुद्दे पर चर्चा के लिए सोमवार को दोनों नेताओं की मुलाकात होनी थी, लेकिन शिवकुमार ने विजय से उनकी यात्रा टालने का अनुरोध किया ताकि बातचीत बेहतर माहौल में हो सके। इस हफ्ते की शुरुआत में अंतर-राज्यीय विवाद को लेकर पूरे राज्य में विरोध-प्रदर्शन हो रहे थे। कन्नड़ समर्थक संगठनों ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्लयूएमए) के एक आदेश के खिलाफ 13 अगस्त को ‘कर्नाटक बंद’ का आह्वान किया है। इस आदेश में तमिलनाडु के लिए 15 दिन तक प्रतिदिन 3,500 क्यूसेक पानी छोड़ने की कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) की सिफारिश को बरकरार रखा गया था।
विरोध प्रदर्शन की जरूरत नहीं
शिवकुमार ने कहाकि विरोध प्रदर्शनों की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बारिश होने से स्थिति में सुधार हुआ है और सभी राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे पर अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कहाकि ऐसे बंद से किसी का भला नहीं होगा। कावेरी मुद्दे पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहाकि सरकार कानूनी दायरे में रहकर फैसले लेना जारी रखेगी। पीने के पानी की जरूरतों को प्राथमिकता देगी, कानूनी और कृषि विशेषज्ञों से सलाह लेगी और कोई भी अगला कदम उठाने से पहले पानी की स्थिति पर लगातार नजर रखेगी। उन्होंने कहाकि हमारी सरकार कावेरी मुद्दे पर कर्नाटक के किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
कर्नाटक के हितों के लिए प्रतिबद्ध
मुख्यमंत्री ने कहाकि वह खुद कावेरी नदी घाटी क्षेत्र से संबंध रखते हैं और एक किसान के बेटे हैं। शिवकुमार ने कहाकि राज्य के 7.5 करोड़ लोगों के मन में कर्नाटक के हितों की रक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को लेकर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहाकि सरकार सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई के संबंध में अपनी कानूनी टीम से सलाह लेने के बाद विस्तृत कार्रवाई तय करेगी। तमिलनाडु की मुख्य विपक्षी पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) द्वारा सुप्रीम कोर्ट का रुख करने के सवाल पर शिवकुमार ने कहाकि कर्नाटक कानूनी प्रक्रिया के तहत जवाब देगा। उन्होंने कहाकि अदालत की कार्यवाही को लेकर हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और वरिष्ठ कानूनी विशेषज्ञों के अनुभव का लाभ उठाना चाहिए।
क्यों विरोध कर रहा तमिलनाडु
शिवकुमार ने रेखांकित किया कि मेकेदातु परियोजना आगे बढ़नी चाहिए, क्योंकि उच्चतम न्यायालय इस मामले पर पहले ही अपना फैसला सुना चुका है। यह परियोजना राज्य में कावेरी नदी पर मेकेदातु में एक जलाशय बनाने से संबंधित है जिसका तमिलनाडु विरोध कर रहा है। तमिलनाडु की दलील है कि अगर यह बांध बना तो उसके हितों को नुकसान पहुंचेगा। मुख्यमंत्री ने जलाशयों की मौजूदा स्थिति के बारे में बताया कि काबिनी में 24,000 क्यूसेक, केआरएस में 22,000 क्यूसेक, हेमावती में 11,884 क्यूसेक और हारंगी में 10,430 क्यूसेक पानी आ रहा है, जिससे कुल आवक लगभग 67,178 क्यूसेक हो गई है। उन्होंने रेखांकित किया कि कर्नाटक को पीने के पानी के लिए 40 टीएमसी पानी सुरक्षित रखना होगा, जिसमें से कम से कम 36 टीएमसी जरूरी है और बाकी चार टीएमसी आपातकालीन स्थिति के लिए रखा जाना चाहिए।
कितना पानी छोड़ा गया
मुख्यमंत्री ने कहाकि पानी केवल पेयजल आपूर्ति वाली झीलों को भरने के लिए छोड़ा गया था, न कि सिंचाई के लिए। वहीं, पानी की आवक बढ़ने के बाद बांध की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काबिनी से सीमित मात्रा में पानी छोड़ना जरूरी हो गया था। शिवकुमार ने कहाकि सर्वदलीय बैठक में में पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद, विपक्ष के नेता और कानूनी विशेषज्ञ शामिल हुए। उन्होंने बताया कि बैठक में शामिल सभी दलों ने सरकार की कोशिशों का सर्वसम्मति से समर्थन किया गया और राज्य के हित में लिए गए फैसलों के लिए सहयोग का भरोसा दिलाया।
बंद से फायदा नहीं
डीके ने कहाकि सर्वदलीय बैठक में भी सर्वसम्मति से यह महसूस किया गया कि बंद से कोई लाभ नहीं होगा। जब सरकार खुद लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है और प्रकृति भी हमारी मदद कर रही है, तो ऐसे विरोध प्रदर्शनों का सहारा लेने की कोई जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह खुद कन्नड़-समर्थक संगठनों से बात करेंगे, जबकि मंत्री भी किसानों और अन्य समूहों के साथ बातचीत करके उन्हें बंद वापस लेने के लिए मनाने की कोशिश करेंगे। शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक कानूनी तरीकों से अपने हितों की रक्षा करना जारी रखेगा और कोई भी फ़ैसला लेने से पहले वरिष्ठ विशेषज्ञों से सलाह लेगा। उन्होंने बताया कि सीडब्ल्यूआरसी और सीडब्ल्यूएमए की बैठक जनवरी तक हर 15 दिन में होने की उम्मीद है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
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यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।