‘आग कैसे लगी?’, कैश कांड वाले जस्टिस यशवंत वर्मा केस की जांच पर पूर्व SC जज ने उठाए सवाल
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज संजय किशन कौल ने जस्टिस यशवंत वर्मा मामले की जांच पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जांच में आग लगने की वजह का पता लगाया जाना चाहिए था। जानें, जली हुई नकदी मिलने के मामले में उन्होंने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस संजय किशन कौल ने दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़े मामले की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें जांच का तरीका उचित नहीं लगा। उनके मुताबिक, जांच में कम से कम आग लगने की वजह का पता लगाया जाना चाहिए था। जस्टिस कौल ने कहा कि इस मामले में कई सवाल और संदेह थे, लेकिन जिस तरह से संबंधित व्यक्ति को दोषी ठहरा दिया गया, उससे उन्हें परेशानी हुई।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला 12 अगस्त 2025 को जस्टिस यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास से बेहिसाब और आंशिक रूप से जली हुई नकदी मिलने से जुड़ा है। उस समय वह दिल्ली हाईकोर्ट में जज थे। मामले की आंतरिक जांच के बाद भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू करने की सिफारिश राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजी थी।
जस्टिस यशवंत वर्मा ने 10 अप्रैल को इस्तीफा दे दिया था। हालांकि, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से गठित तीन सदस्यीय जांच समिति ने उन्हें मामले में दोषी ठहराया था।
जांच की प्रक्रिया पर क्या बोले जस्टिस कौल?
समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि उन्हें जांच की प्रक्रिया उचित नहीं लगी। उन्होंने कहा, ‘‘मुझे लगा कि जांच सही तरीके से नहीं हुई, क्योंकि कम से कम किसी को आग लगने की वजह का पता तो लगाना चाहिए था।’’
उन्होंने कहा कि यह मामला उन्हें काफी परेशान करता रहा है, क्योंकि जिस व्यक्ति का नाम इसमें आया, उसकी कानूनी पृष्ठभूमि काफी अच्छी थी। जस्टिस कौल के मुताबिक, जस्टिस वर्मा के खिलाफ इलाहाबाद में कभी कोई शिकायत नहीं थी और दिल्ली में भी उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी।
जस्टिस कौल ने कहा कि जिस कमरे में आग लगी थी, वह कुछ साल पहले ही बनाया गया था और कोई बहुत पुराना निर्माण नहीं था। ऐसे में मामले में कई सवाल और संदेह थे, जिनका जवाब तलाशना जरूरी था।
उन्होंने यह भी कहा कि वहां नकदी मिली थी, इसलिए मामले की जांच होनी चाहिए थी और तथ्यों का पता लगाया जाना चाहिए था। हालांकि, उनके मुताबिक, संबंधित व्यक्ति को पूरी तरह से दोषी ठहरा दिया गया।
संसद में महाभियोग प्रस्ताव पर क्या हुआ?
पिछले साल जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर लोकसभा के कुल 145 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। यह प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 218 के तहत लाया गया था।
इस प्रस्ताव पर कांग्रेस, तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी), जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू), जनता दल (सेक्युलर), जन सेना पार्टी, असम गण परिषद (एजीपी), शिवसेना (शिंदे गुट), लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), एसकेपी और माकपा समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों ने हस्ताक्षर किए थे।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस मुद्दे पर संसद के अगले सत्र में कोई घोषणा करने से पहले विभिन्न राजनीतिक दलों से विचार-विमर्श करेंगे।
जांच समिति की रिपोर्ट मानसून सत्र के दौरान 12 अगस्त को लोकसभा और राज्यसभा में पेश की गई थी। हालांकि, विभिन्न मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध के कारण इस पर चर्चा नहीं हो सकी।
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