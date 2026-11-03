इंडिगो फ्लाइट में यात्री की खतरनाक हरकत, हवा में इमरजेंसी एग्जिट से छेड़छाड़ और फिर...

दिल्ली से पुणे जा रही इंडिगो फ्लाइट में एक यात्री ने इमरजेंसी एग्जिट सिस्टम से छेड़छाड़ की। इससे फ्लाइट में सवार लोगों में दहशत फैल गई। क्रू मेंबर की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है।

दिल्ली से पुणे जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक यात्री ने इमरजेंसी एग्जिट सिस्टम से छेड़छाड़ की। इससे हवा में उड़ते विमान में सवार सभी यात्रियों में घबराहट और दहशत फैल गई। पुलिस ने मंगलवार को इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि यात्री के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि यह घटना सोमवार रात को हुई। इंडिगो की फ्लाइट नंबर 6E6884 दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से रात करीब 12 बजकर 45 मिनट पर उड़ान भरी थी। यह फ्लाइट पुणे जा रही थी और रात करीब 2 बजे पुणे हवाई अड्डे पर पहुंची। फ्लाइट में सवार यात्री का नाम गौरव सत्येंद्र रौतेला (33 ) है। वह सासवड का निवासी है और इमरजेंसी एग्जिट डोर के पास वाली सीट पर बैठा था।

न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए हवाई अड्डा पुलिस थाने के वरिष्ठ निरीक्षक गोविंद पवार ने बताया कि रौतेला ने पूछताछ के दौरान अपना बयान देते हुए कहा कि उसने सिर्फ जिज्ञासावश इमरजेंसी एग्जिट के लीवर के कवर को छुआ था। उसे पता नहीं था कि यह कवर इमरजेंसी एग्जिट सिस्टम से जुड़ा है। उसका कहना था कि वह बस देखना चाहता था कि यह क्या चीज है। लेकिन जैसे ही उसने कवर छुआ, विमान के अंदर अलार्म बज उठा। अलार्म की आवाज सुनते ही फ्लाइट में बैठे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई और सभी घबरा गए।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इमरजेंसी एग्जिट सिस्टम से किसी भी तरह की छेड़छाड़ बहुत गंभीर मामला है। अगर कोई भी व्यक्ति जानबूझकर या गलती से भी इस सिस्टम को छूता या खोलता है, तो उससे बाकी यात्रियों की जान और सुरक्षा को सीधा खतरा हो सकता है। खासकर जब विमान हवा में उड़ रहा हो, तब ऐसी हरकत से बड़ी दुर्घटना होने की आशंका रहती है। फ्लाइट के क्रू मेंबर ने इस घटना की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने गौरव सत्येंद्र रौतेला के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 125 के तहत मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल मामवे की जांच जारी है।