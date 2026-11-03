इंडिगो फ्लाइट में यात्री की खतरनाक हरकत, हवा में इमरजेंसी एग्जिट से छेड़छाड़ और फिर...
दिल्ली से पुणे जा रही इंडिगो फ्लाइट में एक यात्री ने इमरजेंसी एग्जिट सिस्टम से छेड़छाड़ की। इससे फ्लाइट में सवार लोगों में दहशत फैल गई। क्रू मेंबर की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है।
दिल्ली से पुणे जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक यात्री ने इमरजेंसी एग्जिट सिस्टम से छेड़छाड़ की। इससे हवा में उड़ते विमान में सवार सभी यात्रियों में घबराहट और दहशत फैल गई। पुलिस ने मंगलवार को इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि यात्री के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि यह घटना सोमवार रात को हुई। इंडिगो की फ्लाइट नंबर 6E6884 दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से रात करीब 12 बजकर 45 मिनट पर उड़ान भरी थी। यह फ्लाइट पुणे जा रही थी और रात करीब 2 बजे पुणे हवाई अड्डे पर पहुंची। फ्लाइट में सवार यात्री का नाम गौरव सत्येंद्र रौतेला (33 ) है। वह सासवड का निवासी है और इमरजेंसी एग्जिट डोर के पास वाली सीट पर बैठा था।
न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए हवाई अड्डा पुलिस थाने के वरिष्ठ निरीक्षक गोविंद पवार ने बताया कि रौतेला ने पूछताछ के दौरान अपना बयान देते हुए कहा कि उसने सिर्फ जिज्ञासावश इमरजेंसी एग्जिट के लीवर के कवर को छुआ था। उसे पता नहीं था कि यह कवर इमरजेंसी एग्जिट सिस्टम से जुड़ा है। उसका कहना था कि वह बस देखना चाहता था कि यह क्या चीज है। लेकिन जैसे ही उसने कवर छुआ, विमान के अंदर अलार्म बज उठा। अलार्म की आवाज सुनते ही फ्लाइट में बैठे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई और सभी घबरा गए।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इमरजेंसी एग्जिट सिस्टम से किसी भी तरह की छेड़छाड़ बहुत गंभीर मामला है। अगर कोई भी व्यक्ति जानबूझकर या गलती से भी इस सिस्टम को छूता या खोलता है, तो उससे बाकी यात्रियों की जान और सुरक्षा को सीधा खतरा हो सकता है। खासकर जब विमान हवा में उड़ रहा हो, तब ऐसी हरकत से बड़ी दुर्घटना होने की आशंका रहती है। फ्लाइट के क्रू मेंबर ने इस घटना की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने गौरव सत्येंद्र रौतेला के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 125 के तहत मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल मामवे की जांच जारी है।
वरिष्ठ निरीक्षक गोविंद पवार ने बताया कि पुलिस ने रौतेला को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35(3) के तहत नोटिस जारी कर दिया है। इस नोटिस के जरिए उसे जांच में सहयोग करने और पुलिस के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यात्री ने जानबूझकर यह काम किया था या सच में अनजाने में कवर छू लिया था।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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