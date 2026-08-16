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ड्यूटी पर तैनात महिला SI से मारपीट, शारीरिक बनावट पर टिप्पणी; 4 के खिलाफ FIR दर्ज

By Niteesh Kumar
भाषा
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पुलिस के अनुसार, जब सब-इंस्पेक्टर ने बचाव किया और हेमंत से पूछताछ की, तो उसने बहस शुरू कर दी। उनका हाथ पकड़कर खींचा और मारपीट की, जिससे उन्हें चोटें आईं। पास में ड्यूटी पर तैनात उनके सहकर्मियों ने बीच-बचाव किया।

Case registered against four people assaulting female police officer on duty Bengaluru
इस तस्वीर का इस्तेमाल सांकेतिक तौर पर किया गया है।

कर्नाटक के बेंगलुरु में ड्यूटी के दौरान 33 वर्षीय महिला सब-इंस्पेक्टर को पीटने, उसकी शारीरिक बनावट को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने और धमकी देने के आरोप में चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, घटना 12 अगस्त की है, जब महिला पुलिसकर्मी केआर पुरम यातायात थाने में ड्यूटी पर तैनात थी। पुलिस ने बताया कि उन्होंने हेमंत रेड्डी नाम के एक व्यक्ति को यातायात से जुड़े मामले को लेकर कांस्टेबल मंजूनाथ से बहस करते देखा। हेमंत ने खुद को वकील बताया था।

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पुलिस के अनुसार, जब सब-इंस्पेक्टर ने बचाव किया और हेमंत से पूछताछ की, तो उसने उनसे भी बहस शुरू कर दी। उनका हाथ पकड़कर खींचा और उनसे मारपीट की, जिससे उन्हें चोटें आईं। पास में ड्यूटी पर तैनात उनके सहकर्मियों ने बीच-बचाव किया। FIR के अनुसार, इसके बाद हेमंत ने अपने दोस्त राहुल को मौके पर बुलाया और उसने महिला पुलिसकर्मी का दाहिना हाथ पकड़कर खींचा और उनके साथ मारपीट की, जिससे उनकी एक उंगली में चोट आई।

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महिला पुलिसकर्मी ने लगाए गंभीर आरोप

महिला पुलिसकर्मी ने बताया कि उन्होंने आत्मरक्षा में राहुल को धक्का देकर दूर किया और सहकर्मी से आपातकालीन हेल्पलाइन 112 पर फोन करने को कहा। हेमंत का भाई हर्षित और उनके पिता राधाकृष्ण समेत कुछ अन्य लोग भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने भी महिला पुलिसकर्मी के साथ कथित तौर पर गाली-गलौज, मारपीट की व उन्हें धमकाया। FIR में बताया गया, महिला पुलिसकर्मी ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उनके शरीर और रूप-रंग को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं। उनके साथ अश्लील व अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया।

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किन धाराओं के तहत दर्ज हुआ मामला

पुलिस ने बताया कि महिला पुलिसकर्मी की शिकायत के आधार पर चारों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 (महिला की गरिमा भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 121(1) (लोक सेवक को ड्यूटी से रोकने के लिए जानबूझकर चोट या गंभीर चोट पहुंचाना), 132 (लोक सेवक को कर्तव्य निभाने से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 351(2) (आपराधिक धमकी), 352 (शांति भंग करने के लिए उकसाने के इरादे से जानबूझकर अपमान) और 3(5) (साझा मंशा) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है।

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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