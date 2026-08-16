ड्यूटी पर तैनात महिला SI से मारपीट, शारीरिक बनावट पर टिप्पणी; 4 के खिलाफ FIR दर्ज
पुलिस के अनुसार, जब सब-इंस्पेक्टर ने बचाव किया और हेमंत से पूछताछ की, तो उसने बहस शुरू कर दी। उनका हाथ पकड़कर खींचा और मारपीट की, जिससे उन्हें चोटें आईं। पास में ड्यूटी पर तैनात उनके सहकर्मियों ने बीच-बचाव किया।
कर्नाटक के बेंगलुरु में ड्यूटी के दौरान 33 वर्षीय महिला सब-इंस्पेक्टर को पीटने, उसकी शारीरिक बनावट को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने और धमकी देने के आरोप में चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, घटना 12 अगस्त की है, जब महिला पुलिसकर्मी केआर पुरम यातायात थाने में ड्यूटी पर तैनात थी। पुलिस ने बताया कि उन्होंने हेमंत रेड्डी नाम के एक व्यक्ति को यातायात से जुड़े मामले को लेकर कांस्टेबल मंजूनाथ से बहस करते देखा। हेमंत ने खुद को वकील बताया था।
पुलिस के अनुसार, जब सब-इंस्पेक्टर ने बचाव किया और हेमंत से पूछताछ की, तो उसने उनसे भी बहस शुरू कर दी। उनका हाथ पकड़कर खींचा और उनसे मारपीट की, जिससे उन्हें चोटें आईं। पास में ड्यूटी पर तैनात उनके सहकर्मियों ने बीच-बचाव किया। FIR के अनुसार, इसके बाद हेमंत ने अपने दोस्त राहुल को मौके पर बुलाया और उसने महिला पुलिसकर्मी का दाहिना हाथ पकड़कर खींचा और उनके साथ मारपीट की, जिससे उनकी एक उंगली में चोट आई।
महिला पुलिसकर्मी ने लगाए गंभीर आरोप
महिला पुलिसकर्मी ने बताया कि उन्होंने आत्मरक्षा में राहुल को धक्का देकर दूर किया और सहकर्मी से आपातकालीन हेल्पलाइन 112 पर फोन करने को कहा। हेमंत का भाई हर्षित और उनके पिता राधाकृष्ण समेत कुछ अन्य लोग भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने भी महिला पुलिसकर्मी के साथ कथित तौर पर गाली-गलौज, मारपीट की व उन्हें धमकाया। FIR में बताया गया, महिला पुलिसकर्मी ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उनके शरीर और रूप-रंग को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं। उनके साथ अश्लील व अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया।
किन धाराओं के तहत दर्ज हुआ मामला
पुलिस ने बताया कि महिला पुलिसकर्मी की शिकायत के आधार पर चारों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 (महिला की गरिमा भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 121(1) (लोक सेवक को ड्यूटी से रोकने के लिए जानबूझकर चोट या गंभीर चोट पहुंचाना), 132 (लोक सेवक को कर्तव्य निभाने से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 351(2) (आपराधिक धमकी), 352 (शांति भंग करने के लिए उकसाने के इरादे से जानबूझकर अपमान) और 3(5) (साझा मंशा) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
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