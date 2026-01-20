बस में महिला ने बनाया वीडियो, छेड़छाड़ का दावा; आरोपी ने घर जाकर कर ली आत्महत्या

Hindustan Hindi News
Case filed against Kerala woman after man commits suicide over social media post
संक्षेप:

Jan 20, 2026 08:42 am IST
केरल के कोझिकोड में पुलिस ने 42 वर्षीय व्यक्ति की आत्महत्या के संबंध में एक महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। आरोप है कि महिला ने बस यात्रा के दौरान व्यक्ति पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया था, जिसके बाद उसने कथित रूप से आत्महत्या कर ली थी। इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि कोझिकोड मेडिकल कॉलेज पुलिस ने वडकारा की 35 वर्षीय शिमजिथा मुस्तफा के खिलाफ सुसाइड के लिए उकसाने के आरोप में मामला दर्ज किया है।

पुथियारा निवासी दीपक गोविंदपुरम में रह रहा था और रविवार को वह अपने कमरे में फंदे से लटका मिला था। दीपक एक कपड़ा कंपनी में काम करता था और काम के सिलसिले में शुक्रवार को कन्नूर गया था। मुस्तफा भी उसी बस में यात्रा कर रही थी। उसने कथित तौर पर एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें उसने दीपक पर उसके साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। उसके रिश्तेदारों ने बताया कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब प्रसारित हुआ। दीपक को वीडियो का पता चला जिसके बाद उसने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली।

DIG को हफ्ते भर में रिपोर्ट देने का निर्देश

पुलिस ने शुरू में अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज किया। हालांकि, पुलिस ने बताया कि परिवार के सदस्यों की शिकायत के बाद आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 के तहत नया मामला दर्ज किया गया है। केरल राज्य मानवाधिकार आयोग ने भी घटना की पुलिस जांच के आदेश दिए और उत्तरी क्षेत्र के पुलिस उपमहानिरीक्षक (DIG) को एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। आयोग ने एक बयान में कहा कि इस मामले पर 19 फरवरी को आयोग की जिले में होने वाली बैठक में विचार किया जाएगा।

पैसे ऐंठने के लिए वीडियो बनाने का आरोप

इस बीच, भारतीय जनता पार्टी के नेता पी एस श्रीधरन पिल्लई ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उचित जांच शुरू करने में देरी का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वीडियो रिकॉर्ड करने वाली महिला एक राजनीतिक दल की सक्रिय कार्यकर्ता है और वह निर्वाचित प्रतिनिधि रह चुकी है। पिल्लई ने दावा किया कि केरल में सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से वित्तीय लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाने वाली ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं।

