'ये गंभीर लापरवाही है...', किसने की IPS अंकिता शर्मा को सजा देने की मांग! फायरिंग का वायरल हो रहा वीडियो
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो 20 अक्टूबर यानी दशहरे के दिन का है। और वीडियो में दिख रही महिला आईपीएस ऑफिसर अंकिता शर्मा हैं। दशहरे पर्व पर शस्त्र पूजन के दौरान IPS अंकिता शर्मा, साड़ी में एके-47 राइफल से हवा में ताबड़तोड़ फायरिंग कर रही हैं
नीली साड़ी, हाथ में AK-47 राइफल और हवा में ताबड़तोड़ फायरिंग...सोशल मीडिया पर महिला का वीडियो हर ओर छाया हुआ है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद से चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। कुछ लोग महिला के बेखौफ अंदाज की तारीफ कर रहे है तो कुछ लोग इसे नियमों का उल्लघन मान रहे हैं। कौन है ये महिला और क्यों उठ रहे हैं इस वीडियो पर सवाल...आइए जानते हैं पूरी कहानी ।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो 20 अक्टूबर यानी दशहरे के दिन का है। और वीडियो में दिख रही महिला आईपीएस ऑफिसर अंकिता शर्मा हैं। दशहरे पर्व पर शस्त्र पूजन के दौरान IPS अंकिता शर्मा, साड़ी में एके-47 राइफल से हवा में ताबड़तोड़ फायरिंग कर रही हैं।
कौन हैं IPS अकिंता शर्मा
सबसे पहले जान लेतें हैं IPS अकिंता शर्मा के बारे में। लेडी सिंघम के नाम से मशहूर अंकिता शर्मा छत्तीसगढ़ कैडर की 2018 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। फिलहाल वो छत्तिसगढ़ के राजनांदगांव जिले की एसपी हैं। अकिंता शर्मा छत्तीसगढ़ के दुर्ग की रहने वाली हैं और राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी भी हैं। IPS बनने के बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कई अहम अभियानों का नेतृत्व किया।
क्यों उठ रहे सवाल
भारतीय सेना से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल कंवल जीत सिंह ढिल्लों ने IPS अंकिता शर्मा के इस वीडियो पर कई सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया के पोस्ट में उन्होंने, वीडियो में हथियारों को संभालने के तरीके पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, वीडियो में दिख रहा है कि, जरूरी नियमों का भी पालन किए बिना ही फायरिंग की जा रही है, इस तरह की लापरवाही न केवल फायरिंग करने वाले व्यक्ति, बल्कि आसपास मौजूद लोगों की जान के लिए भी खतरा पैदा कर सकती है। लोड की गई गन को इस तरह इधर-उधर घुमाना बेहद खतरनाक है, क्योंकि जरा-सी चूक से किसी की जान जा सकती है। उन्होंने, एक सर्विस वेपन का बिना अनुमति इस्तेमाल करने और वर्दी के बजाय दूसरे कपड़ों में ऐसा करने पर भी सवाल उठाए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने इसे अनुशासनहीनता की घटना तक बताया और उचित एक्शन यानी सजा तक देने तक की मांग की।
लेखक के बारे मेंRajat Kumar
रजत कुमार, बीते आठ सालों से पत्रकारिता कर रहा हूं। मैंने, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की है और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। अपने आठ साल के पत्रकारिता करियर में मैंने, प्रभात खबर, इंडिया टुडे और मनीकंट्रोल के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ काम किया है। फिलहाल, लाइव हिंदुस्तान के साथ अपने पत्रकारिता के सफर को आगे बढ़ा रहा हूं।
आम लोगों की कहानियां लिखना और उन्हें सुनाना बेहद पंसद है। बीते आठ सालों से ऐसी कई कहानियों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश जारी है। पत्रकारिता के इस सफर में दो लोकसभा चुनाव और पांच से अधिक विधानसभा चुनाव को कवर करने का भी मौका मिला है। चुनावी रिपोर्टिंग के साथ-साथ जनसरोकार से जुड़े मुद्दों की पत्रकाारिता भी जारी है। राजनीति, क्रिकेट, सिनेमा और इतिहास पसंदीदा विषय रहे हैं। इस विषयों पर लिखना- पढ़ना जारी है।