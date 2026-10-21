'ये गंभीर लापरवाही है...', किसने की IPS अंकिता शर्मा को सजा देने की मांग! फायरिंग का वायरल हो रहा वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो 20 अक्टूबर यानी दशहरे के दिन का है। और वीडियो में दिख रही महिला आईपीएस ऑफिसर अंकिता शर्मा हैं। दशहरे पर्व पर शस्त्र पूजन के दौरान IPS अंकिता शर्मा, साड़ी में एके-47 राइफल से हवा में ताबड़तोड़ फायरिंग कर रही हैं

नीली साड़ी, हाथ में AK-47 राइफल और हवा में ताबड़तोड़ फायरिंग...सोशल मीडिया पर महिला का वीडियो हर ओर छाया हुआ है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद से चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। कुछ लोग महिला के बेखौफ अंदाज की तारीफ कर रहे है तो कुछ लोग इसे नियमों का उल्लघन मान रहे हैं। कौन है ये महिला और क्यों उठ रहे हैं इस वीडियो पर सवाल...आइए जानते हैं पूरी कहानी ।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो 20 अक्टूबर यानी दशहरे के दिन का है। और वीडियो में दिख रही महिला आईपीएस ऑफिसर अंकिता शर्मा हैं। दशहरे पर्व पर शस्त्र पूजन के दौरान IPS अंकिता शर्मा, साड़ी में एके-47 राइफल से हवा में ताबड़तोड़ फायरिंग कर रही हैं।

कौन हैं IPS अकिंता शर्मा सबसे पहले जान लेतें हैं IPS अकिंता शर्मा के बारे में। लेडी सिंघम के नाम से मशहूर अंकिता शर्मा छत्तीसगढ़ कैडर की 2018 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। फिलहाल वो छत्तिसगढ़ के राजनांदगांव जिले की एसपी हैं। अकिंता शर्मा छत्तीसगढ़ के दुर्ग की रहने वाली हैं और राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी भी हैं। IPS बनने के बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कई अहम अभियानों का नेतृत्व किया।