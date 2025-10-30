कार का साइड मिरर टूटा तो 2KM तक खदेड़ा, कपल ने युवक को कुचलकर मार डाला

संक्षेप: टक्कर मारने के बाद दोनों ने भागने से पहले सबूत मिटाने का प्रयास किया। वे कुछ देर बाद मास्क पहनकर घटनास्थल पर वापस लौटे। उन्होंने अपनी कार के टूटे हुए पुर्जे उठाए और फिर से भाग गए।

बेंगलुरु के पुत्तनहल्ली इलाके में 25 अक्टूबर की रात को रोड रेज की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक मामूली दुर्घटना के बाद एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। इस दुर्घटना में दर्शन की मौत हो गई और उसका दोस्त वरुण घायल हो गया। आरोपी का नाम मनोज कुमार और उनकी पत्नी आरती शर्मा है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि रात में मोटरसाइकिल सवार दर्शन और वरुण की बाइक से मनोज कुमार की कार का शीशा टूट गया। मामूली टक्कर के बाद यह घटना एक जानलेवा पीछा में बदल गई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि गुस्से में आकर आरोपी दंपति ने मोटरसाइकिल सवार दोनों युवकों का लगभग दो किलोमीटर तक पीछा किया। मनोज कुमार और आरती शर्मा ने पहली बार टक्कर मारने से चूकने के बाद यू-टर्न लिया और फिर दोनों युवकों को जानबूझकर जोरदार टक्कर मारी। टक्कर के कारण दर्शन और वरुण सड़क पर गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। वरुण बच गए, लेकिन दर्शन की चोटों के कारण मृत्यु हो गई।

टक्कर मारने के बाद दोनों ने भागने से पहले सबूत मिटाने का प्रयास किया। वे कुछ देर बाद मास्क पहनकर घटनास्थल पर वापस लौटे। उन्होंने अपनी कार के टूटे हुए पुर्जे उठाए और फिर से भाग गए।