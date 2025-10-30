Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia Newscar side mirror broken couple chased young man for 2 kilometers and then ran him over killing him
कार का साइड मिरर टूटा तो 2KM तक खदेड़ा, कपल ने युवक को कुचलकर मार डाला

कार का साइड मिरर टूटा तो 2KM तक खदेड़ा, कपल ने युवक को कुचलकर मार डाला

संक्षेप: टक्कर मारने के बाद दोनों ने भागने से पहले सबूत मिटाने का प्रयास किया। वे कुछ देर बाद मास्क पहनकर घटनास्थल पर वापस लौटे। उन्होंने अपनी कार के टूटे हुए पुर्जे उठाए और फिर से भाग गए।

Thu, 30 Oct 2025 09:53 AMHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बेंगलुरु के पुत्तनहल्ली इलाके में 25 अक्टूबर की रात को रोड रेज की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक मामूली दुर्घटना के बाद एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। इस दुर्घटना में दर्शन की मौत हो गई और उसका दोस्त वरुण घायल हो गया। आरोपी का नाम मनोज कुमार और उनकी पत्नी आरती शर्मा है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि रात में मोटरसाइकिल सवार दर्शन और वरुण की बाइक से मनोज कुमार की कार का शीशा टूट गया। मामूली टक्कर के बाद यह घटना एक जानलेवा पीछा में बदल गई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि गुस्से में आकर आरोपी दंपति ने मोटरसाइकिल सवार दोनों युवकों का लगभग दो किलोमीटर तक पीछा किया। मनोज कुमार और आरती शर्मा ने पहली बार टक्कर मारने से चूकने के बाद यू-टर्न लिया और फिर दोनों युवकों को जानबूझकर जोरदार टक्कर मारी। टक्कर के कारण दर्शन और वरुण सड़क पर गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। वरुण बच गए, लेकिन दर्शन की चोटों के कारण मृत्यु हो गई।

टक्कर मारने के बाद दोनों ने भागने से पहले सबूत मिटाने का प्रयास किया। वे कुछ देर बाद मास्क पहनकर घटनास्थल पर वापस लौटे। उन्होंने अपनी कार के टूटे हुए पुर्जे उठाए और फिर से भाग गए।

सीसीटीवी फुटेज और सबूतों के आधार पर पुलिस ने बाद में मामले को रोड रेज से प्रेरित हत्या में बदल दिया। पुलिस ने आरोपी मनोज कुमार और आरती शर्मा को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है और आगे की जांच जारी है।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha
कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रैजुएट हिमांशु शेखर झा करीब 9 वर्षों से बतौर डिजिटल मीडिया पत्रकार अपनी सेवा दे रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा राष्ट्रीय राजनीति पर अच्छी पकड़ है। दिसंबर 2019 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। इससे पहले दैनिक भास्कर, न्यूज-18 और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में भी काम कर चुके हैं। हिमांशु बिहार के दरभंगा जिला के निवासी हैं। और पढ़ें
Murder
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।