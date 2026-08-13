कोलकाता में ड्राइविंग प्रैक्टिस के दौरान तालाब में गिरी कार, 42 वर्षीय महिला की मौत

कोलकाता के केस्टोपुर स्थित प्रफुल्ल कानन इलाके में ड्राइविंग प्रैक्टिस करते समय नियंत्रण खोने से एक कार तालाब में गिर गई। इस हादसे में 42 वर्षीय महिला सुमित्रा दास की मौत हो गई।

कोलकाता के केस्टोपुर इलाके के प्रफुल्ल कानन (वेस्ट) में एक दिल दहला देने वाली दुर्घटना हुई। बुधवार को ड्राइविंग की प्रैक्टिस करते समय नियंत्रण खोने से एक कार तालाब में जा गिरी। इस हादसे में 42 वर्षीय महिला सुमित्रा दास की मौत हो गई। कार पूरी तरह पानी में डूब गई और घंटों चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। बताया जा रहा है कि सुमित्रा दास रोज की तरह सुबह अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने स्कूटर से निकली थीं। बेटी को सुरक्षित स्कूल पहुंचाने के बाद वे स्कूटर से घर लौटीं। घर पहुंचकर उन्होंने स्कूटर पार्क किया और गैरेज से अपनी हुंडई आई-10 कार निकाली। हाल ही में उनके पति कृष्णेंदु दास ने यह कार खरीदी थी। सुमित्रा 22 अगस्त को होने वाले ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट की तैयारी में जुटी हुई थीं। प्रैक्टिस के दौरान अचानक हादसा हो गया।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, नई ड्राइवर होने के कारण सुमित्रा ने गलती से ब्रेक की जगह एक्सीलरेटर पेडल दबा दिया। कार तेजी से आगे बढ़ी और नियंत्रण से बाहर हो गई। आसपास का इलाका आवासीय है और पास में ही एक तालाब स्थित है। तेज रफ्तार में कार सीधे तालाब में जा घुसी। कुछ ही पलों में कार पानी में पूरी तरह डूब गई। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत शोर मचाया और मदद के लिए दौड़े। कई लोगों ने कार को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन पानी की गहराई और कार के पूरी तरह डूब जाने के कारण कुछ नहीं हो सका।

वहीं, घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड, पुलिस और स्थानीय बचाव दल मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू ऑपरेशन एक घंटे से अधिक समय तक चला। फायर डिपार्टमेंट के जवानों ने विशेष उपकरणों की मदद से कार को तालाब से बाहर निकाला। कार पानी से बाहर आते ही अंदर सुमित्रा का शव दिखाई दिया। शव की स्थिति से साफ था कि डूबते समय उन्होंने कार से बाहर निकलने की पूरी कोशिश की थी। उनका चेहरा पीछे के हैच की तरफ था और पैर स्टीयरिंग व्हील के पास थे। इस पोजीशन से लगता है कि पानी भरने के दौरान वे पीछे की ओर भागने या दरवाजा खोलने का प्रयास कर रही थीं, लेकिन पानी के तेज दबाव के कारण सफल नहीं हो सकी।