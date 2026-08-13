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कोलकाता में ड्राइविंग प्रैक्टिस के दौरान तालाब में गिरी कार, 42 वर्षीय महिला की मौत

By Devendra Kasyap
लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
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कोलकाता के केस्टोपुर स्थित प्रफुल्ल कानन इलाके में ड्राइविंग प्रैक्टिस करते समय नियंत्रण खोने से एक कार तालाब में गिर गई। इस हादसे में 42 वर्षीय महिला सुमित्रा दास की मौत हो गई।

कोलकाता में ड्राइविंग प्रैक्टिस के दौरान तालाब में गिरी कार, 42 वर्षीय महिला की मौत
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कोलकाता के केस्टोपुर इलाके के प्रफुल्ल कानन (वेस्ट) में एक दिल दहला देने वाली दुर्घटना हुई। बुधवार को ड्राइविंग की प्रैक्टिस करते समय नियंत्रण खोने से एक कार तालाब में जा गिरी। इस हादसे में 42 वर्षीय महिला सुमित्रा दास की मौत हो गई। कार पूरी तरह पानी में डूब गई और घंटों चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। बताया जा रहा है कि सुमित्रा दास रोज की तरह सुबह अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने स्कूटर से निकली थीं। बेटी को सुरक्षित स्कूल पहुंचाने के बाद वे स्कूटर से घर लौटीं। घर पहुंचकर उन्होंने स्कूटर पार्क किया और गैरेज से अपनी हुंडई आई-10 कार निकाली। हाल ही में उनके पति कृष्णेंदु दास ने यह कार खरीदी थी। सुमित्रा 22 अगस्त को होने वाले ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट की तैयारी में जुटी हुई थीं। प्रैक्टिस के दौरान अचानक हादसा हो गया।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, नई ड्राइवर होने के कारण सुमित्रा ने गलती से ब्रेक की जगह एक्सीलरेटर पेडल दबा दिया। कार तेजी से आगे बढ़ी और नियंत्रण से बाहर हो गई। आसपास का इलाका आवासीय है और पास में ही एक तालाब स्थित है। तेज रफ्तार में कार सीधे तालाब में जा घुसी। कुछ ही पलों में कार पानी में पूरी तरह डूब गई। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत शोर मचाया और मदद के लिए दौड़े। कई लोगों ने कार को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन पानी की गहराई और कार के पूरी तरह डूब जाने के कारण कुछ नहीं हो सका।

वहीं, घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड, पुलिस और स्थानीय बचाव दल मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू ऑपरेशन एक घंटे से अधिक समय तक चला। फायर डिपार्टमेंट के जवानों ने विशेष उपकरणों की मदद से कार को तालाब से बाहर निकाला। कार पानी से बाहर आते ही अंदर सुमित्रा का शव दिखाई दिया। शव की स्थिति से साफ था कि डूबते समय उन्होंने कार से बाहर निकलने की पूरी कोशिश की थी। उनका चेहरा पीछे के हैच की तरफ था और पैर स्टीयरिंग व्हील के पास थे। इस पोजीशन से लगता है कि पानी भरने के दौरान वे पीछे की ओर भागने या दरवाजा खोलने का प्रयास कर रही थीं, लेकिन पानी के तेज दबाव के कारण सफल नहीं हो सकी।

अधिकारियों ने बताया कि सुमित्रा के पति कृष्णेंदु दास ने कुछ समय पहले ही नई कार खरीदी थी। परिवार की इच्छा थी कि सुमित्रा जल्द से जल्द ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर लें, इसलिए वे नियमित रूप से प्रैक्टिस कर रही थीं। हादसे के समय आसपास कोई और व्यक्ति नहीं था। सुमित्रा अकेले ही कार चला रही थीं। फिलहाल मृतक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का सटीक कारण स्पष्ट हो सकेगा, हालांकि प्राथमिक रूप से डूबने से मौत मानी जा रही है। पुलिस ने मामले को दुर्घटना के रूप में दर्ज किया है और आगे की जांच जारी रखी है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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