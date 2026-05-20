कैप्टन ने पाक की भद पिटवाई; 2 भारतीय एयरबेस को तबाह करने का किया दावा, वे नक्शे पर हैं ही नहीं

बिना बुनियादी जानकारी के टीवी पर आकर दिए गए इस बयान के बाद एक्स पर मीम्स की बाढ़ आ गई है। इंटरनेट यूजर्स पाकिस्तानी सेना की इस लापरवाह खुफिया जानकारी का जमकर मजाक उड़ा रहे हैं।

India-Pakistan: पिछले साल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव चरम पर पहुंच गया था। इस दौरान भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर' के जवाब में पाकिस्तान ने 'ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस' शुरू किया था। अब इसी सैन्य टकराव से जुड़ा पाकिस्तानी सेना के एक अधिकारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें किए गए दावों ने पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारी किरकिरी करा दी है। वायरल वीडियो में पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी बेहद आत्मविश्वास के साथ दावा कर रहे हैं कि उन्होंने भारत के दो प्रमुख एयरबेस को निशाना बनाकर उन्हें तबाह कर दिया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिन दो एयरबेस का उन्होंने नाम लिया, असल में उनका कोई वजूद ही नहीं है।

वीडियो में दिख रहे सैन्य अधिकारी की पहचान कैप्टन मुनीब जमाल के रूप में हुई है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने गर्व से कहा, "हमें दो टारगेट दिए गए थे। राजौरी एयरबेस और मामून एयरबेस। हमारी मिसाइलों ने इन दोनों ठिकानों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया और इन्हें एंगेज किया।" कैप्टन जमाल ने यह भी दावा किया कि मिसाइल लॉन्च की तैयारी के दौरान वहां नागरिकों की मौजूदगी ने उनके हौसले और आत्मविश्वास को और बढ़ा दिया था।

क्या है हकीकत? पाकिस्तानी कैप्टन के इस बयान के सामने आते ही भारतीय रक्षा विशेषज्ञों और सोशल मीडिया यूजर्स ने उनके दावों की धज्जियां उड़ा दीं। राजौरी जम्मू-कश्मीर का एक रणनीतिक जिला जरूर है, लेकिन वहां भारतीय वायुसेना का कोई भी ऑपरेशनल एयरबेस नहीं है। वहीं मामून पंजाब के पठानकोट में स्थित एक सैन्य छावनी है, न कि कोई वायुसेना का एयरबेस।

सोशल मीडिया में पाक का उड़ा मजाक बिना बुनियादी जानकारी के टीवी पर आकर दिए गए इस बयान के बाद एक्स पर मीम्स की बाढ़ आ गई है। इंटरनेट यूजर्स पाकिस्तानी सेना की इस लापरवाह खुफिया जानकारी का जमकर मजाक उड़ा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "पुरातत्वविदों, मानचित्रकारों, गूगल मैप्स और भारतीय वायुसेना ने मिलकर एक संयुक्त मिशन शुरू किया है, ताकि कैप्टन साहब के राजौरी और मामून एयरबेस को ढूंढा जा सके।" एक अन्य यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, "फतह-1 मिसाइल ने राजौरी और मामून एयरबेस पर इतना जोरदार हमला किया कि वे दुनिया के नक्शे से ही गायब हो गए! अगला टारगेट क्या है कैप्टन साहब... अटलांटिस?"