कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंच से अमरिंदर सिंह की मौजूदगी का खास तौर पर जिक्र किया और अपने दिवंगत पिता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से जुड़ा एक दिलचस्प पारिवारिक किस्सा सुनाया।

कैप्टन अमरिंदर सिंह और गांधी परिवार के बीच बढ़ती नजदीकियों ने उनकी कांग्रेस में संभावित 'घर वापसी' की अटकलों को फिर हवा दे दी है।

पिछले छह महीनों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बयानों और अब सोमवार को सोनिया गांधी की किताब के विमोचन समारोह में राहुल गांधी और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात ने सियासी गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 84 साल के कैप्टन अमरिंदर सिंह और गांधी परिवार के बीच बढ़ती नजदीकियों ने उनकी कांग्रेस में संभावित 'घर वापसी' की अटकलों को फिर हवा दे दी है।

दिल्ली में सोमवार को सोनिया गांधी के संस्मरण 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' के विमोचन कार्यक्रम में कैप्टन अमरिंदर सिंह पहली पंक्ति में कांग्रेस और 'इंडिया' गठबंधन के दिग्गज नेताओं के साथ बैठे नजर आए। यह उपस्थिति इसलिए भी खास है, क्योंकि 2021 में कांग्रेस नेतृत्व के साथ तीखे सत्ता संघर्ष के बाद अमरिंदर ने पार्टी छोड़ दी थी और बाद में भाजपा का दामन थाम लिया था।

जब राहुल ने सुनाया राजीव और सोनिया के एकमात्र 'झगड़े' का किस्सा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंच से अमरिंदर सिंह की मौजूदगी का खास तौर पर जिक्र किया और अपने दिवंगत पिता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से जुड़ा एक दिलचस्प पारिवारिक किस्सा सुनाया।

राहुल ने अमरिंदर की तरफ देखते हुए कहा, "मुझे यहां अमरिंदर सिंह जी दिख रहे हैं। जब मैं यह कहूंगा तो शायद आपको यकीन न हो, आप मेरी बहन से पूछ सकते हैं। हमने अपने माता-पिता (राजीव और सोनिया) को बहस करते तो देखा था, लेकिन उन्हें लड़ते हुए सिर्फ एक ही बार देखा। और संयोग देखिए कि जब ऐसा हुआ, तब मेरे पिता फोन पर अमरिंदर सिंह जी से ही बात कर रहे थे। क्या आपको वो बात याद है?"

राहुल ने मुस्कुराते हुए बताया कि राजीव गांधी फोन पर अमरिंदर से बात करने में व्यस्त थे और सोनिया गांधी उनसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थीं। उन्होंने तीन-चार बार अपनी बात दोहराई, लेकिन पिता पहले से तनाव में थे और उन्हें गुस्सा आ गया- बस वही उन दोनों की इकलौती लड़ाई थी।

भाजपा और खुद अमरिंदर ने सियासी अटकलों को किया खारिज कांग्रेस के मंच पर अमरिंदर की मौजूदगी से उठी सियासी अटकलों पर विराम लगाने के लिए भाजपा तुरंत सामने आई। भाजपा नेता राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने बचाव करते हुए कहा कि राजीव गांधी और उनके परिवार के साथ अमरिंदर सिंह के दशकों पुराने आत्मीय और पारिवारिक संबंध रहे हैं, इसलिए इस कार्यक्रम में उनका जाना बेहद स्वाभाविक है।

खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कांग्रेस में वापसी की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या वे फिर से कांग्रेस में शामिल होंगे, तो उन्होंने दोटूक जवाब दिया- "नहीं।" अपनी मौजूदगी की वजह बताते हुए उन्होंने कहा, "हम यहां एक सामाजिक कार्यक्रम में आए हैं। इसमें राजनीति कहां से आ गई? जब मेरी किताबों का विमोचन हुआ था, तो सोनिया जी भी तीन बार उन कार्यक्रमों में आई थीं।"

पिछले 6 महीनों में ऐसे मिले नजदीकी के संकेत अमरिंदर और कांग्रेस के बीच बर्फ पिघलने के संकेत पिछले कई महीनों से अलग-अलग मौकों पर मिल रहे हैं।

4 जून: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दावा किया था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस नेताओं के संपर्क में हैं। पंजाब भाजपा की कार्यप्रणाली से अमरिंदर की नाराजगी की खबरों के बीच हुड्डा के इस बयान ने हलचल मचा दी थी।

7 अगस्त: एक इंस्टाग्राम 'आस्क मी एनीथिंग' (AMA) सेशन के दौरान जब छात्रों ने राहुल गांधी से पूछा कि भाजपा में उनका पसंदीदा नेता कौन है, तो राहुल ने सबको चौंकाते हुए कैप्टन अमरिंदर का नाम लिया था। उन्होंने कहा था, "निश्चित रूप से कैप्टन अमरिंदर सिंह। उनसे मेरी अच्छी पटती है, वे सैन्य इतिहास के जानकार हैं... हेलो, अंकल अमरिंदर!"

15 अक्टूबर: कांग्रेस के पंजाब प्रभारी सचिन पायलट ने भी अमरिंदर की घर वापसी के सवाल पर कहा था कि "राजनीति में कुछ भी हो सकता है"। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया था कि उनकी इस बारे में अमरिंदर से कोई बात नहीं हुई है।

2027 के पंजाब चुनाव से पहले क्यों अहम हैं ये समीकरण? अगले साल की शुरुआत में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राज्य की सियासत तेजी से करवट ले रही है। 2017 में कांग्रेस को प्रचंड जीत दिलाने वाले अमरिंदर सिंह आज भी पंजाब की राजनीति में बड़ा कद रखते हैं। 2021 में नवजोत सिंह सिद्धू और पार्टी नेतृत्व से टकराव के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उन्होंने 'पंजाब लोक कांग्रेस' बनाई और 2022 का चुनाव भाजपा के साथ मिलकर लड़ा, हालांकि बाद में उन्होंने अपनी पार्टी का भाजपा में विलय कर दिया।