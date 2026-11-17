सोनिया गांधी की किताब के विमोचन समारोह में भाजपा नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह की मौजूदगी ने पंजाब की सियासत में नई चर्चा छेड़ दी है। पांच साल पहले कांग्रेस छोड़ने वाले कैप्टन का गांधी परिवार से अब भी कैसा रिश्ता है?

नई दिल्ली में कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी की आत्मकथा 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' के विमोचन समारोह में एक ऐसा दृश्य दिखा, जिसने पंजाब से लेकर दिल्ली तक की सियासी हवाओं में सुगबुगाहट पैदा कर दी। मंच के सामने सबसे पहली पंक्ति यानी फ्रंट रो में भारतीय जनता पार्टी के नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बैठे थे। पांच साल पहले जिस पार्टी को उन्होंने गांधी परिवार (विशेषकर राहुल और प्रियंका) पर तीखे हमले करते हुए छोड़ा था, उसी के इतने अहम और निजी कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी केवल एक 'शिष्टाचार भेंट' से कहीं अधिक मानी जा रही है।

उनके आसपास कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद थे। उसी लाइन में खुद सोनिया गांधी भी बैठी थीं। राहुल गांधी ने भी अपने संबोधन में अमरिंदर सिंह का जिक्र किया। उन्होंने राजीव गांधी और सोनिया गांधी के बीच हुई एक बहस का किस्सा सुनाते हुए बताया कि जिस एकमात्र मौके पर उन्होंने अपने माता-पिता को बहस करते देखा था, उस समय उनके पिता फोन पर अमरिंदर सिंह से बात कर रहे थे। यह महज एक पुराना पारिवारिक किस्सा नहीं था। इसने उस रिश्ते की याद दिलाई, जो अमरिंदर सिंह के कांग्रेस छोड़ने के बाद भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला रियासत के शाही घराने से ताल्लुक रखते हैं। इस कारण उन्हें 'महाराजा' या 'महाराजा सा'ब' के नाम से भी जाना जाता है।

जिस टकराव ने कांग्रेस से अलग कर दिया था इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए 2021 के पंजाब कांग्रेस संकट को याद करना जरूरी है। उस समय अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे। पार्टी के भीतर नवजोत सिंह सिद्धू और उनके समर्थकों के साथ उनका टकराव लगातार बढ़ रहा था। प्रदेश कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर खींचतान इतनी तेज हो गई कि आखिरकार सितंबर 2021 में अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। उनकी जगह चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया।

यह सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी छूटने का मामला नहीं था। अमरिंदर सिंह इसे अपने राजनीतिक अपमान के रूप में देखते थे। नवंबर 2021 में कांग्रेस से इस्तीफा देते हुए उन्होंने सोनिया गांधी को सात पन्नों का पत्र लिखा। इसमें उन्होंने गांधी परिवार, खासकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के रवैये पर गंभीर सवाल उठाए थे। उन्होंने राहुल और प्रियंका गांधी को 'अनुभवहीन' बताते हुए आधी रात को साजिश रचने का आरोप लगाया था। उनके शब्दों और तेवरों से साफ था कि यह विदाई सामान्य राजनीतिक मतभेद का परिणाम नहीं थी।

इसके बाद उन्होंने पंजाब लोक कांग्रेस बनाई और 2022 का विधानसभा चुनाव भाजपा के साथ गठबंधन में लड़ा। हालांकि, उनका नया राजनीतिक प्रयोग सफल नहीं हुआ। पंजाब लोक कांग्रेस अपना खाता तक नहीं खोल सकी। बाद में उनकी पार्टी का भाजपा में विलय हो गया। यहीं से कैप्टन के राजनीतिक सफर का एक नया अध्याय शुरू हुआ। जिस कांग्रेस में उन्होंने वर्षों तक अपना प्रभाव बनाए रखा था, उससे अलग होने के बाद वह भाजपा में तो पहुंच गए, लेकिन पंजाब की राजनीति में अपनी पुरानी ताकत दोबारा साबित नहीं कर पाए।

'हैलो अंकल अमरिंदर' और दून स्कूल का वह पुराना याराना राजनीतिक मतभेदों से इतर, कैप्टन और गांधी परिवार का रिश्ता पीढ़ियों पुराना है। अमरिंदर सिंह और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी दून स्कूल में सहपाठी और गहरे दोस्त थे, और राजीव ही उन्हें कांग्रेस में लेकर आए थे। विमोचन समारोह के दौरान राहुल गांधी ने एक बेहद दिलचस्प किस्सा सुनाया। राहुल ने बताया कि उन्होंने अपने जीवन में माता-पिता (सोनिया और राजीव) को केवल एक बार लड़ते देखा था, और उस वक्त राजीव गांधी फोन पर कैप्टन अमरिंदर सिंह से ही बात कर रहे थे। इसी कार्यक्रम में राहुल गांधी ने मंच से कैप्टन का अभिवादन "हैलो, अंकल अमरिंदर" कहकर किया। इससे पहले अगस्त में भी एक इंस्टाग्राम लाइव के दौरान राहुल गांधी ने कैप्टन को अपना पसंदीदा भाजपा नेता बताया था। यह स्पष्ट दर्शाता है कि गांधी परिवार कैप्टन को एक प्रतिद्वंद्वी भाजपा नेता के बजाय परिवार के एक पुराने शुभचिंतक के तौर पर ज्यादा देखता है।

भाजपा में हैं, लेकिन क्या पार्टी उनका पूरा इस्तेमाल कर पा रही है? कैप्टन की सोनिया गांधी के कार्यक्रम में मौजूदगी को केवल कांग्रेस के चश्मे से देखना अधूरा होगा। भाजपा के भीतर उनकी मौजूदा स्थिति भी इस कहानी का अहम हिस्सा है। सितंबर 2026 में एक इंटरव्यू के दौरान अमरिंदर सिंह ने खुलकर कहा था कि भाजपा पंजाब के मामलों में उनके अनुभव और राय का पर्याप्त इस्तेमाल नहीं कर रही है। उनका कहना था कि पंजाब की राजनीति में करीब छह दशक बिताने के बावजूद पार्टी के कुछ पदाधिकारी उनसे सलाह नहीं लेते। उन्होंने यह भी कहा था कि राज्य की राजनीति को समझने के लिए केवल संगठनात्मक पद पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि जमीन पर काम करने का अनुभव भी जरूरी है।

जून 2026 में पंजाब भाजपा नेतृत्व की ओर से यह संकेत दिया गया था कि अमरिंदर सिंह 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रचार अभियान में सक्रिय रहेंगे। ऐसे में पार्टी के लिए उनकी राजनीतिक समझ और पुराने संपर्क उपयोगी हो सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या भाजपा उन्हें केवल एक वरिष्ठ प्रचारक के रूप में देखेगी या पंजाब में रणनीतिक फैसलों में भी उनकी भूमिका बढ़ाएगी?

मिशन 2027: पंजाब की सियासी बिसात और कैप्टन का रुख फिलहाल अमरिंदर सिंह ने इस ताजा मुलाकात को पूरी तरह से 'गैर-राजनीतिक' और 'सामाजिक' करार दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब उन्होंने अपनी किताबें लिखी थीं, तब सोनिया गांधी उनके तीन बुक लॉन्च में शामिल हुई थीं, इसलिए वह केवल शिष्टाचार निभा रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, "हम यहां एक सामाजिक कार्यक्रम के लिए आए हैं। इसमें राजनीतिक मुद्दों की क्या बात है? यह एक सामाजिक कार्यक्रम है। उदाहरण के लिए, जब मैंने अपनी किताबें लॉन्च की थीं, तो सोनिया जी उनमें से तीन कार्यक्रमों में शामिल हुई थीं... कई अन्य देशों में, लोग अपनी राजनीतिक विचारधारा से परे, सामाजिक रूप से एक-दूसरे से मिलते-जुलते रहते हैं..."

जब उनसे पूछा गया कि क्या वे कांग्रेस में वापस लौटेंगे, तो उन्होंने कहा, “...एक बार जब आप कोई फैसला ले लेते हैं, तो आपको बाद में जाकर शिकायत नहीं करनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं मानता। जहां तक मेरी बात है, मैं यहां सिर्फ एक सामाजिक कार्यक्रम के लिए आया हूं। मैं इस परिवार को कई सालों से जानता हूं। हमारे बीच बहुत करीबी रिश्ता है... किसी ने मुझसे कभी यह नहीं पूछा कि मुझे उनके साथ जुड़ना चाहिए या नहीं। उनके साथ मेरी बातचीत पूरी तरह से सामाजिक रही है। उन्होंने कभी मुझसे उनके साथ जुड़ने के लिए नहीं कहा, और न ही ऐसा न करने की कोई सलाह दी।” हालांकि, राजनीति में टाइमिंग का बहुत महत्व होता है।

भाजपा के भीतर कैप्टन की स्थिति: कैप्टन वर्तमान में भाजपा में हैं, लेकिन पंजाब में भाजपा अभी भी अपना जनाधार मजबूत करने के संघर्ष से गुजर रही है। हाल ही में ऐसी चर्चाएं तेज हुई हैं कि भाजपा अपने पुराने सहयोगी शिरोमणि अकाली दल (SAD) के साथ फिर से गठबंधन कर सकती है। अगर ऐसा होता है, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह (जो अकाली दल के धुर विरोधी रहे हैं) के लिए भाजपा में असहज स्थिति पैदा हो सकती है।

उनकी पैठ को कोई भी दल नजरअंदाज नहीं कर सकता एक 'स्टेट्समैन' की छवि: 84 वर्षीय कैप्टन अमरिंदर सिंह अब शायद सक्रिय रूप से मुख्यमंत्री पद की दौड़ में न हों, लेकिन पंजाब की राजनीति में उनकी हैसियत एक 'स्टेट्समैन' (विद्वान राजनेता) की है। सैन्य इतिहास की उनकी समझ और सिख समुदाय में उनकी पैठ को कोई भी दल नजरअंदाज नहीं कर सकता।