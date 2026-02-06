Hindustan Hindi News
मैं दूर नहीं रह सकता, पत्नी के गम में शख्स ने पानी की टंकी से लगा दी छलांग; फेसबुक पर किया लाइव

संक्षेप:

पुणे में एक शख्स ने पानी की टंकी से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। इससे पहले उसने फेसबुक पर लाइव भी किया। उसने एक सूइसाइड नोट भी छोड़ा है जिसमें पत्नी और बच्ची से दूर होने के बात लिखी है। 

Feb 06, 2026 11:37 am ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
पत्नी और बच्ची के घर छोड़ने के बाद सदमे में आए एक युवक ने बेहद खतरनाक कदम उठाया। पुणे के रहने वाले शख्स ने पानी की टंकी से कूदकर जान दे दी। उसने अपनी आत्महत्या की फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग भी की। मृतक का नाम केसरी प्रसाद साहू बताया गया है। केसरी सब्जी मंडी की पानी की टंकी पर चढ़ गया और फेसबुक लाइव करते हुए रोने लगा। उसने एक सूइसाड नोट भी छोड़ा है।

सूइसाइड नोट भी छोड़ा

केसरी ने नोट में लिखा है कि वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और पत्नी से उससे बात करवाने को कहता था। उसने किसी शख्स पर दोनों के रिश्ते के बीच खटास पैदा करने का आरोप लगाया है। उसने जो वीडियो पोस्ट किया उसमें देखा गया कि वह भीड़भाड़ वाले इलाके में एक पानी की टंकी पर खड़ा है। वह बुरी तरह रो रहा है और अपनी पत्नी और बेटी से प्यार करने की बात कहता है।

पत्नी के छोड़कर जाने से सदमे में था

प्राप्त जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले ही उसकी पत्नी बेटी को लेकर घर छोड़कर चली गई थी। इसके बाद से वह अकेला ही रह रहा था। पुलिस ने कहा कि पुणे के भोसारी इलाके में वह पानी की टंकी पर चढ़ गया और फिर वहां से कूद गया। पुलिस को यह भी शक है कि उसने शराब के नशे में आत्महत्या की है। आत्महत्या से पहले वह लगभग एक मिनट तक फेसबुक पर लाइव था। वीडियो में वह रो रहा था और कह रहा था, मैंने पुलिस प्रशासन से शिकायत की है। मेरी कोई नहीं सुनता।

केसरी वीडियो में कहता है, 'मुझे जीना है। मैं यहां से चला जाऊंगा। मैं यहां ऊपर हूं। क्या सोच रहे हो। मैं क्या करूंगा, मुझे भी नहीं मालूम। आज मैं वह करके दिखाऊंगा जो मुझे भी पता नहीं है। मैं वह करके दिखाऊंगा जो कभी किसी ने किया नहीं होगा।' फेसबुक पर इसी तरह की बातें करने के बाद उसने यह कदम उठाया। पुलिस को घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची। दमकल विभाग की टीम बुलाई गई और आधे घंटे तक कोशिश की गई कि वह टंकी से उतर आए। लेकिन वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था।

कुछ लोगों ने टंकी पर चढ़कर उसे बचाने की कोशिश की लेकिन वे थोड़ी दूर ही रुक गए क्योंकि वह बार-बार कूद जाने की धमकी दे रहा था। पुलिस ने चार पेज का एक सूइसाइड नोट बरामद किया है। उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी नोट अपलोड किया था। इसमें उसने पत्नी से अलग होने की बात लिखी है। उसने लिखा, मैं अपनी बीवी और बच्ची के साथ रहना चाहता हूं। अगर मेरी बीवी रुकती है तो ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं लेकिन मेरी बच्ची को मुझे दे दो। मैं अब और सहन नहीं कर सकता। मैं बेटी को याद करता हूं। एक बार बात करवा दो। जहां भी रहो खुश रहो। मैं बस यह जानना चाहता हूं कि तुम लोग जहां भी हो, खुश हो।

उसने लिखा, मैं यह सूइसाइड नोट पूरे हश में लिख रहा हूं। मेरी पत्नी को मुझसे दूर ले जाने में कुछ लोग शामिल हैं। वे जानते हैं कि मेरी पत्नी कहां है। मैं न्याय चाहता हूं। उसने यह भी कहा कि पुलिस उसकी कोई मदद नहीं कर रही है। मैं अपनी पत्नी और बच्ची के साथ रहना चाहता हूं।

