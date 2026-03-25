Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

एक भ्रष्ट पार्टी के साथ नहीं रह सकता; TMC के पूर्व विधायक ने थामा BJP का दामन

Mar 25, 2026 08:54 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
share

मेखलीगंज से पूर्व टीएमसी विधायक अर्घ्य रॉय प्रधान और ग्रेटर कूचबिहार आंदोलन से जुड़े रहे बंशी बदन बर्मन, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में पार्टी में शामिल हुए।

एक भ्रष्ट पार्टी के साथ नहीं रह सकता; TMC के पूर्व विधायक ने थामा BJP का दामन

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले राज्य की सियासत में हलचल तेज हो गई है। मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) के पूर्व विधायक अर्घ्य रॉय प्रधान और प्रमुख राजबंशी नेता बंशी बदन बर्मन ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) का दामन थाम लिया। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन राज्य की चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए दो दिवसीय दौरे पर कोलकाता पहुंचे हैं।

मेखलीगंज से पूर्व टीएमसी विधायक अर्घ्य रॉय प्रधान और ग्रेटर कूचबिहार आंदोलन से जुड़े रहे बंशी बदन बर्मन, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में पार्टी में शामिल हुए।

अर्घ्य रॉय प्रधान ने टीएमसी छोड़ने का कारण बताते हुए कहा, "मैं अब एक भ्रष्ट पार्टी के साथ खड़ा नहीं रह सकता। मैं अपने क्षेत्र के लोगों का सामना करने की स्थिति में नहीं था।" गौरतलब है कि अर्घ्य के पिता अमर रॉय प्रधान कूचबिहार से आठ बार सांसद रह चुके हैं और अर्घ्य खुद भी तूफ़ानगंज और मेखलीगंज का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

उत्तर बंगाल के समीकरणों पर असर

राजबंशी नेता बंशी बदन बर्मन के भाजपा में आने से उत्तर बंगाल के समीकरण बदल सकते हैं। शुभेंदु अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बर्मन ने केंद्रीय नेतृत्व से बात की है और उत्तर बंगाल के विकास के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। बर्मन ने अपनी मांगों को स्पष्ट करते हुए कहा, "मैंने केंद्रीय नेतृत्व से कहा है कि हमारी राजबंशी भाषा को मान्यता मिलनी चाहिए और हमारे अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। मैं पार्टी को अपना पूरा समर्थन देने के लिए आया हूँ।"

कोलकाता में भी बढ़ा भाजपा का कुनबा

भाजपा में शामिल होने का यह सिलसिला केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। सोमवार को कोलकाता नगर निगम (KMC) में कांग्रेस के एकमात्र पार्षद संतोष पाठक ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। एक के बाद एक विपक्षी नेताओं का भाजपा में शामिल होना राज्य की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी के लिए एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है।

नितिन नवीन का दौरा और चुनावी रणनीति

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का कोलकाता दौरा बंगाल चुनावों के लिए पार्टी की गंभीरता को दर्शाता है। अपने दो दिवसीय प्रवास के दौरान वे पार्टी के सांगठनिक ढांचे की समीक्षा करेंगे और आगामी चुनावों के लिए रणनीति तैयार करेंगे। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि 'उत्तर बंगाल' और 'राजबंशी वोट बैंक' पर पकड़ मजबूत करना भाजपा की इस रणनीति का अहम हिस्सा है।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

और पढ़ें
TMC BJP Bengal Election 2026
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।