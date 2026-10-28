बंगाल में UP स्टाइल में रेप आरोपी का एनकाउंटर, पुलिस के साथ शुभेंदु अधिकारी, बोले- खुली छूट है

आपको बता दें कि गाईघाटा का यह मामला शनिवार रात यानी कि 24 अक्टूबर का है। 11वीं कक्षा की एक छात्रा अपने घर के पास एक म्यूजिकल प्रोग्राम के बाद लापता हो गई थी।

पश्चिम बंगाल की पुलिस के द्वारा हाल के दिनों में किए गए दो एनकाउंटर के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली से तुलना होने लगी है। 17 साल की एक लड़की के रेप और मर्डर के आरोपी एक व्यक्ति को सोमवार रात कोलकाता से लगभग 70 किमी दूर गोली मार दी। आरोप है कि क्राइम रीकंस्ट्रक्शन सीन के दौरान उसने एक पुलिस अधिकारी की रिवॉल्वर छीन ली और फायरिंग कर दी। इस पूरे घटनाक्रम में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल पुलिस का बचावा किया और खुली छूट देने की बात कही है।

पुलिस ने इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर 24-परगना के गाईघाटा में पुलिस की जवाबी फायरिंग में प्रह्लाद दास मारा गया। पुलिस के अनुसार, जब टीम वापस लौट रही थी तभी आरोपी प्रह्लाद दास ने शौच के लिए गाड़ी से उतरने की इच्छा जताई। जैसे ही गाड़ी रुकी और वह बाहर निकला उसने एक सब-इंस्पेक्टर की सर्विस रिवॉल्वर छीन ली और फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है कि एक गोली ड्यूटी पर तैनात अधिकारी को छूती हुई निकल गई।

क्या है मामला? आपको बता दें कि गाईघाटा का यह मामला शनिवार रात यानी कि 24 अक्टूबर का है। 11वीं कक्षा की एक छात्रा अपने घर के पास एक म्यूजिकल प्रोग्राम के बाद लापता हो गई थी। रविवार सुबह उसका शव एक रिश्तेदार के घर के पीछे मिला। शुरुआती जांच में शरीर पर कई चोटों के निशान मिले, जिनमें सिर और चेहरे पर लगी चोटें भी शामिल थीं। पुलिस को रेप और मर्डर का शक हुआ और लड़की के परिवार की शिकायत के आधार पर प्रह्लाद दास को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इस गोलीबारी को आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया है।

पुलिस के साथ खड़े हुए शुभेंदु मंगलवार शाम को शुभेंदु अधिकारी ने पुलिस के ऐक्शन का बचाव करते हुए कहा, "पुलिस पहले ही एनकाउंटर के कारणों के बारे में बता चुकी है। मुझे इस पर और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जब कोई कानून को अपने हाथ में लेता है, तो पुलिस चुपचाप तमाशा नहीं देख सकती।" उन्होंने मंगलवार शाम को पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के बाद यह बात कही।

पुलिस को दो क्षेत्रों पूरी छूट: सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा, “पुलिस को दो क्षेत्रों में पूरी छूट दी गई है। नशीले पदार्थों की लत से निपटना और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना। इन दो क्षेत्रों में जहां भी जरूरी हो पुलिस कोई भी आवश्यक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। मैं पुलिस के साथ मजबूती से खड़ा रहूंगा और उनके कर्तव्यों के पालन में उनका बचाव करूंगा। हम कानून का शासन स्थापित करना चाहते हैं। यहां बलात्कारियों और गुंडों के लिए कोई जगह नहीं है।”

इससे पहले जुलाई में दक्षिण 24-परगना के बारुईपुर में बच्चों के साथ बलात्कार के एक मामले के आरोपी की हत्या हुई थी। उस मामले में एक बच्ची के बलात्कार और हत्या के आरोपी प्रभास मंडल को पुलिस ने तब गोली मार दी थी जब वह देर रात अपराध स्थल पर घटना के पुनर्निर्माण सीन के दौरान एक सब-इंस्पेक्टर की बंदूक छीनकर गोली चलाने लगा था। तब मुख्यमंत्री ने कहा था कि उन्होंने पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने का वादा किया था और वह न्याय उन्हें मिल गया है।

एनकाउंटर की जानकारी देते हुए बंगाल पुलिस ने कहा, “दास ने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश में एक सब-इंस्पेक्टर की सर्विस रिवॉल्वर छीन ली और उन पर तीन राउंड गोलियां चलाईं। जवाबी कार्रवाई में अन्य अधिकारियों ने चार राउंड गोलियां चलाईं जो दास को लगीं। सब-इंस्पेक्टर को मामूली चोटें आईं और पुलिस की गाड़ी को नुकसान पहुंचा।”