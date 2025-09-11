Cancel India vs Pakistan Asia Cup T20 match PIL filed in Supreme Court राष्ट्र की गरिमा मनोरंजन से ज्यादा अहम, भारत-पाक मैच रद्द कराने के लिए SC में याचिका दायर, India News in Hindi - Hindustan
भारत और पाकिस्तान 2025 एशिया कप के लिए 14 सितंबर को दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आमने-सामने होंगे। याचिका अधिवक्ता स्नेहा रानी, अभिषेक वर्मा और मोहम्मद अनस चौधरी के माध्यम से दायर की गई है।

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 11 Sep 2025 09:16 AM
भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप के तहत 14 सितंबर को दुबई में होने वाले T20 क्रिकेट मैच को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है। यह याचिका कानून के चार छात्रों के नेतृत्व में उर्वशी जैन द्वारा दाखिल की गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच का आयोजन राष्ट्रीय गरिमा और जनभावनाओं के विपरीत संदेश देगा।

याचिका में कहा गया है कि क्रिकेट को राष्ट्रीय हितों, नागरिकों की जान या सशस्त्र बलों के बलिदानों के ऊपर नहीं रखा जा सकता। याचिकाकर्ताओं ने जोर देकर कहा कि यह मैच सैनिकों और शहीदों के परिवारों की भावनाओं का अपमान करेगा। याचिका में यह भी मांग की गई है कि राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 को तत्काल लागू किया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

भारत और पाकिस्तान 2025 एशिया कप के लिए 14 सितंबर को दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आमने-सामने होंगे। याचिका अधिवक्ता स्नेहा रानी, अभिषेक वर्मा और मोहम्मद अनस चौधरी के माध्यम से दायर की गई है। याचिका में कहा गया है, ‘‘देशों के बीच क्रिकेट सद्भाव और मित्रता दिखाने के लिए होता है। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जब हमारे लोग मारे गए और हमारे सैनिकों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, तो पाकिस्तान के साथ खेलने से विपरीत संदेश जाएगा कि जहां हमारे सैनिक अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं, वहीं हम उसी देश के साथ खेल का जश्न मना रहे हैं जो आतंकवादियों को पनाह दे रहा है।’’

याचिकाकर्ताओं ने कहा, ‘‘इससे उन पीड़ितों के परिवारों की भावनाओं को भी ठेस पहुंच सकती है जिन्होंने पाकिस्तानी आतंकवादियों के हाथों अपनी जान गंवाई। राष्ट्र की गरिमा और नागरिकों की सुरक्षा मनोरंजन से अहम है।’’ बत दें कि 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की जान गई थी। जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान स्थित आतंकियो के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया। यह ऑपरेशन भारत की तरफ से पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई का हिस्सा था, जिसमें भारतीय सैनिकों ने बहादुरी से भाग लिया। याचिकाकर्ताओं का मानना है कि यह मैच राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकों की गरिमा को प्रभावित करेगा, और मनोरंजन को प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए।

