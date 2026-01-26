Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsCanada troubled by America hopes from India PM Mark Carney may visit soon
अमेरिका से परेशान कनाडा को भारत से उम्मीद, जल्द हो सकता है पीएम मार्क कार्नी का दौरा

अमेरिका से परेशान कनाडा को भारत से उम्मीद, जल्द हो सकता है पीएम मार्क कार्नी का दौरा

संक्षेप:

गणतंत्र दिवस के मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडाई विदेश मंत्री अनीता आनंद से फोन पर बात की। दोनों नेताओं के बीच संबंधों को मजबूत करने और आपसी सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा हुई है। जल्द ही पीएम कार्नी भारत का दौरा कर सकते हैं।

Jan 26, 2026 07:19 pm ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

कनाडा में जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल के दौरान भारत के साथ संबंध बेहद खराब हो गए थे। हालांकि अब दोनों देशों के संबंध एक बार फिर पटरी पर आ गए हैं। इसकी बड़ी वजह अमेरिका की विदेश नीति भी है। अमेरिका लगातार कनाडा पर आक्रामक है और टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे रहा है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप यह भी दावा कर चुके हैं कि वह कनाडा को 51वां राज्य बनाएंगे। ऐसे में पीएम मार्क कार्नी भारत के साथ संबंध सुधारने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। वह जल्द ही भारत का दौरा कर सकते हैं। दोनों देशों के संबंधों को लेकर यह दौरा बेहद अहम होने वाला है।

ऊर्जा, यूरेनियम को लेकर हो सकते हैं बड़े समझौते

गणतंत्र दिवस के मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से फोन पर बात की। इस वार्ता में कनाडा के प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर अहम बातचीत हुई। पीएम कार्नी के दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हो सकते हैं। इसमें ऊर्जा, यूरेनियम और खनिज से जुड़े मसले शामलि होंगे।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, सुबह कानाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद के साथ बेहद सकारात्मक वार्ता हुई। दोनों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ाने और संबंधों को मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई। जल्द ही दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार और भागीदारी को लेकर औपचारिक वार्ता शुरू होगी। इसपर सहमति बन चुकी है।

कनाडा और भारत के बीच ऊर्जा सहयोग को लेकर वार्ता इसी सप्ताह शुरू होने वाली है। कनाडा के ऊर्जा मंत्री होजीसन गोवा में आयोजित होने वाली एनर्जी वीक में हिस्सा लेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी उनसे मुलाकात करेंगे। दोनों नेता क्रिटिकल मिनरल्स, यूरेनियम और एलएनजी जैसे क्षेत्रों को लेकर व्यापक चर्चा करेंगे। बता दें कि जस्टिन ट्रूडो जिन बेकार के मुद्दों को तूल देकर संबंध खराब कर रहे थे अब उनपर चर्चा नहीं होती है बल्कि कनाडा भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने का उत्सुक दिखाई देता है। पीएम मार्क कार्नी अकसर कनाडा में हिंदुओं के कार्यक्रमों में भी शिरकत करते नजर आते हैं।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
india canada tension
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।