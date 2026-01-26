अमेरिका से परेशान कनाडा को भारत से उम्मीद, जल्द हो सकता है पीएम मार्क कार्नी का दौरा

संक्षेप: गणतंत्र दिवस के मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडाई विदेश मंत्री अनीता आनंद से फोन पर बात की। दोनों नेताओं के बीच संबंधों को मजबूत करने और आपसी सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा हुई है। जल्द ही पीएम कार्नी भारत का दौरा कर सकते हैं।

कनाडा में जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल के दौरान भारत के साथ संबंध बेहद खराब हो गए थे। हालांकि अब दोनों देशों के संबंध एक बार फिर पटरी पर आ गए हैं। इसकी बड़ी वजह अमेरिका की विदेश नीति भी है। अमेरिका लगातार कनाडा पर आक्रामक है और टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे रहा है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप यह भी दावा कर चुके हैं कि वह कनाडा को 51वां राज्य बनाएंगे। ऐसे में पीएम मार्क कार्नी भारत के साथ संबंध सुधारने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। वह जल्द ही भारत का दौरा कर सकते हैं। दोनों देशों के संबंधों को लेकर यह दौरा बेहद अहम होने वाला है।

ऊर्जा, यूरेनियम को लेकर हो सकते हैं बड़े समझौते गणतंत्र दिवस के मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से फोन पर बात की। इस वार्ता में कनाडा के प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर अहम बातचीत हुई। पीएम कार्नी के दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हो सकते हैं। इसमें ऊर्जा, यूरेनियम और खनिज से जुड़े मसले शामलि होंगे।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, सुबह कानाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद के साथ बेहद सकारात्मक वार्ता हुई। दोनों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ाने और संबंधों को मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई। जल्द ही दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार और भागीदारी को लेकर औपचारिक वार्ता शुरू होगी। इसपर सहमति बन चुकी है।