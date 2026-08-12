क्या दूसरे व्यक्ति का स्पर्म ले सकती है पत्नी? केंद्र सरकार ने कोर्ट में बताए नियम
कर्नाटक हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने साफ किया कि पति की लिखित सहमति के बिना पत्नी IVF के लिए उसके स्पर्म या डोनर स्पर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकती। जानिए क्या हैं ART एक्ट के नियम।
कर्नाटक हाईकोर्ट में एक अहम मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने आईवीएफ प्रक्रिया और स्पर्म के इस्तेमाल को लेकर कानूनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। बेंगलुरु की एक महिला ने अपने पति के फ्रोजन स्पर्म का इस्तेमाल करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले में सरकार का रुख काफी सख्त रहा है।
क्या है पूरा मामला?
बेंगलुरु की एक महिला ने कोर्ट से मांग की थी कि उसे अपने पति के फ्रोजन स्पर्म का इस्तेमाल करके आईवीएफ ट्रीटमेंट कराने की अनुमति दी जाए। महिला का दावा है कि उसने इसके लिए क्लीनिक से अनुमति मांगी थी, लेकिन पति की रजामंदी न होने के कारण यह प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। दरअसल, शादी के दो साल बाद ही दंपति के बीच विवाद शुरू हो गया और वे अलग रहने लगे। पति ने क्रूरता का हवाला देते हुए तलाक की अर्जी भी दायर की है।
केंद्र सरकार ने कोर्ट में क्या कहा?
केंद्र सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अरविंद कामत ने कोर्ट में स्पष्ट किया कि जब तक शादी का रिश्ता कायम है, पत्नी अपने पति की लिखित सहमति के बिना उसके स्पर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकती। सरकार ने कहा कि कानून के तहत, पति की अनुमति के बिना स्पर्म का इस्तेमाल करना संभव नहीं है। न ही डोनर स्पर्म ले सकती है।
यदि पत्नी मां बनना चाहती है, तो उसके पास एकमात्र विकल्प यह है कि वह 'सिंगल वुमन' के तौर पर डोनर स्पर्म का इस्तेमाल करे। यानी किसी दूसरे व्यक्ति से स्पर्म ले। हालांकि यहां भी एक पेंच है। डोनर स्पर्म का इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब महिला का पति इनफर्टाइल साबित हो। यानी ये साबित हो जाए कि पति बांझ है और उसके स्पर्म से पत्नी मां नहीं बन सकती।
कानून क्या कहता है?
असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (ART) रेगुलेशन एक्ट, 2021 की धारा 22 के तहत, कोई भी क्लीनिक संबंधित सभी पक्षों की लिखित और सूचित सहमति के बिना कोई भी प्रक्रिया नहीं कर सकता है। कोर्ट ने भी इस कानूनी प्रावधान की ओर इशारा करते हुए कहा कि कानून में इसे लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश हैं, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
क्या हैं दोनों पक्षों के तर्क?
पति के वकील ने दलील दी कि यदि इस स्थिति में तीसरे पक्ष (यानी फ्रोजन स्पर्म) के जरिए बच्चा पैदा होता है, तो वह 'विवाह से बाहर' माना जाएगा। इससे पति की संपत्ति के अधिकारों पर असर पड़ सकता है।
महिला के वकील ने तर्क दिया कि वह यह लिखित अंडरटेकिंग (शपथपत्र) देने को तैयार है कि बच्चे का पति की संपत्ति पर कोई दावा नहीं होगा। वकील ने यह भी कहा कि महिला अभी तलाक नहीं देना चाहती, क्योंकि फैमिली कोर्ट में अभी सुलह की कार्यवाही चल रही है।
कोर्ट का रुख
न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज ने इस स्थिति को 'कैच-22' (एक ऐसी स्थिति जहां समाधान मुश्किल हो) करार दिया। उन्होंने सवाल किया कि क्या कोई महिला होने वाले बच्चे की ओर से संपत्ति के अधिकार पर रोक लगाने का अंडरटेकिंग दे सकती है? कोर्ट ने कहा कि कानून बहुत सोच-समझकर बनाया गया है और उसे वैसे ही लागू करना होगा जैसा वह है।
फिलहाल, कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 20 अगस्त तक के लिए टाल दी है। कोर्ट ने महिला के वकील को निर्देश दिया है कि वे कानून की उन धाराओं या व्याख्याओं को रिकॉर्ड पर लाएं, जिनसे याचिकाकर्ता की स्थिति को बल मिल सके।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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