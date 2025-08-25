क्या प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति हटा सकते हैं? असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए कई तीखे सवाल

Asaduddin Owaisi: ओवैसी ने कहा कि संविधान में आर्टिकल है कि राष्ट्रपति मंत्रीपरिषद के परामर्श पर काम करता है। ऐसे में कोई राष्ट्रपति कैसे प्रधानमंत्री को हटा सकता है? जांच एजेंसियों की नियुक्ति सरकार करती है, तो सवाल तो उठेगा कि यह सरकार के ही इशारे पर काम करती हैं।

गिरफ्तारी और 30 दिनों की जेल पर पीएम, सीएम और मंत्रियों को हटाने वाले विधेयक पर हैदराबाद सांसद ओवैसी ने सवाल खड़ा किया है। उन्होंने पूछा कि सारी सरकारी एजेंसियों की नियुक्ति और तैनाती केंद्र सरकार के आदेश पर होती है। जब तक इनकी नियुक्ति स्वतंत्र रूप से नहीं होती तब तक यह केंद्र के अधीन ही काम करेंगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठेगा कि आखिर यह सरकार के इशारे पर काम करती हैं? इतना ही नहीं ओवैसी ने संविधान का हवाला देते हुए पूछा कि मंत्री परिषद के परामर्श पर काम करने वाले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कैसे हटा सकते हैं?

हैदराबाद सांसद ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 130वें संविधान संशोधन में कई कमियां गिनाईं। उन्होंने कहा, "जब तक जांच एजेंसियों की नियुक्ति स्वतंत्र रूप से नहीं होती तब तक यह सवाल उठते रहेंगे कि यह इनके आधीन काम कर रहे हैं और केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। यूपीए के टाइम पर भी ऐसा ही था। दूसरी बात यह है कि आप हमारी पुलिस में ही देख लीजिए... एसआई से लेकर डीजीपी क सभी पुलिस कर्मियों के ट्रांसफर से लेकर नियुक्ति नेताओं की सहमति या फिर उनकी पसंद के आधार पर ही होता है। चाहे वह जाति के आधार पर हो क्षेत्र के आधार पर हो... ऐसे में यह सवाल उठेगा ही कि वह किसके इशारे पर काम कर रहे हैं।"

हैदराबाद सांसद ने इस बिल के चलते संविधान में टकराव कि स्थिति बनने की स्थिति का भी बताया। उन्होंने कहा, “संविधान में आर्टिकल है कि राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद के परामर्श के आधार पर काम करता है... और यह बिल यह कह रहा है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को इस्तीफा करवाएगा.. यह कैसे हो सकता है यह तो संविधान में टकराव कि स्थिति है। आप जमीनी हकीकत पर आइए कि क्या कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को इस्तीफा दिलवा सकता है?”