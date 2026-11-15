मिट्टी को मोबाइल पर डालने से हो जाता है टेस्ट, PM मोदी के दावे पर कॉकरोचों का तंज, हकीकत क्या?

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मिट्टी के टेस्ट को लेकर मोबाइल के उपयोग के बयान पर कॉकरोच जनता पार्टी ने तंज कसा है। सीजेपी की तरफ से पूछा गया है कि अगला क्या है कि सेल्फी के जरिए एमआरआई रिपोर्ट मिल जाएगी?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बार फिर से तंज कसा है। इस बार तंज किसी नीति या विरोध के लिए नहीं बल्कि पीएम मोदी के एक बयान को लेकर कसा गया है। सीजेपी के आधिकारिक एक्स हैंडल पर पीएम मोदी की एक वीडियो शेयर की गई। इस वीडियो में पीएम मोदी मिट्टी टेस्ट करने के लिए मोबाइल का उपयोग करने की तकनीक बता रहे हैं। उनका तर्क था कि अब ऐसी तकनीक आ रही है, जिसमें मोबाइल के ऊपर मिट्टी डालने से उसकी जांच रिपोर्ट सामने आ सकती है। इस पर कॉकरोच जनता पार्टी ने तंज कसा है।

सोशल मीडिया साइट एक्स पर पीएम मोदी का यह वीडियो शेयर करते हुए कॉकरोच पार्टी ने लिखा, "अगला क्या है? सेल्फी पोस्ट करके एमआरआई रिपोर्ट हाथ में जा जाना?" सोशल मीडिया पर आई इस पोस्ट के बाद यूजर्स ने ही कॉकरोच पार्टी को सही करना शुरू कर दिया। लोगों ने पोस्ट के नीचे मोबाइल से चलने वाले डिवाइस और मिट्टी की टेस्टिंग वाले उपकरणों की वीडियो शेयर करना शुरू कर दिया।

प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था? इंडिया टुडे के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि देश में लगातार नए मिट्टी टेस्ट करने वाले लैब खुल रहे हैं। इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि अब मोबाइल में भी ऐसी तकनीक आ गई है, जिसके जरिए घर बैठे ही मिट्टी की टेस्ट किया जा सकता है। उन्होंने कहा, "अब मिट्टी को टेस्ट करने के लिए मोबाइल फोन पर वह व्यवस्था बन रही है। मोबाइल फोन पर आप मिट्टी डालिए। आपका फोन आपको तुरंत रिपोर्ट दे देता है कि आपको कितने फर्टीलाइजर कितने फर्टीलाइजर की जरूरत है।"

प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा था कि ऐसी तकनीक तैयार की जा रही है, जिसमें किसान मोबाइल से जुड़े एक उपकरण पर थोड़ी सी मिट्टी रखेगा, और फोन कुछही सेकेंड में उसकी जांच करके रिपोर्ट सामने रख देगा। उन्होंने आगे बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले सेंसर आधारित उपकरणों के जरिए भी किसानों को मिट्टी के बारे में सटीक जानकारी दी जा सकती है। यह छोटे किसानों के लिए काफी किफायती होगी।

क्या मोबाइल से हो सकती है मिट्टी टेस्ट? प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर इस दावे की परीक्षा शुरू हो गई। हालांकि, मिट्टी की जांच के लिए मोबाइल से चलने वाले इन ऐप्स तकनीक पुरानी है। न्यूट्रिसेंस और भू-परीक्षक जैसे एप तेजी के साथ मिट्टी का परीक्षण कर सकते हैं। IIT बॉम्बे में रिसर्च करने वाले एक्सपर्ट डॉक्टर राजुल पाटकर ने न्यूट्रिसेंस जैसे ऐप डिवाइस की खोज की है। यह मोबाइल एप की मदद से कुछ ही मिनटों में मिट्टी के एक छोटे से नमूने से अपनी जांच को आगे बढ़ा सकता है। इससे किसानों का समय और पैसा दोनों बचते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, इस तकनीक की मदद से असम, पंजाब और राजस्थान समेत आठ राज्यों में लगभग 10,000 से 15,000 किसान लाभ ले रहे हैं। इसके अलावा अब ग्रामीण महिलाएं 'कम्युनिटी सॉइल टेस्टर' (सामुदायिक मिट्टी परीक्षक) के तौर पर काम करके अपनी कमाई कर रही हैं।