हर चुनौती का जवाब देने में सक्षम, लेकिन...राजनाथ सिंह की यूनुस को चेतावनी; सोच-समझकर बोलें

संक्षेप: रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस को स्पष्ट चेतावनी दे डालाी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने में सक्षम है। लेकिन हम नहीं चाहते कि बांग्लादेश के साथ रिश्ते तनाव भरे हों।

Fri, 7 Nov 2025 03:25 PMDeepak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस को स्पष्ट चेतावनी दे डालाी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने में सक्षम है। लेकिन हम नहीं चाहते कि बांग्लादेश के साथ रिश्ते तनाव भरे हों। इसलिए मोहम्मद यूनुस जो भी बोलें, सोच-समझकर बोलें। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि भारत बांग्लादेश के साथ किसी तरह का टकराव नहीं चाहता है।

पड़ोसियों से तनाव नहीं
रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत हर तरह की चुनौती से निपट सकता है। लेकिन हम पड़ोसियों के साथ तनाव भरे रिश्ते नहीं चाहते हैं। रक्षामंत्री ने यह बातें न्यूज 18 के साथ बातचीत में कही हैं। गौरतलब है कि बांग्लादेश में हसीना सरकार के तख्तापटल के बाद भारत और पाकिस्तान में भी तनाव पैदा हो गया।

यूनुस की भारत विरोधी हरकतें
शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री की गद्दी संभाली। सत्ता में आने के बाद से वह लगातार भारत विरोधी बयान दे रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक और भड़काने वाली गतिविधि को अंजाम दिया। मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के अधिकारी को एक विवादित आर्टवर्क भेंट किया।

क्या है वह तोहफा
मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तानी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को एक ऐसा गिफ्ट भेंट किया, जिसमें भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया है। जानकारी के मुताबिक यह ‘ग्रेटर बांग्लादेश’ योजना का हिस्सा है। मोहम्मद यूनुस द्वारा दी गई इस कलाकृति का नाम आर्ट ऑफ ट्रायम्फ है। बताया जाता है कि इसमें एक ऐसा नक्शा दर्शाया गया है जिसमें भारत के पूर्वोत्तर हिस्से को बांग्लादेश की सीमा के अंदर दिखाया गया है।

दीपक मिश्र मीडिया इंडस्ट्री में करीब 18 साल का अनुभव रखते हैं। खेल, सिनेमा और राजनीति पर प्रमुखता से काम किया है। खासतौर पर खेल की खबरों से जुनून की हद तक मोहब्बत है। 2011 में वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2014 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रमुखता से कवर कर चुके हैं। फोटोग्राफी और वीडियो स्टोरी के साथ-साथ पॉडकास्ट में विशेष रुचि रखते हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई के बाद आज अखबार के साथ पत्रकारिता की शुरुआत। इसके बाद दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट और पत्रिका अखबार में काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। यहां पर टी-20 वर्ल्ड कप 2024, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और आईपीएल भी कवर कर चुके हैं। इसके अलावा महाकुंभ 2025 में वीडियो स्टोरीज पर काम किया है। और पढ़ें
