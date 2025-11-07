हर चुनौती का जवाब देने में सक्षम, लेकिन...राजनाथ सिंह की यूनुस को चेतावनी; सोच-समझकर बोलें
रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस को स्पष्ट चेतावनी दे डालाी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने में सक्षम है। लेकिन हम नहीं चाहते कि बांग्लादेश के साथ रिश्ते तनाव भरे हों। इसलिए मोहम्मद यूनुस जो भी बोलें, सोच-समझकर बोलें। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि भारत बांग्लादेश के साथ किसी तरह का टकराव नहीं चाहता है।
पड़ोसियों से तनाव नहीं
रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत हर तरह की चुनौती से निपट सकता है। लेकिन हम पड़ोसियों के साथ तनाव भरे रिश्ते नहीं चाहते हैं। रक्षामंत्री ने यह बातें न्यूज 18 के साथ बातचीत में कही हैं। गौरतलब है कि बांग्लादेश में हसीना सरकार के तख्तापटल के बाद भारत और पाकिस्तान में भी तनाव पैदा हो गया।
यूनुस की भारत विरोधी हरकतें
शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री की गद्दी संभाली। सत्ता में आने के बाद से वह लगातार भारत विरोधी बयान दे रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक और भड़काने वाली गतिविधि को अंजाम दिया। मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के अधिकारी को एक विवादित आर्टवर्क भेंट किया।
क्या है वह तोहफा
मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तानी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को एक ऐसा गिफ्ट भेंट किया, जिसमें भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया है। जानकारी के मुताबिक यह ‘ग्रेटर बांग्लादेश’ योजना का हिस्सा है। मोहम्मद यूनुस द्वारा दी गई इस कलाकृति का नाम आर्ट ऑफ ट्रायम्फ है। बताया जाता है कि इसमें एक ऐसा नक्शा दर्शाया गया है जिसमें भारत के पूर्वोत्तर हिस्से को बांग्लादेश की सीमा के अंदर दिखाया गया है।