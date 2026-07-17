सोनम वांगचुक को इरोम की तरह जबरदस्ती खाना खिला देगी सरकार? क्या कहता है कानून

Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को आज 20वां दिन हो चुका है। सरकार की तरफ से अभी तक बातचीत का कोई संकेत नहीं मिला है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार सोनम वांगचुक को भी मणिपुर एक्टिविस्ट इरोम चानू शर्मिला की तरफ जबरदस्ती खाना खिला सकती है?

Sonam Wangchuk: दिल्ली के जंतर-मंतर पर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनकी हड़ताल को आज 20वां दिन जारी है। विपक्ष के तमाम नेता उनसे मिलने जा चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक इस मामले पर कोई बयान जारी नहीं किया गया है। दूसरी तरफ डॉक्टर्स लगातार सोनम की हालत को लेकर चिंता जता रहे हैं। उनका कहना है कि अगर यह भूख हड़ताल ऐसे ही जारी रही, तो सोनम के कई अंग काम करना बंद कर सकते हैं। पिछले 20 दिनों में उनका करीब 10 किलो वजन कम हो चुका है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर इस मामले को कैसे सुलझाया जाएगा। क्या सरकार या कोर्ट के आदेश पर सोनम वांगचुक को जबरदस्ती खाना खिलाया जा सकता है? आइए जानते हैं इस बारे में कानून क्या कहता है।

भारत के इतिहास में स्वतंत्रता के पहले और बाद में भूख हड़ताल का एक लंबा इतिहास है। लेकिन इस मामले में मणिपुर की सामाजिक कार्यकर्ता इरोम शर्मिला का मामला सबसे अलग है। इरोम पूर्वोत्तर में सुरक्षा बलों को मिले स्पेशल पावर्स (AFSPA) के विरोध में करीब 16 सालों तक भूख हड़ताल पर रही थीं। चूंकि उस दौरान आत्महत्या की कोशिश करना धारा 309 के तहत अपराध था। इसलिए पुलिस बार-बार उन्हें गिरफ्तार करती और जबरदस्ती नाक के जरिए खाना देकर जिंदा रखे थी। ऐसे में कोर्ट ने भी इस मामले को स्वीकार किया था। लेकिन अब मामला बदल गया है। गुरुवार को जब दिल्ली हाई कोर्ट में सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर याचिका लगाई गई, तो पीठ ने यह नहीं कहा कि उन्हें खाना खिलाया जाए। बल्कि यह कहा कि उनसे बातचीत की जाए और मेडीकल सपोर्ट दिया जाए।

दिल्ली हाई कोर्ट का सोनम वांगचुक को लेकर आदेश हाल ही में सोनम वांगचुक को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का यह आदेश बताता है कि किसी प्रदर्शनकारी की भूख हड़ताल को जबरदस्ती खाना खिलाकर खत्म करवाना अब अदालत का तरीका नहीं रहा है। कोर्ट के इस आदेश से साबित होता है कि किसी की जान बचाने के लिए उसके विरोध प्रदर्शन को खत्म करना उनकी नजर में सही बात नहीं है। कोर्ट अब ऐसे मामलों में बातचीत के लिए समाधान ढूंढ़ने की तरफ बढ़ रही हैं।

भारत में आत्महत्या की कोशिश को लेकर क्या है कानून केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले ही आईपीसी को हटाकर भारतीय न्याय संहिता को लागू किया है। इसमें आत्महत्या की कोशिश को अपराध नहीं माना जाता। हां, अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी अधिकारी को काम करने से रोकने के लिए आत्म हत्या का प्रयास करता है, तो वह अपराध है। लेकिन सोनम वांगचुक के केस में ऐसा नहीं हैं। तो वह कोई अपराध नहीं कर रहे हैं, जिस पर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। इसलिए कोर्ट भी उन्हें जबरदस्ती खाना खिलाने का आदेश नहीं दे सकती। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार उनसे ऐसे ही पल्ला झाड़ सकती है। इसका मतलब है कि सरकार की पहली प्रतिक्रिया बातचीत और मेडीकल देखभाल है।

किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के मामले में भी कोर्ट ने नहीं दिया था आदेश भूख हड़ताल को लेकर कोर्ट का बदला रवैया वर्ष 2024 में भी देखा गया था। उस वक्त किसानों की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत भी लगातार खराब हो रही थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने जबरदस्ती खाना खिलाकर अनशन खत्म करवाने की बजाय सरकार से बातचीत करने और मेडीकल सपोर्ट उपलब्ध करवाने का आदेश दिया था। अपने इस आदेश से कोर्ट ने पंजाब और केंद्र सरकार को याद दिलाया था कि कि किसी व्यक्ति की जान बचाना उनका "जरूरी फर्ज" है। लेकिन इसके लिए किसी को अनशन छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।

कोर्ट के इस फैसले में सरकार के लिए साफ संदेश था कि वह भूख हड़ताल पर बैठे किसी व्यक्ति को मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अपनी इस दुविधा के बीच में वह किसी प्रदर्शनकारी की मांगों को नजरंदाज कर दे।