वो जमीं वापस ला सकती है कांग्रेस? 64 साल पुराना जख्म कुरेद भाजपा का राहुल गांधी पर पलटवार

संक्षेप: रिजिजू ने सवाल किया कि 1959 और 1962 में चीन ने जो भारतीय जमीन कब्ज़ाई थी, क्या कांग्रेस उसे वापस दिला सकती है? उन्होंने राहुल गांधी से देश से माफी माँगने की भी मांग की और कहा कि लोकतंत्र नियमों से चलता है, पारिवारिक विरासत से नहीं।

सोमवार को लोकसभा का माहौल उस वक्त पूरी तरह गर्मा गया, जब नेता विपक्ष राहुल गांधी ने चीन से जुड़े मुद्दे पर बोलते हुए एक ऐसी किताब का उल्लेख किया, जो अभी तक प्रकाशित ही नहीं हुई है। इसके बाद सदन में ज़ोरदार हंगामा हुआ और सरकार ने इसे नियमों का खुला उल्लंघन बताया। दरअसल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की आत्मकथा ‘Four Stars of Destiny’ के कथित अंशों का ज़िक्र करना शुरू किया था लेकिन सत्ता पक्ष ने उस पर घोर आपत्ति जताई। यह किताब 2020 के गलवान घाटी संघर्ष से संबंधित बताई जा रही है, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। यह पांडुलिपि बीते दो वर्षों से सरकारी मंजूरी का इंतजार कर रही है।

नियम बनाम राजनीति राहुल गांधी ने जैसे ही सदन में नरवणे के संस्मरण का उल्लेख करना शुरू किया, वैसे ही सदन में बैठे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े हो गए और सवाल उठाया कि जब किताब छपी ही नहीं है, तो उससे उद्धरण कैसे दिया जा सकता है। राजनाथ सिंह के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी यही आपत्ति जताई। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नियमों का हवाला देते हुए साफ किया कि सदन में किसी अप्रकाशित या अप्रमाणिक स्रोत का उल्लेख नहीं किया जा सकता। उन्होंने राहुल गांधी से उस हिस्से को छोड़कर आगे बोलने का अनुरोध किया।

कांग्रेस अड़ी, सरकार सख़्त राहुल गांधी का तर्क था कि एक पत्रिका ने किताब के अंश प्रकाशित किए हैं और वे पूरी तरह प्रमाणिक हैं। कांग्रेस सांसदों ने भी उन्हें बोलने देने की मांग की, लेकिन सरकार अपने रुख पर अडिग रही। इस बीच, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने बार-बार नियम तोड़े, सदन का समय बर्बाद किया और स्वयं को संसद से ऊपर समझा।

1962 की चोट फिर याद दिलाई बाद में सदन से बाहर रिजिजू ने कांग्रेस से सवाल किया कि 1959 और 1962 में चीन ने जो भारतीय जमीन कब्ज़ाई थी, क्या कांग्रेस उसे वापस दिला सकती है? उन्होंने राहुल गांधी से देश से माफी माँगने की भी मांग की और कहा कि लोकतंत्र नियमों से चलता है, पारिवारिक विरासत से नहीं। रिजिजू ने X पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा, "हम सभी राहुल गांधी का भाषण सुनने के लिए बैठे थे। लेकिन शुरू से ही राहुल गांधी ने नियमों का उल्लंघन किया और एक ऐसी किताब से कोट करना शुरू कर दिया जिसका प्रकाशन और प्रामाणिकता स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई है।" इस बयान को न्यूज़ एजेंसी ANI ने भी शेयर किया है।

बयान में रिजिजू ने कहा, "रक्षा मंत्री (राजनाथ सिंह) और हम सभी ने कहा कि सदन नियमों के अनुसार चलेगा और नियमों के अनुसार ही बोलना चाहिए... लोकसभा स्पीकर के फैसले के बाद भी राहुल गांधी वही गलती दोहराते रहे... उन्होंने आधा घंटा बर्बाद किया, नियमों का उल्लंघन किया और वही बात दोहराते रहे।" मंत्री ने आगे कहा, "उन्होंने चीन मसले पर कहा, “क्या कांग्रेस पार्टी वह जमीन वापस ला सकती है, जो चीन ने 1959 और 1962 में कब्जा कर ली थी?”