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क्या बगैर राज्यपाल इस्तीफा दे सकते हैं मुख्यमंत्री सिद्धारमैया? अब कर्नाटक में क्या होगा

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
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जब लोक भवन के एक शीर्ष अधिकारी से पूछा गया कि क्या मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है, तो उन्होंने कहा, 'राज्यपाल यहां नहीं हैं। ऐसी कोई जानकारी नहीं है। अभी तक ऐसा कोई संदेश या सूचना नहीं आई है।' उनके अनुसार राज्यपाल के लौटने के बाद सिद्धरमैया उनसे मिल सकेंगे।

क्या बगैर राज्यपाल इस्तीफा दे सकते हैं मुख्यमंत्री सिद्धारमैया? अब कर्नाटक में क्या होगा

कर्नाटक में सिद्धारमैया का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना तय माना जा रहा है। हालांकि, खास बात है कि राजधानी बेंगलुरु में अभी राज्यपाल थावरचंज गहलोत मौजूद नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस दिग्गज इस्तीफा आधिकारिक रूप से दे सकेंगे। वहीं, लोक भवन का कहना है कि अब तक सिद्धारमैया की तरफ से राज्यपाल से मिलने समय नहीं मांगा गया है।

इंदौर में हैं राज्यपाल

पीटीआई भाषा के अनुसार, गुरुवार को लोक भवन के अधिकारियों ने कहा कि सिद्धरमैया ने अभी तक राज्यपाल गहलोत से मिलने का समय नहीं मांगा है। यह बयान उस खबर के एक दिन बाद आया जब बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय के शीर्ष सूत्रों ने कहा था कि सिद्धरमैया ने गुरुवार को गहलोत से मिलने का समय मांगा है। लोक भवन के अधिकारियों ने बताया कि राज्यपाल गहलोत इस समय मध्यप्रदेश के अपने गृह नगर इंदौर में हैं।

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जब लोक भवन के एक शीर्ष अधिकारी से पूछा गया कि क्या मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है, तो उन्होंने कहा, 'राज्यपाल यहां नहीं हैं। ऐसी कोई जानकारी नहीं है। अभी तक ऐसा कोई संदेश या सूचना नहीं आई है।' उनके अनुसार राज्यपाल के लौटने के बाद सिद्धरमैया उनसे मिल सकेंगे।

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क्या बगैर राज्यपाल दे सकेंगे इस्तीफा

इस सवाल पर कि क्या मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा लोक भवन सचिव को सौंप सकते हैं, तो अधिकारी ने कहा कि अगर सिद्धरमैया चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। क्या यह राज्यपाल को सीधे सौंपने जितना ही मान्य होगा, अधिकारी ने कहा, 'हां। फिर जब राज्यपाल आएंगे तो वह इसकी पुष्टि करेंगे। प्रक्रिया के अनुसार राज्यपाल उन्हें व्यक्तिगत रूप से आकर इस्तीफा सौंपने के लिए भी कह सकते हैं।'

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दोपहर में देंगे इस्तीफा

मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि विधायकों के साथ हुई ब्रेकफास्ट मीटिंग में सिद्धारमैया ने इस्तीफा का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वह लंच के बाद इस्तीफा दे सकते हैं। खबरें हैं कि दोपहर 3 बजे कांग्रेस दिग्गज पद छोड़ने की घोषणा कर सकते हैं। इधर, संभावनाएं तेज हो गईं हैं कि उनके बाद उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार कमान संभाल सकते हैं। खास बात है कि गुरुवार सुबह बैठक में पहुंचे शिवकुमार ने सिद्धारमैया के पैर छुए थे। साथ ही तस्वीरों में उन्हें आशीर्वाद लेते देखा गया था।

हालांकि, इसे लेकर कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा है। कहा जा रहा है कि मई के अंत में कर्नाटक में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है।

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Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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