शादी के बाद संबंध नहीं बनाए तो पति को बताया नपुंसक, 2 करोड़ रुपये की कर दी मांग

बेंगलुरु से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने अपनी पत्नी के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। खबर है कि महिला ने पति पर नपुंसक होने के आरोप लगाए हैं। साथ ही 5 करोड़ रुपये की मांग की है। इधर, पति ने पत्नी और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ मारपीट और उत्पीड़न का केस दर्ज कराया है। फिलहाल, मामले की जांच जारी है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एफआईआर दर्ज कराने वाले 35 शख्स बेंगलुरु के गोविंदाराजनगर में रहते हैं। उसकी 5 मई को ही शादी हुई थी। शादी के बाद वह अपनी पत्नी के साथ सप्तगिरि पेलेस में रहने लगे थे। खबर है कि पति ने कहा है कि शादी के तीन महीने के बाद पत्नी उसपर नपुंसक होने का शक करने लगी और जबरन मेडिकल जांच कराई, क्योंकि वह विवाह के बाद संबंध नहीं बना सका था।

खबर है कि महिला ने कथित तौर पर 2 करोड़ रुपये की भी मांग की है। महिला का कहना है कि पति शादी के बाद वादे पूरे नहीं कर सका।