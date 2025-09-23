Called husband impotent for not having sex after marriage demanded Rs 2 crore शादी के बाद संबंध नहीं बनाए तो पति को बताया नपुंसक, 2 करोड़ रुपये की कर दी मांग, India News in Hindi - Hindustan
शादी के बाद संबंध नहीं बनाए तो पति को बताया नपुंसक, 2 करोड़ रुपये की कर दी मांग

शख्स का दावा है कि डॉक्टरों ने इस बात की पुष्टि की है कि वह शारीरिक संबंध बनाने के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ है। उन्होंने दावा किया है कि डॉक्टरों ने झिझक की वजह मानसिक तनाव बताई और शांत रहने की सलाह दी है।

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 07:43 PM
बेंगलुरु से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने अपनी पत्नी के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। खबर है कि महिला ने पति पर नपुंसक होने के आरोप लगाए हैं। साथ ही 5 करोड़ रुपये की मांग की है। इधर, पति ने पत्नी और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ मारपीट और उत्पीड़न का केस दर्ज कराया है। फिलहाल, मामले की जांच जारी है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एफआईआर दर्ज कराने वाले 35 शख्स बेंगलुरु के गोविंदाराजनगर में रहते हैं। उसकी 5 मई को ही शादी हुई थी। शादी के बाद वह अपनी पत्नी के साथ सप्तगिरि पेलेस में रहने लगे थे। खबर है कि पति ने कहा है कि शादी के तीन महीने के बाद पत्नी उसपर नपुंसक होने का शक करने लगी और जबरन मेडिकल जांच कराई, क्योंकि वह विवाह के बाद संबंध नहीं बना सका था।

शख्स का दावा है कि डॉक्टरों ने इस बात की पुष्टि की है कि वह शारीरिक संबंध बनाने के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ है। उन्होंने दावा किया है कि डॉक्टरों ने झिझक की वजह मानसिक तनाव बताई और शांत रहने की सलाह दी है। खबर है कि महिला ने कथित तौर पर 2 करोड़ रुपये की भी मांग की है। महिला का कहना है कि पति शादी के बाद वादे पूरे नहीं कर सका।

शख्स ने पत्नी और उसके रिश्तेदारों पर 17 अगस्त को घर में घुसने और मारपीट के आरोप लगाए हैं। आरोप हैं कि उनके परिवार के साथ भी मारपीट की गई। मारपीट के बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

