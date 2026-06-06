हम भी आ रहे लाठी लेकर, पीटेंगे; कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ भी हो रहा जुटान
कॉकरोच जनता पार्टी शनिवार को जंतर-मंतर प्रदर्शन करना चाहती है। इस बीच कई लोग इसके विरोध में भी उतर आए हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग लाठी लेकर जुटने की बात कह रहे हैं।
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) शनिवार को दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान कर चुकी है और युवाओं से इसमें पहुंचने की अपील कर रही है। कॉकरोच जनता पार्टी बनाने वाले अभिजीत दीपके सुबह करीब 9 बजे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने जाकर प्रदर्शन की अनुमति मांगेंगे। इस बीच सोशल मीडिया पर CJP को लेकर जंग तेज हो गई है। एक तरफ जहां कुछ लोग इसके समर्थन में उतरने की बात कह रहे हैं तो दूसरी तरफ विरोध करने वाले भी सामने आ रहे हैं।
कुछ हिंदूवादी संगठनों और अन्य लोगों ने सीजेपी के खिलाफ जंतर-मंतर पर एकत्रित होने की बात कही है। इनमें से कई तो लाठी लेकर जाने और कॉकरोच जनता पार्टी वालों को पीटने तक की धमकी दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट होने और बड़ी संख्या में पहुंचने की अपील की जा रही है।
पिंकी चौधरी ने दी धमकी
अक्सर विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले हिंदू रक्षा दल के प्रमुख पिंकी चौधरी भी इनमें से एक हैं। वह लगातार कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध करते देख रहे हैं। उन्होंने अपने समर्थकों से लाठी लेकर जंतर मंतर पहुंचने की अपील की है। वह खुलेआम कहते दिख रहे हैं कि लाठी लेकर जंतर-मंतर जाएंगे और पीटा जाएगा। पिंकी ने लिखा, 'कॉकरोच पार्टी, खेल सब समझ रहे हैं, बोलता कोई नहीं है। परंतु मैं चुप नहीं बैठूंगा, हम सड़कों पर उतरेंगे और इन्हें सेक्युलर कीड़े मकोड़ों को जवाब देंगे। मैं 6 जून पूरी ताकत के साथ लाठी लेकर जंतर मंतर, पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पहुंच रहा हूं और आप?'
'देश विरोधी बात हुई तो पीटेंगे'
अवैध दरगाहों-मस्जिदों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने वाले एक्टिविस्ट प्रीत सिरोही भी उन लोगों में शामिल हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। सिरोही भी लोगों से लाठी लेकर जंतर-मंतर पहुंचने की अपील करते दिख रहे हैं। सिरोही ने एक वीडियो में कहा कि वो वहां खड़े रहेंगे और यदि देश विरोधी कोई बात होती है तो पिटाई शुरू की जाएगी।
शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील कर रही कॉकरोच पार्टी
इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी लगातार अपने समर्थकों से अपील कर रही है कि प्रदर्शन को पूरी तरह शांतिपूर्ण रखना है। खुद अभिजीत दीपके ने इस पर बार-बार जोर दिया है तो पार्टी के प्रवक्ताओं ने भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। इसके अलावा समर्थकों से कहा गया है कि वो अपने फोन से वीडियो रिकॉर्डिंग करते रहें, यदि कोई कुछ गलत हरकत करता है तो उसका वीडियो बनाएं और पुलिस को दें। पार्टी को आशंका है कि कुछ लोग ऐसा करके मुहिम को बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं।
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लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
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