मोदी के दोस्त ट्रंप से पूछ लें, भड़के एनसीपी-एसपी विधायक रोहित पवार ने क्यों दी भाजपा को नसीहत
महाराष्ट्र में एआई डेटा सेंटर प्रोजेक्ट शुरू करने को लेकर महाराष्ट्र भाजपा का विरोध शुरू हो गया है। इसको लेकर एनसीपी-शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने बड़ी टिप्पणी की है।
महाराष्ट्र में एआई डेटा सेंटर प्रोजेक्ट शुरू करने को लेकर महाराष्ट्र भाजपा का विरोध शुरू हो गया है। इसको लेकर एनसीपी-शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने बड़ी टिप्पणी की है। रोहित पवार ने कहा कि अमेरिका में हुए मिडटर्म चुनाव में इसी मुद्दे पर ट्रंप को मात खानी पड़ी। रोहित पवार ने दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ही हार के पीछे वहां पर एआई डेटा सेंटर का निर्माण एक बड़ा मुद्दा रहा। अमेरिकी जनता इसको लेकर विरोध में है, इसलिए ट्रंप की पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने यहां तक कह डाला कि भाजपा को चाहिए कि वह पीएम मोदी के दोस्त ट्रंप से फोन करके पूछ लें कि वह कितने अपसेट हैं।
अगर ऐसा ही रहा तो...
एनसीपी-शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने आगे कहा कि महाराष्ट्र भाजपा एआई डेटा सेंटर जैसे प्रोजेक्ट्स यहां पर लेकर आ रही है। यह प्रोजेक्ट नौकरी तो कम देता है लेकिन पानी बहुत ज्यादा खाता है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे-चिप मैन्यूफैक्चरिंग, जिसमें पानी कम लगता है, लेकिन नौकरियां काफी ज्यादा मिलती हैं, उन्हें महाराष्ट्र के बजाए गुजरात ले जाया जा रहा है। रोहित पवार ने महाराष्ट्र भाजपा को नसीहत देते हुए कहा कि अगर भाजपा की यही पॉलिसी रही तो उसका भी हाल ट्रंप के जैसा होगा और हार का खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
पूरे महाराष्ट्र में हो रहा विरोध
बता दें कि महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों में डेटा सेंटर का बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। यहां के लोगों की मुख्य चिंता, डेटा सेंटर बनने के बाद वहां होने वाली अत्यधिक गर्मी, बड़ी संख्या में लगने वाले जेनरेटरों से पैदा होने वाला शोर और धुआं। इसके बाद इन सबका पर्यावरण पर पड़ने वाला विपरीत प्रभाव शामिल है।
ठाणे में ऐसे ही डेटा सेंटर प्रोजेक्ट का विरोध करने वालों ने कुछ फैक्ट्स सामने रखे हैं। इसके मुताबिक ठाणे के लोगों ने इस मामले में विशेषज्ञों से सलाह ली। उन लोगों ने वहां के निवासियों को बताया कि डेटा सेंटर की मशीनों को ठंडा रखने के लिए करीब 80,000 एसी का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे आने वाले समय में यहां पर बड़ा संकट खड़ा हो सकता है।
गौरतलब है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजी सेक्टर को बूस्ट देने के लिए निवेश का समझौता किया है। इसके लिए कंपनी 1,14,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। बताया जा रहा है कि यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पर आधारित होगा। यह भी दावा किया जा रहा है कि इससे बड़े पैमाने पर नौकरियां मिलेंगी। दावे के मुताबिक इस प्रोजेक्ट से 8 हजार स्किल्ड और सेमी-स्किल्ड युवाओं को हाई-टेक सेक्टर में नौकरी के मौके मिलेंगे।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।