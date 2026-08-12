ऐक्शन क्यों न लें? पूरे भारत में... याचिका खारिज होने पर वकील ने ऐसा क्या कह दिया, भड़का HC

कलकत्ता हाई कोर्ट ने सिंगल जज बेंच के सामने गाली देने वाले वकील को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि आखिर उनके खिलाफ कोर्ट की आपराधिक अवमानना की कार्यवाही की शुरुआत क्यों न की जाए? वकील की माफी पर कोर्ट ने कहा कि क्या बिना शर्त माफी काफी है?

कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को एक वकील द्वारा सिंगल जज की पीठ की सुनवाई के दौरान आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने पर स्वतः संज्ञान वाले मामले पर ऐक्शन लिया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस तापब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस अतारूप बनर्जी की बेंच ने कहा कि वकील के व्यवहार को हल्के में नहीं लिया जा सकता। पीठ ने इस घटना से संस्थान की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचने की चिंता जताई। पीठ ने कहा कि यह बात पूरे भारत में फैल रही है कि हमारे हाई कोर्ट के वकील अदालत की कार्यवाही के दौरान ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेंच ने इस पूरे मामले पर नाराजगी जताई। उन्होंने 30 जुलाई को स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले पर टिप्पणी की थी। बुधवार को इसकी सुनवाई करते हुए उन्होने कहा, "हमारे हाई कोर्ट के वकील। पूरे भारत में यह बात फैल रही है कि आपके हाई कोर्ट में ऐसे वकील हैं और आप लोग चुप रहते हैं। कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाते। सुनवाई के लाइव प्रसारण के दौरान वकील द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा दुर्व्यवहार का कृत्य है। यह घटना माननीय हाई कोर्ट तथा बेंच की अध्यक्षता कर रहे माननीय जज के प्रति वकील के दुस्साहसी और अवमाननापूर्ण रवैये को दर्शाता है। यह माननीय कोर्ट की मर्यादा और अनुशासन का घोर उल्लंघन है।"

क्या था मामला? दरअसल, यह पूरा मामला 23 जुलाई में हुई एक सुनवाई से जुड़ा हुआ है। इस दौरान एक याचिका के लिए वकील फिरदौस समिम पेश हुए थे। इस दौरान जब जज ने याचिका खारिज कर दी, तो वकील ने अपशब्दों को प्रयोग किया। चूंकि इस सुनवाई का लाइव प्रसारण हो रहा था, इसलिए यह बात कोर्ट के बाहर भी पहुंच गई।

30 जुलाई को एक मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने इस घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए वकील फिरदौस समिम को कारण बताओ नोटिस भेजा। कोर्ट ने पूछा कि आखिर उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना की आपराधिक कार्यवाही क्यों शुरू न की जाए?

इसके बाद समिम ने अपने कृत्य के लिए माफी भी मांग ली और ऐसे शब्दों को कोर्ट में दोहराने से इनकार किया। लेकिन बुधवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि समिम कोई आम व्यक्ति नहीं है। वह वकील हैं। कोर्ट ने कहा, "एक वकील सोच-समझकर पेश होता है, याचिका खारिज हो जाती है और वह उस अपशब्द का इस्तेमाल करके बातचीत खत्म करता है। यह कहां तक सही है।"

जिस बात को दोहरा नहीं सकते, उस पर माफी कैसे मांग सकते हैं- कोर्ट पीठ ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, "जिस बात को आप किसी कोर्ट में बोल नहीं सकते, उसके लिए माफी कैसे मांग सकते हैं? जिस बात को कोर्ट में कहने में आपको इतनी शर्म आ रही है, उसके लिए आप माफी कैसे मांग सकते हैं?" कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि यह शब्द केवल एक जज के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किए गए थे। बेंच ने कहा कि उन अपशब्दों का इस्तेमाल कोर्ट के सभी जजों के खिलाफ की गई टिप्पणी के तौर पर देखा जाएगा।

बेंच ने कहा, "(यह) निश्चित रूप से जज के लिए ही कहा गया था। आप जो टिप्पणी सुनते हैं, वह सिर्फ जज के खिलाफ़ नहीं है। अगर इसका मतलब इस कोर्ट के सभी जजों के खिलाफ़ निकाला जाए, तो मुझे हैरानी नहीं होगी।"

कोर्ट ने पूछा कि क्या बिना शर्त माफी काफी होगी? कोर्ट ने वकील की माफी पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या इस मामले में बिना शर्त माफी मांगना काफी रहेगा। कोर्ट ने कहा, "इतिहास में ऐसा कब हुआ है कि इस कोर्ट के जजों के बारे में जानबूझकर और सोच-समझकर गलत बयान देने वाले वकील को सिर्फ यह कहकर बख्श दिया जाए कि 'मुझे बहुत अफसोस है, मैं भविष्य में ऐसा नहीं दोहराऊंगा।' हम किसी समझदार व्यक्ति से ऐसा भरोसा मिलने पर बात समझ सकते थे। यह सरासर गलत बात है।"