Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ऐक्शन क्यों न लें? पूरे भारत में... याचिका खारिज होने पर वकील ने ऐसा क्या कह दिया, भड़का HC

By Upendra Thapak
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

कलकत्ता हाई कोर्ट ने सिंगल जज बेंच के सामने गाली देने वाले वकील को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि आखिर उनके खिलाफ कोर्ट की आपराधिक अवमानना की कार्यवाही की शुरुआत क्यों न की जाए? वकील की माफी पर कोर्ट ने कहा कि क्या बिना शर्त माफी काफी है?

Calcutta High Court
कलकत्ता हाई कोर्ट ने याचिका खारिज होने पर गाली देने वाले वकील को सुनाया

कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को एक वकील द्वारा सिंगल जज की पीठ की सुनवाई के दौरान आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने पर स्वतः संज्ञान वाले मामले पर ऐक्शन लिया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस तापब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस अतारूप बनर्जी की बेंच ने कहा कि वकील के व्यवहार को हल्के में नहीं लिया जा सकता। पीठ ने इस घटना से संस्थान की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचने की चिंता जताई। पीठ ने कहा कि यह बात पूरे भारत में फैल रही है कि हमारे हाई कोर्ट के वकील अदालत की कार्यवाही के दौरान ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेंच ने इस पूरे मामले पर नाराजगी जताई। उन्होंने 30 जुलाई को स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले पर टिप्पणी की थी। बुधवार को इसकी सुनवाई करते हुए उन्होने कहा, "हमारे हाई कोर्ट के वकील। पूरे भारत में यह बात फैल रही है कि आपके हाई कोर्ट में ऐसे वकील हैं और आप लोग चुप रहते हैं। कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाते। सुनवाई के लाइव प्रसारण के दौरान वकील द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा दुर्व्यवहार का कृत्य है। यह घटना माननीय हाई कोर्ट तथा बेंच की अध्यक्षता कर रहे माननीय जज के प्रति वकील के दुस्साहसी और अवमाननापूर्ण रवैये को दर्शाता है। यह माननीय कोर्ट की मर्यादा और अनुशासन का घोर उल्लंघन है।"

क्या था मामला?

दरअसल, यह पूरा मामला 23 जुलाई में हुई एक सुनवाई से जुड़ा हुआ है। इस दौरान एक याचिका के लिए वकील फिरदौस समिम पेश हुए थे। इस दौरान जब जज ने याचिका खारिज कर दी, तो वकील ने अपशब्दों को प्रयोग किया। चूंकि इस सुनवाई का लाइव प्रसारण हो रहा था, इसलिए यह बात कोर्ट के बाहर भी पहुंच गई।

30 जुलाई को एक मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने इस घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए वकील फिरदौस समिम को कारण बताओ नोटिस भेजा। कोर्ट ने पूछा कि आखिर उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना की आपराधिक कार्यवाही क्यों शुरू न की जाए?

इसके बाद समिम ने अपने कृत्य के लिए माफी भी मांग ली और ऐसे शब्दों को कोर्ट में दोहराने से इनकार किया। लेकिन बुधवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि समिम कोई आम व्यक्ति नहीं है। वह वकील हैं। कोर्ट ने कहा, "एक वकील सोच-समझकर पेश होता है, याचिका खारिज हो जाती है और वह उस अपशब्द का इस्तेमाल करके बातचीत खत्म करता है। यह कहां तक सही है।"

जिस बात को दोहरा नहीं सकते, उस पर माफी कैसे मांग सकते हैं- कोर्ट

पीठ ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, "जिस बात को आप किसी कोर्ट में बोल नहीं सकते, उसके लिए माफी कैसे मांग सकते हैं? जिस बात को कोर्ट में कहने में आपको इतनी शर्म आ रही है, उसके लिए आप माफी कैसे मांग सकते हैं?" कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि यह शब्द केवल एक जज के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किए गए थे। बेंच ने कहा कि उन अपशब्दों का इस्तेमाल कोर्ट के सभी जजों के खिलाफ की गई टिप्पणी के तौर पर देखा जाएगा।

बेंच ने कहा, "(यह) निश्चित रूप से जज के लिए ही कहा गया था। आप जो टिप्पणी सुनते हैं, वह सिर्फ जज के खिलाफ़ नहीं है। अगर इसका मतलब इस कोर्ट के सभी जजों के खिलाफ़ निकाला जाए, तो मुझे हैरानी नहीं होगी।"

कोर्ट ने पूछा कि क्या बिना शर्त माफी काफी होगी?

कोर्ट ने वकील की माफी पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या इस मामले में बिना शर्त माफी मांगना काफी रहेगा। कोर्ट ने कहा, "इतिहास में ऐसा कब हुआ है कि इस कोर्ट के जजों के बारे में जानबूझकर और सोच-समझकर गलत बयान देने वाले वकील को सिर्फ यह कहकर बख्श दिया जाए कि 'मुझे बहुत अफसोस है, मैं भविष्य में ऐसा नहीं दोहराऊंगा।' हम किसी समझदार व्यक्ति से ऐसा भरोसा मिलने पर बात समझ सकते थे। यह सरासर गलत बात है।"

आखिरकार कोर्ट ने निर्देश दिया कि समीम संबंधित सिंगल जज के पास जाएं और माफी मांगें, साथ ही लिखित में यह भरोसा दिलाएं कि वह ऐसा बर्ताव दोबारा नहीं करेंगे। कोर्ट ने कहा कि माफी और भरोसा दिलाने के बाद वह इस बात पर विचार करेगा कि अवमानना का मामला आगे बढ़ाया जाए या नहीं।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

और पढ़ें
India News High Court Supreme Court
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।