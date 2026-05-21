गाय को मारना ईद का हिस्सा नहीं, बकरीद से पहले बंगाल में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के हालिया नोटिफिकेशन में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसके मुताबिक बैलों, बैल, गाय, बछड़ों और भैंसों के वध को सीमित किया जाना है। यह फैसला, अगले बकरीद से पहले आया है।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के हालिया नोटिफिकेशन में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसके मुताबिक बैलों, बैल, गाय, बछड़ों और भैंसों के वध को सीमित किया जाना है। यह फैसला, अगले बकरीद से पहले आया है। जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की एक डिवीजन बेंच ने कहाकि यह अधिसूचना हाई कोर्ट द्वारा पारित पहले के आदेशों के पालन में जारी की गई थी।
बेंच ने क्या कहा
बेंच ने कहाकि यह इस बात पर भी विवाद नहीं है कि 2018 के डब्ल्यूपी 328 में समन्वय बेंच द्वारा पारित आदेश को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस मामले को ध्यान में रखते हुए, हमें 13 मई 2026 के सार्वजनिक नोटिस पर रोक लगाने या रद्द करने का कोई आधार नहीं मिलता है। अदालत ने यह फैसला, अगले हफ्ते से बकरीद से पहले पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम के तहत जारी किए गए दिशा-निर्देशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनाया।
क्या है पश्चिम बंगाल की नोटिस
गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर अधिकारियों से ‘स्वास्थ्य प्रमाणपत्र' प्राप्त किए बिना पशु वध पर रोक लगा दी है और निर्देशों का पालन न करने पर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। राज्य ने यह भी स्पष्ट किया है कि खुले सार्वजनिक स्थानों पर पशु वध प्रतिबंधित होगा।
कोर्ट ने आगे क्या कहा
नोटिस में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए, कोर्ट ने कहाकि राज्य सरकार के लिए यह जांचना वैध होगा कि क्या जानवरों के वध के लिए अधिनियम और नियमों के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक उचित तंत्र मौजूद है। बेंच ने कहाकि इसके अलावा, क्या इस तरह के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए राज्य में जिम्मेदार अधिकारी हैं और क्या पूरे राज्य में आवश्यक बुनियादी ढांचा मौजूद है जहां वध हो सकता है। अगर कोई कमी पाई जाती है, तो हमें भरोसा है कि इसे जल्द ठीक कर दिया जाएगा।
याचिका में क्या कहा गया
एक याचिका में, तृणमूल कांग्रेस के विधायक अखरुज्जमान ने तर्क दिया कि पशु बलिदान की धार्मिक जिम्मेदारी आगामी ईद के दिनों में कानूनी रूप से पूरी नहीं की जा सकती। वजह, राज्य 13 मई को जारी नोटिस में पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम की धारा 12 के तहत छूट देने में विफल रहा। याचिका के मुताबिक अधिनियम की धारा 12 राज्य सरकार को सामान्य या विशेष आदेश द्वारा और शर्तों के अधीन धार्मिक उद्देश्यों के लिए किसी भी जानवर के वध से छूट देने का अधिकार देती है। अखरुज्जमान ने दावा किया कि भैंसा, बैल या हल जैसे बड़े जानवरों का बलिदान अधिकांश मुस्लिमों के लिए इस जिम्मेदारी को पूरा करने का आर्थिक रूप से व्यावहारिक एकमात्र तरीका है।
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लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।