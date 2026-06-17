ऋतब्रता बनर्जी की LoP नियुक्ति पर कलकत्ता हाईकोर्ट सख्त, स्पीकर से पूछा- TMC का दावा क्यों ठुकराया?
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता के विवादित मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति कृष्णा राव की पीठ ने टीएमसी विधायक शोभनदेव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र नाथ बोस के 3 जून के फैसले पर तीखे सवाल किए…
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता (LoP) के विवादित मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति कृष्णा राव की एकल पीठ ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) विधायक शोभनदेव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र नाथ बोस के 3 जून के फैसले पर तीखे सवाल उठाए। याचिका में अध्यक्ष के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें टीएमसी से निष्कासित विधायक ऋतब्रता बनर्जी को विपक्ष का नेता मान्यता दी गई थी।
सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने बार-बार पूछा कि जब टीएमसी ने आधिकारिक रूप से शोभनदेव चट्टोपाध्याय को इस पद के लिए नामित किया था, तो निष्कासित सदस्य को विपक्ष का नेता कैसे बनाया जा सकता है। बता दें कि कोर्ट में प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता बिलवादल भट्टाचार्य ने अध्यक्ष का पक्ष रखा, जबकि टीएमसी के लोकसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने शोभनदेब चट्टोपाध्याय की ओर से दलीलें पेश कीं।
क्या है मामला?
4 मई को हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 207 सीटें जीतकर सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का दर्जा हासिल किया, जबकि टीएमसी ने 80 सीटें प्राप्त कीं। 1 जून को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की शिकायत पर सीआईडी ने हस्ताक्षर जालसाजी की जांच शुरू की, जिसके बाद ऋतब्रता बनर्जी और संदीपान साहा को टीएमसी से निष्कासित कर दिया गया। दोनों निष्कासित विधायकों ने आरोप लगाया कि 19 मई को शोभनदेव चट्टोपाध्याय को विपक्ष का नेता बनाए जाने वाले प्रस्ताव पर कई हस्ताक्षर जाली थे। इस मामले में टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी मुख्य आरोपी बन गए। 3 जून को विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र नाथ बोस ने 294 सदस्यीय सदन में टीएमसी के 58 बागी विधायकों को प्रमुख विपक्षी दल मानते हुए ऋतब्रता बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त कर दिया।
अदालत में उठे प्रमुख सवाल
सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि क्या हस्ताक्षर जालसाजी का आरोप अध्यक्ष को टीएमसी के आधिकारिक प्रस्ताव को नजरअंदाज करने का अधिकार देता है। अदालत ने यह भी कहा कि जालसाजी का आरोप अभी अदालत में साबित नहीं हुआ है। न्यायाधीश ने अतिरिक्त महाधिवक्ता के इस तर्क पर भी सवाल उठाया कि बनर्जी का निष्कासन टीएमसी का आंतरिक मामला है।
इस दौरान कल्याण बनर्जी ने दलील दी कि स्पीकर किसी भी राजनीतिक दल के फैसले को नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि विधायक राजनीतिक दल का हिस्सा होते हैं। स्पीकर दल के फैसले को कैसे अनदेखा कर सकते हैं?
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लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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