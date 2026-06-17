PM मोदी के 1 घंटे के शो के लिए 7 दिन क्यों बंद रहेगा रोड? HC पहुंची याचिका; योग दिवस पर विवाद
रेड रोड पर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के लिए 7 दिनों के ट्रैफिक प्रतिबंध के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। वकील संघ ने पीएम मोदी के इस कार्यक्रम के ट्रैफिक प्लान को अदालत में चुनौती दी है, जानिए क्या है पूरा मामला।
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (21 जून) के मौके पर कोलकाता के ऐतिहासिक 'रेड रोड' पर होने वाले कार्यक्रम की तैयारियां तेज हैं। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होने वाले हैं। हालांकि, इस इवेंट के लिए जारी किए गए ट्रैफिक प्लान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। महज सवा घंटे के कार्यक्रम के लिए रेड रोड और उससे जुड़ी सड़कों को 7 दिनों तक बंद रखने के फैसले के खिलाफ कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। बुधवार को हाईकोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई का उल्लेख किया गया। आइए जानते हैं क्या है यह पूरा मामला।
क्या है पूरा विवाद?
कोलकाता हाईकोर्ट के समक्ष एक 'एडवोकेट्स एसोसिएशन' (वकील संघ) ने यह याचिका दायर कर ट्रैफिक पुलिस के नोटिफिकेशन पर सवाल उठाया है। अदालत में पेश हुए वकील ने बताया कि रविवार को सिर्फ एक घंटे 15 मिनट के योग कार्यक्रम का आयोजन होना है, लेकिन इसके लिए प्रशासन ने रेड रोड को 7 दिनों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया है।
ट्रैफिक नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए वकील ने दलील दी कि इस फैसले से आम जनता की आवाजाही पर बड़े पैमाने पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। वकील ने अदालत से इस मामले पर तुरंत ध्यान देने का आग्रह किया।
याचिका में क्या मांग की गई है?
याचिका में कलकत्ता हाईकोर्ट से संबंधित अधिकारियों को परमादेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। वकील ने अदालत में कहा, "हम रेड रोड और उससे जुड़ी सड़कों पर पैदल चलने वालों और वाहनों के लिए उचित और बिना रुकावट के आवाजाही सुनिश्चित करने की मांग करते हैं। इन रास्तों को सात दिनों के लिए पूरी तरह से रोक दिया गया है।"
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस: गंगा में 500 नावों पर योग, रेड रोड पर पीएम मोदी का कार्यक्रम
कोलकाता में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को लेकर विश्व रिकॉर्ड की उलटी गिनती शुरू हो गई है। इस बार योग दिवस पर बंगाल में एक 'मेगा' सरप्राइज देखने को मिलेगा। राज्य और केंद्र के आयुष मंत्रालय की संयुक्त पहल पर एक विशाल कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं। कोलकाता के रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग दिवस के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही, गंगा नदी में एक साथ 500 नावों पर योगासन का अनूठा नजारा भी इस बार के मुख्य आकर्षणों में से एक होने जा रहा है।
गंगा में 500 नावों पर होगा योगासन
इस भव्य आयोजन को लेकर युद्धस्तर पर तैयारियां चल रही हैं। न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार कार्यक्रम से जुड़ी मुख्य बातें इस प्रकार हैं-
- योग दिवस से एक दिन पहले, 20 जून को गंगा नदी में 500 नावों पर राज्यवासी एक साथ योगाभ्यास करेंगे।
- 20 जून के इस कार्यक्रम के अगले दिन यानी योग दिवस के मौके पर रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में महासम्मेलन आयोजित किया जाएगा।
'स्वच्छता अभियान से करेंगे पीएम का स्वागत'
आयोजन और पीएम मोदी के बंगाल दौरे को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री आएंगे और योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित होगा। हम स्वच्छता अभियान के माध्यम से उनका स्वागत करेंगे।" पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार ने 'नमामि गंगे' परियोजना में कोई काम नहीं किया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अगर इसी तरह से काम किया जाए, तो गंगा को साफ रखना पूरी तरह संभव है और यह स्वच्छता अभियान लगातार चलता रहेगा।
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें