बागी TMC गुट को करारा झटका, HC ने नेता विपक्ष ऋतब्रत बनर्जी की नियुक्ति की रद्द; नए सिरे से फैसला लेने का आदेश
हाई कोर्ट ने शुक्रवार (27 नवंबर) को पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष को 10 दिनों के भीतर नेता प्रतिपक्ष और मुख्य सचेतक की नए सिरे से नियुक्ति पर विचार करने का निर्देश दिया है।
ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (TMC) से बगावत करने वाले ऋतब्रत बनर्जी को कलकत्ता हाई कोर्ट ने बड़ा और करारा झटका दिया है। हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता के रूप में उनकी नियुक्ति को रद्द कर दिया है। साथ ही, अदालत ने इस मामले में नए सिरे से फैसला लेने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने शुक्रवार (27 नवंबर) को पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसके तहत उन्होंने ऋतब्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया था।
हाई कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस को निर्देश दिया है कि वे 10 दिनों के भीतर इस बात पर पुनर्विचार करें कि पश्चिम बंगाल में विपक्ष का नेता किसे होना चाहिए। जस्टिस कृष्ण राव ने विपक्षी दल, तृणमूल कांग्रेस (TMC) के मुख्य सचेतक (चीफ व्हिप) के रूप में अखरुज्जमां की नियुक्ति को भी रद्द कर दिया है। अब दोनों पदों पर 10 दिनें के अंदर विधानसभा अध्यक्ष को फैसला लेना है।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।