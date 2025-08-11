Calcutta High Court commutes death sentence murder convict Judges not be bloodthirsty जजों को नहीं रखना चाहिए 'खून की प्यास' वाला नजरिया, अदालत ने क्यों की ऐसी टिप्पणी, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsCalcutta High Court commutes death sentence murder convict Judges not be bloodthirsty

जजों को नहीं रखना चाहिए 'खून की प्यास' वाला नजरिया, अदालत ने क्यों की ऐसी टिप्पणी

एचसी की बेंच ने कहा कि अब अपराधी को सुधारने का प्रयास किया जाता है, इस सिद्धांत पर कि अपराध से नफरत करनी चाहिए, न कि अपराधी से। कोर्ट ने मृत्युदंड को सजा के रूप में बनाए रखने के खिलाफ दिए गए तर्कों पर भी ध्यान दिया।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 04:37 PM
share Share
Follow Us on
जजों को नहीं रखना चाहिए 'खून की प्यास' वाला नजरिया, अदालत ने क्यों की ऐसी टिप्पणी

कोलकाता हाई कोर्ट ने हाल ही में कहा कि जजों को 'खून की प्यास' वाला नजरिया नहीं अपनाना चाहिए। दरअसल, एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई गई थी जिसने अपने मामा की हत्या कर दी थी। आफताब आलम बनाम राज्य मामले में एचसी ने सजा को उम्रकैद में बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य और जस्टिस उदय कुमार की पीठ ने कहा, 'जजों को सावधान करते हुए कहा गया कि उन्हें कभी भी खून की प्यास नहीं रखनी चाहिए। हत्यारों को फांसी देना उनके लिए कभी भी अच्छा नहीं रहा। हाल के समय में जेलों के नाम को प्रिजन से सुधार गृह में बदला गया है। यह समाज की बदला लेने की मूल खूनी प्रवृत्ति से हटकर अधिक सभ्य नीति के बदलाव को दर्शाता है।'

ये भी पढ़ें:गड़बड़ी से हुई BJP की ऐतिहासिक जीत, केंद्रीय मंत्री की सीट पर विपक्ष के आरोप
ये भी पढ़ें:क्या 50% से ज्यादा टैरिफ से अमेरिका में राजस्थान का एक्सपोर्ट हो जाएगा बंद?

एचसी की बेंच ने कहा कि अब अपराधी को सुधारने का प्रयास किया जाता है, इस सिद्धांत पर कि अपराध से नफरत करनी चाहिए, न कि अपराधी से। कोर्ट ने मृत्युदंड को सजा के रूप में बनाए रखने के खिलाफ दिए गए तर्कों पर भी ध्यान दिया। इसने कहा, 'मृत्युदंड का विरोध करने वालों का तर्क है कि अगर सजा का उद्देश्य डर पैदा करना है, तो आजीवन कारावास मृत्युदंड के समान ही प्रभावी है। जेल में आजीवन बंदी की पूरी जिंदगी स्वतंत्रता से वंचित हो जाती है। यह मृत्युदंड की तुलना में सजा का बेहतर रूप है, जो कि एक पल में ही हो जाता है।'

क्या था पूरा मामला

कोर्ट एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रहा था जिसमें आफताब आलम को 2023 में धूपगुड़ी में हुए डकैती-हत्या के मामले में पांच अन्य लोगों के साथ दोषी पाया गया था। उस पर मेहताब, उनकी पत्नी मौमिता और उनके दो बेटों पर रात में हमला करने का आरोप था। मौमिता को कई बार चाकू मारा गया, लेकिन उन्होंने मृत होने का नाटक किया और बच निकलीं। मेहताब की उनके बच्चों के सामने हत्या कर दी गई। मेहताब, आफताब आलम का मामा था। अपराध के बाद स्थानीय लोगों ने नंगे पांव और खून से सने आरोपियों को देखा और उन्हें पकड़ लिया। इन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया और बचे हुए लोगों ने उनकी पहचान की। आलम के बयानों के आधार पर पुलिस ने सोनाखाली जंगल से हथियार, कपड़े और 3,500 रुपये बरामद किए।

West Bengal Judge sdo court
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।