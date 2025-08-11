जजों को नहीं रखना चाहिए 'खून की प्यास' वाला नजरिया, अदालत ने क्यों की ऐसी टिप्पणी

एचसी की बेंच ने कहा कि अब अपराधी को सुधारने का प्रयास किया जाता है, इस सिद्धांत पर कि अपराध से नफरत करनी चाहिए, न कि अपराधी से। कोर्ट ने मृत्युदंड को सजा के रूप में बनाए रखने के खिलाफ दिए गए तर्कों पर भी ध्यान दिया।

कोलकाता हाई कोर्ट ने हाल ही में कहा कि जजों को 'खून की प्यास' वाला नजरिया नहीं अपनाना चाहिए। दरअसल, एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई गई थी जिसने अपने मामा की हत्या कर दी थी। आफताब आलम बनाम राज्य मामले में एचसी ने सजा को उम्रकैद में बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य और जस्टिस उदय कुमार की पीठ ने कहा, 'जजों को सावधान करते हुए कहा गया कि उन्हें कभी भी खून की प्यास नहीं रखनी चाहिए। हत्यारों को फांसी देना उनके लिए कभी भी अच्छा नहीं रहा। हाल के समय में जेलों के नाम को प्रिजन से सुधार गृह में बदला गया है। यह समाज की बदला लेने की मूल खूनी प्रवृत्ति से हटकर अधिक सभ्य नीति के बदलाव को दर्शाता है।'

एचसी की बेंच ने कहा कि अब अपराधी को सुधारने का प्रयास किया जाता है, इस सिद्धांत पर कि अपराध से नफरत करनी चाहिए, न कि अपराधी से। कोर्ट ने मृत्युदंड को सजा के रूप में बनाए रखने के खिलाफ दिए गए तर्कों पर भी ध्यान दिया। इसने कहा, 'मृत्युदंड का विरोध करने वालों का तर्क है कि अगर सजा का उद्देश्य डर पैदा करना है, तो आजीवन कारावास मृत्युदंड के समान ही प्रभावी है। जेल में आजीवन बंदी की पूरी जिंदगी स्वतंत्रता से वंचित हो जाती है। यह मृत्युदंड की तुलना में सजा का बेहतर रूप है, जो कि एक पल में ही हो जाता है।'