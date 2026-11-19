कलकत्ता हाईकोर्ट ने गर्म चाय पीने की वजह से जान गंवाने वाले छात्र के मामले पर कोई नया निर्देश देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि इस मामले में पुलिस जांच कर चुकी है। ऐसे में कोई नया निर्देश नहीं दिया जा सकता।

पश्चिम बंगाल के नरेंद्रपुर में एक 12वीं कक्षा के छात्र की स्कूल में गर्म चाय पीने की वजह से मौत हो गई थी। इस मामले में पारदर्शी जांच करने का निर्देश देने की मांग करते हुए मृतक के पिता ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। लेकिन इस याचिका पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने कोई भी नया निर्देश देने से इनकार कर दिया। कोर्ट की तरफ से कहा गया कि इस मामले में पुलिस ने अपनी जांच करके चार्जशीट दाखिल कर दी है। ऐसे में कोई नया निर्देश नहीं दिया जा सकता है। हाईकोर्ट ने इसके साथ ही याचिकाकर्ता को कानूनी रूप से एक नया रास्ता भी सुझाया।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, हाई कोर्ट ने इस मामले पर निर्देश जारी करने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को कानूनी रास्ता बताया। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने कहा कि इस मामले में चार्ज शीट दाखिल हो चुकी है। इसलिए न्यायालय इसमें कोई निर्देश जारी नहीं करेगा। हालांकि, अगर याचिका कर्ता पुलिस जांच से संतुष्ट नहीं हैं, तो वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 193 (9) के तहत संबंधित जज से अपने बेटे की मौत के संबंध में आगे की जांच की मांग कर सकता है।

30 जून को गई थी बच्चे की जान बता दें, 30 जून 2026 को हुई इस घटना को लेकर याचिकाकर्ता मनोरंजन महता ने पारदर्शी जांच करवाने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिकाकर्ता ने अपील की थी कि उनके बेटे की मौत से जुड़ी परिस्थितियों की निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए। इतना ही नहीं उन्होंने एक रिटायर जज के नेतृत्व में एक कमेटी बनाने की भी मांग की थी। याचिकाकर्ता का आरोप था कि स्कूल प्रशासन ने इस मामले में जानबूझकर ढिलाई बरती। इसकी वजह से उनके बेटे की जान चली गई।

गर्म चाय पीने की वजह से गई 12वीं के छात्र की जान याचिका के अनुसार 12 वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र ने लंच के समय पर स्कूल में चाय पी थी। इसके बाद से ही उसके अंदर बीमारी के लक्षण साफ दिखने लगे थे। लेकिन इसके बाद भी स्कूल प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की और न ही उसे लेकर किसी अस्पताल में भर्ती करवाया।

स्कूल प्रशासन पर याचिकाकर्ता का गंभीर आरोप याचिकाकार्ता के मुताबिक स्कूल वालों ने जानबूझकर उसे काफी समय बाद जानकारी दी। जब तक वह स्कूल पहुंचा तब तक काफी देर हो चुकी थी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस पर स्कूल के वकील ने तर्क दिया कि बच्चे को अस्पताल ले जाया गया था। वहां पर उसकी मौत हुई है। इस तर्क पर जस्टिस सौगत ने सवाल पूछा कि आखिर बच्चे के पिता के आने का इंतजार क्यों किया गया, उसे पहले ही अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया।

पोस्टमार्टम में क्या आया सामने? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि लड़के की ऊपरी श्वसन मार्ग और ऊपरी भोजन की नली के बड़े हिस्से में जलने के निशान थे। इसके अलावा गर्म होने की वजह से उसके गले में भी सूजन आ गई थी। इससे दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो गई।