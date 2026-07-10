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और देरी नहीं बर्दाश्त, 15 को रिकॉर्ड कराइए आवाज; अभिषेक बनर्जी पर अब क्यों चला HC का डंडा?

By Pramod Praveen
पीटीआई, कोलकाता
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जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने बनर्जी द्वारा अपनी आवाज का नमूना देने में देरी करने पर नाराजगी जताई और चेतावनी दी कि वे इस मामले में कार्यवाही रद्द करने और सांसद को सख़्त कार्रवाई से सुरक्षा देने वाले आदेश को वापस ले सकते हैं।

और देरी नहीं बर्दाश्त, 15 को रिकॉर्ड कराइए आवाज; अभिषेक बनर्जी पर अब क्यों चला HC का डंडा?

कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार (10 जुलाई) को तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद और महासचिव अभिषेक बनर्जी को एक और झटका दिया है और निर्देश दिया है कि वह पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कथित तौर पर डराने-धमकाने वाले बयान देने के मामले में 15 जुलाई को न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपनी आवाज का नमूना दें। कोर्ट ने ये आदेश जारी करते हुए इस मामले में हो रही लेट-लतीफी पर भी नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि TMC सांसद द्वारा अपनी आवाज का नमूना देने में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने चेतावनी दी कि वह इस मामले में कार्यवाही रद्द करने और सांसद को कठोर कार्रवाई से संरक्षण देने वाले आदेश को वापस लेने संबंधी उनकी याचिका पर सुनवाई समय से पहले कर सकते हैं। हाई कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को भी निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि क्षेत्राधिकार वाली अदालत या जांच एजेंसी के समक्ष बनर्जी के पेश होने के दौरान उन पर अंडे न फेंके जाएं, या किसी अन्य तरह से उन्हें परेशान नहीं किया जाए।

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15 जुलाई को हों पेश और दर्ज कराएं नमूना

जस्टिस भट्टाचार्य ने कहा कि भाषण मामले की जांच के सिलसिले में मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी आवाज का नमूना देने के बिधाननगर अदालत के आदेश के खिलाफ बनर्जी की समीक्षा याचिका को, सांसद के वकील के अनुरोध पर 'वापस ले लिया गया मानते हुए खारिज'किया जाता है। अदालत ने लोकसभा सदस्य को 15 जुलाई को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होकर अपनी आवाज का नमूना रिकॉर्ड कराने का निर्देश दिया। उन्हें जांच में सहयोग करने और जांच अधिकारी द्वारा जारी नोटिस का पालन करने का भी निर्देश दिया गया, जैसा कि उच्च न्यायालय के 21 मई के उस आदेश में उल्लेख किया गया है जिसमें उन्हें कठोर कार्रवाई से राहत प्रदान की गई थी।

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सांसद ने प्राथमिकी रद्द करने का भी अनुरोध किया

जस्टिस भट्टाचार्य ने अभिषेक बनर्जी को 31 जुलाई तक यह राहत दी है। अप्रैल में चुनाव प्रचार के दौरान एक जनसभा में सांसद की कथित टिप्पणियों को लेकर दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में यह राहत दी गई। तृणमूल सांसद ने प्राथमिकी को रद्द करने का भी अनुरोध किया है। एक अन्य याचिका में, बनर्जी ने बिधाननगर सब-डिविजनल न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें जांच के सिलसिले में पुलिस के अनुरोध पर उन्हें मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी आवाज का नमूना देने को कहा गया था।

भारी जुर्माना लगाने की चेतावनी

जस्टिस भट्टाचार्य ने कहा कि बनर्जी को डराने-धमकाने वाले भाषण के मामले में जांच एजेंसी के नोटिस का पालन करने और जांच में सहयोग करने की शर्त पर कठोर कार्रवाई से संरक्षण दिया गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बनर्जी ने बिधाननगर अदालत के उस आदेश का पालन नहीं किया जिसमें उन्हें अपनी आवाज का नमूना देने के लिए कहा गया था, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने आदेश को चुनौती देने वाली सांसद की याचिका को खारिज करने और ''भारी जुर्माना'' लगाने की चेतावनी दी।

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हां मेरी ही आवाज है

सांसद की ओर से पेश हुए वकील ने अदालत को बताया कि बनर्जी स्वीकार करते हैं कि जिस भाषण पर सवाल उठाए गए हैं, उसमें उनकी ही आवाज थी। हालांकि, उन्होंने दलील दी कि तृणमूल नेता को निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने का संवैधानिक अधिकार है। बनर्जी के वकील ने कहा कि सांसद अपनी आवाज का नमूना शनिवार को देने के लिए तैयार हैं और उन्होंने अंडे फेंके जाने से सुरक्षा के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया। इस पर कोर्ट कहा कि यह सुनिश्चित करना कानून प्रवर्तन अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि अंडे न फेंके जाएं, तो अतिरिक्त महाधिवक्ता राजदीप मजूमदार ने अदालत को भरोसा दिलाया कि ऐसी कोई घटना नहीं होगी। जस्टिस भट्टाचार्य ने कहा कि उन्हें इस बात का दुख है कि 21 मई का आदेश पारित करने के बाद, आवाज का नमूना से संबंधित आदेश को चुनौती देने वाली संबंधित समीक्षा याचिका एक अलग पीठ के समक्ष दी गई। उन्होंने कहा, ''इससे याचिकाकर्ता का आचरण पता चलता है''।

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लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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