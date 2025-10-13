कर्नाटक में होने वाला है फेरबदल, डिनर को लेकर कयासों पर क्या बोले सिद्धारमैया

Karnataka: सीएम सिद्दारमैया ने रात्रिभोज के समय मंत्रिमंडल फेरबदल पर चर्चा होने की अटकलों का खारिज कर दिया है। उन्होंनें कहा कि कि यह एक सामान्य डिनर कार्यक्रम है, इसका मंत्रिमंडल फेरबदल से कोई लेना-देना नहीं है।

कर्नाटक की कांग्रेस सरकार का लगभग आधा कार्यकाल खत्म होने वाला है। ऐसे में मंत्रिमंडल में बदलाव की चर्चा जोरों पर है। मुख्यमंत्री सिद्दारमैया द्वारा आयोजित किए गए डिनर के मौके पर इस मुद्दे पर बातचीत होने की संभावना जताई जा रही थी। हालांकि, सीएम सिद्दारमैया ने रात्रिभोज के समय मंत्रिमंडल फेरबदल पर चर्चा होने की अटकलों का खारिज कर दिया है। उन्होंनें कहा कि कि यह एक सामान्य डिनर कार्यक्रम है, इसका मंत्रिमंडल फेरबदल से कोई लेना-देना नहीं है।

कर्नाटक के बागलकोट में मीडिया से बात करते हुए सीएम सिद्दारमैया ने जारी अटकलों पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा, “मैं अक्सर रात्रिभोज बैठकों की मेजबानी करता हूं। पिछले कुछ समय से यह संभव नहीं हो पाया है, इसलिए अब मैं इसकी मेजबानी कर रहा हूं।”मुख्यमंत्री से जब पूछा गया कि क्या यह डिनर बैठक विशेष थी? इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा, "इस बैठक में ऐसा कुछ भी खास नहीं है, हालांकि हो सकता है कि यह आपके (मीडिया के) दृष्टिकोण और विपक्षी दलों के लिए विशेष हो। इसका मंत्रिमंडल फेरबदल से कोई लेना-देना नहीं है।"

इससे पहले बेंगलुरु में भी मीडिया से बात करते हुए सीएम सिद्दारमैया ने इन अटकलों को खारिज करते हुए पूछा, "आखिर इस तरह से मिलना कोई अपराध है? क्या हमें नहीं मिलना चाहिए? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि भाजपा की बातें सुनकर आपने हमारी डिनर बैठक को अपराध बना दिया है।"

गौरतलब है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार नवंबर में अपना आधा कार्यकाल पूरा कर लेगी। इन ढाई सालों में कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री बदलने के लेकर काफी चर्चा हुई है। लेकिन पिछले कुछ समय से उप मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार और उनके समर्थन के विधायकों ने इस पर अपनी आवाज कमजोर की है। ऐसे में पार्टी सूत्रों के अनुसार, सिद्धारमैया और उनका खेमा इस पकड़ को कमजोर नहीं होने देना चाहता। उनकी तरफ से लगातार मंत्रिमंडल में फेरबदल की मांग हो रही है।