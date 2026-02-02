Hindustan Hindi News
फ्लाइट में शख्स के साथ हुआ कुछ ऐसा, कोर्ट ने एयरलाइंस पर ठोका 25,000 रुपये का जुर्माना

एयरलाइन ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए यात्री को 5,000 रुपये का ट्रैवल वाउचर देने की पेशकश की, लेकिन यात्री इससे संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कंज्यूमर कोर्ट का रुख किया और 5 लाख रुपये मुआवजे की मांग की।

Feb 02, 2026 12:29 pm IST
इंटरनेशनल फ्लाइट में अगर आपके कपड़ों पर गर्म खाना गिर जाए तो आप क्या करेंगें? शायद कुछ लोग इसे बदकिस्मती समझकर आगे बढ़ जाएं। हालांकि बेंगलुरु के एक शख्स ने इसे बिल्कुल जाने नहीं दिया। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही फ्लाइट में केबिन क्रू की लापरवाही से यात्री पर गर्म खाना गिर गया। इसके बाद शख्स ने ना सिर्फ उन्हें कंज्यूमर कोर्ट में घसीटा, बल्कि एयरलाइंस से 25000 रुपए भी वसूले।

जानकारी के मुताबिक इंडिगो की यह फ्लाइट बैंकॉक से बेंगलुरु आ रही थी। घटना 5 मार्च 2024 की है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद एक फ्लाइट अटेंडेंट ने ओवरहेड स्टोरेज बिन खोला। उसी दौरान उसमें रखा गर्म नॉन-वेज करी का पैकेट नीचे गिर गया और सीधे यात्री पर आ पड़ा। गर्म खाने से शख्स के कपड़े पूरी तरह गंदे हो गए और उसे जलन, असहजता और शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ा।

इसके बाद एयरलाइन ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए यात्री को 5,000 रुपये का ट्रैवल वाउचर देने की पेशकश की, लेकिन यात्री इससे संतुष्ट नहीं हुआ। उसने उपभोक्ता अदालत का रुख करते हुए 5 लाख रुपये मुआवजे की मांग की।

यात्री ने कहा कि वह शाकाहारी है और नॉन-वेज खाने की बदबू और दाग-धब्बों से उसे काफी मानसिक परेशानी हुई। उसने यह भी दावा किया कि इस हादसे में उसके कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और बैग को नुकसान पहुंचा।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद कंज्यूमर कोर्ट ने माना कि ओवरहेड बिन में गर्म खाने को इस तरह रखना यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक जोखिम भरी स्थिति थी। आयोग ने इंडिगो को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया और यात्री को 20,000 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। इसके अलावा 5,000 रुपये मुकदमे के खर्च के तौर पर देने को कहा गया।

