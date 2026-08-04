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सरकार पर असर नहीं, लेकिन BJP के लिए बड़ा संकेत उपचुनाव; क्या बदल रहा देश का माहौल?

By Ankit Ojha
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बांकीपुर और दतिया उपचुनाव से सरकार पर भले ही कोई असर ना पड़े लेकिन बीजेपी को बड़े संकेत दे दिए हैं। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने परिणामों पर आत्ममंथन की बात कही है। परिणाम यह भी संकेत करते हैं कि राजनीतिक माहौल तेजी से बदल रहा है।

Bankipur Bypoll
बांकीपुर में बीजेपी की हार कर गई बड़ा संकेत

बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की तीन विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के सोमवार को आए नतीजों में सबसे बड़ा उलटफेर पटना की बांकीपुर सीट पर हुआ। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भाजपा का तीन दशक पुराना गढ़ ध्वस्त करते हुए नीरज सिन्हा को 19,324 मतों से हरा दिया। दतिया में कांग्रेस, मांजलपुर में भाजपा ने अपनी सीट बरकरार रखी।

बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव भाजपा के लिए सियासी रूप से काफी अहम था। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने और राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद नितिन नवीन के इस्तीफे से यह सीट खाली हुई थी। यह सीट वर्ष 1995 से भाजपा के कब्जे में थी। सोमवार को मतगणना के दौरान पहले राउंड से प्रशांत ने जो बढ़त बनाई, वह अंतिम तक कायम रही। प्रशांत की जीत के बाद पटना की सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ी और लोगों ने खुशी का इजहार किया। चुनाव में जनसुराज, भाजपा और राजद के प्रत्याशी समेत कुल 25 उम्मीदवार मैदान में थे। इनमें से 23 की जमानत जब्त हो गई।

विजयी घोषित होने के बाद प्रशांत ने सीधे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा, भाजपा बिहार में सीएम बदले। भाजपा किसी काबिल नेता को सीएम बनाए। वहीं, दतिया में कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने 6,016 वोटों से जीत दर्ज की। भाजपा ने यहां पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट आशुतोष तिवारी को उतारा था। आशुतोष नरोत्तम के पोलिंग बूथ पर भी नहीं जीत सके। गुजरात के मांजलपुर में भाजपा के सतेंद्रभाई पटेल ने 30,630 वोटों से कांग्रेस के भिखाभाई रबारी को हराया।

तीन राज्यों में विधानसभा की तीन सीटों पर उपचुनाव के नतीजों से भले ही किसी राज्य की सरकार पर ज्यादा असर नहीं पड़ा, लेकिन नतीजों की राजनीतिक तासीर काफी अहम है। खासकर भाजपा के लिए जिसने बिहार में तीन दशक तक गढ़ रही और राष्ट्रीय अध्यक्ष की खाली हुई बांकीपुर सीट गंवा दी।

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भावी राजनीति के संकेत

मध्य प्रदेश में आपसी कलह से विवाद में रही दतिया सीट पर फिर कांग्रेस को जीत मिली। वहीं गुजरात में मांजलपुर सीट पर भाजपा का दबदबा बरकरार रहा लेकिन जीत का अंतर घट गया। विपक्ष के लिए नतीजे भले ज्यादा उत्साहित करने वाले न हों, लेकिन उसे भी जनता ने भावी राजनीति के लिए संकेत दे दिए हैं। संकेत यह भी है कि देश का माहौल तेजी से बदल रहा है।

इस चिंगारी को नहीं बढ़ने देगी बीजेपी?

वैसे ऐसा भी नहीं है कि भाजपा ने पहले कभी महत्वपूर्ण उपचुनाव न हारे हों। वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ की खाली हुई गोरखपुर लोकसभा सीट और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की खाली हुई फूलपुर लोकसभा सीट पर भाजपा को सपा से हार का सामना करना पड़ा था। इसलिए इन उपचुनावों में हार कोई बड़ा संकट नहीं है, लेकिन संगठन और सरकार, नेतृत्व के फैसलों, संवाद और तौर तरीकों के लिए संकेत जरूर बड़े हैं। चूंकि देश में इस समय माहौल बदला हुआ है इसलिए उपचुनावों की चिंगारी को भाजपा और नहीं बढ़ने देना चाहेगी।

टिकटों से चर्चित रही बांकीपुर व दतिया

देश के मौजूदा राजनीतिक माहौल में तीन उपचुनाव में ज्यादा नजर दो उपचुनावों बांकीपुर व दतिया पर थी। बांकीपुर की सीट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा के चुने जाने से रिक्त हुई थी, जो मध्य प्रदेश के दतिया में कांग्रेस विधायक को सजा मिलने से अयोग्य घोषित करने के कारण उपचुनाव हुआ था। बांकीपुर में जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर के मैदान में आने से बेहद चर्चित हो गया था और दतिया मध्य प्रदेश भाजपा के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को टिकट न मिलने और उनके समर्थकों के हंगामे से चर्चा में रहा। दोनों जगह स्थितियां भले ही एकदम अलग हों, लेकिन भाजपा को दोनों जगह हार मिली।

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नतीजों ने चौंकाया ही नहीं, चिंतित भी किया

पूरे क्षेत्र में यह चर्चा रही कि भाजपा जिसे भी टिकट दे देगी वह जीत जाएगा, दूसरी तरफ राजद भी चुनाव मैदान में थी। भाजपा नेतृत्व जीत के लिए आश्वस्त था, जबकि नीचे से यह संकेत आ रहे थे कि कार्यकर्ताओं व समर्थक वर्ग में नाराजगी है।

दतिया में आपसी कलह से हारी सत्ताधारी पार्टी

दतिया में भी पूरी सरकार जुटी रही, जवाब में कांग्रेस ने भी मैदान संभाल लिया, लेकिन टिकट कटने से नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों की नाराजगी और आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार की मजबूत उपस्थिति ने कांग्रेस को जिताकर भाजपा को झटका दिया।

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Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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Prashant Kishor
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