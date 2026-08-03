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Bypoll LIVE: भाजपा या प्रशांत किशोर, बांकीपुर में किसका जोर; दतिया रिजल्ट भी आज

By Nisarg Dixit
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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बिहार की बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मंजलपुर सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे सोमवार को घोषित होने जा रहे हैं। इन तीनों ही सीटों पर 30 जुलाई को मतदान हुआ था। नतीजों से जुड़े लाइव अपडेट्स के लिए बने रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

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बिहार की बांकीपुर, गुजरात की मंजलपुर और मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर उपचुनाव के नतीजे घोषित होने जा रहे हैं।

बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की एक-एक सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे सोमवार 3 अगस्त को घोषित होने जा रहे हैं। इनमें बांकीपुर, दतिया और मंजलपुर शामिल है। खास बात है कि तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, क्योंकि इन राज्यों में भाजपा की सरकार है। इस दौरान सबसे ज्यादा चर्चा बांकीपुर की है। यह सीट भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के चलते खाली हुई थी।

बांकीपुर- बिहार की इस हाई प्रोफाइल सीट पर मुख्य मुकाबला जन सुराज के प्रशांत किशोर और भाजपा उम्मीदवार नीरज सिन्हा के बीच माना जा रहा है। जबकि, राष्ट्रीय जनता दल की रेखा गुप्ता समेत कुल 23 अन्य दावेदार भी मैदान में हैं।

दतिया- मुख्य मुकाबला भाजपा नेता आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के घनश्याम सिंह के बीच माना जा रहा है। जबकि, आजाद समाज पार्टी ने दामोदर सिंह यादव को मैदान में उतारा है। ऐसे में संभावनाएं हैं कि एमपी की इस सीट पर रण त्रिकोणीय हो सकता है। इनके अलावा 18 अन्य उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं।

मंजलपुर- भाजपा ने यहां सीट बचाने के लिए वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद सतीश गोविंदभाई पटेल को उम्मीदवार बनाया है। जबकि, कांग्रेस ने पूर्व मंत्री भीखाभाई रबारी पर दांव खेला है।

उपचुनाव के नतीजों से जुड़े लाइव अपडेट्स के लिए बने रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ-

7:43 AM- कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को सजा होने के कारण एमपी की दतिया सीट पर उपचुनाव हुए थे। उन्होंने 2023 में भाजपा के नरोत्तम मिश्रा को हराया था।

7:30 AM- 30 जुलाई को दतिया में 71.44 प्रतिशत, बांकीपुर में 34.30 प्रतिशत और मंजलपुर में 37.5 फीसदी वोटिंग हुई थी।

7:26 AM- सोमवार सुबह 8 बजे मतदान केंद्रों पर दतिया, बांकीपुर और मंजलपुर सीट पर उपचुनाव के लिए काउंटिंग शुरू होने जा रही है।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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