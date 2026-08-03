Bypoll LIVE: भाजपा या प्रशांत किशोर, बांकीपुर में किसका जोर; दतिया रिजल्ट भी आज
बिहार की बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मंजलपुर सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे सोमवार को घोषित होने जा रहे हैं। इन तीनों ही सीटों पर 30 जुलाई को मतदान हुआ था। नतीजों से जुड़े लाइव अपडेट्स के लिए बने रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।
बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की एक-एक सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे सोमवार 3 अगस्त को घोषित होने जा रहे हैं। इनमें बांकीपुर, दतिया और मंजलपुर शामिल है। खास बात है कि तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, क्योंकि इन राज्यों में भाजपा की सरकार है। इस दौरान सबसे ज्यादा चर्चा बांकीपुर की है। यह सीट भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के चलते खाली हुई थी।
बांकीपुर- बिहार की इस हाई प्रोफाइल सीट पर मुख्य मुकाबला जन सुराज के प्रशांत किशोर और भाजपा उम्मीदवार नीरज सिन्हा के बीच माना जा रहा है। जबकि, राष्ट्रीय जनता दल की रेखा गुप्ता समेत कुल 23 अन्य दावेदार भी मैदान में हैं।
दतिया- मुख्य मुकाबला भाजपा नेता आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के घनश्याम सिंह के बीच माना जा रहा है। जबकि, आजाद समाज पार्टी ने दामोदर सिंह यादव को मैदान में उतारा है। ऐसे में संभावनाएं हैं कि एमपी की इस सीट पर रण त्रिकोणीय हो सकता है। इनके अलावा 18 अन्य उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं।
मंजलपुर- भाजपा ने यहां सीट बचाने के लिए वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद सतीश गोविंदभाई पटेल को उम्मीदवार बनाया है। जबकि, कांग्रेस ने पूर्व मंत्री भीखाभाई रबारी पर दांव खेला है।
उपचुनाव के नतीजों से जुड़े लाइव अपडेट्स के लिए बने रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ-
7:43 AM- कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को सजा होने के कारण एमपी की दतिया सीट पर उपचुनाव हुए थे। उन्होंने 2023 में भाजपा के नरोत्तम मिश्रा को हराया था।
7:30 AM- 30 जुलाई को दतिया में 71.44 प्रतिशत, बांकीपुर में 34.30 प्रतिशत और मंजलपुर में 37.5 फीसदी वोटिंग हुई थी।
7:26 AM- सोमवार सुबह 8 बजे मतदान केंद्रों पर दतिया, बांकीपुर और मंजलपुर सीट पर उपचुनाव के लिए काउंटिंग शुरू होने जा रही है।
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
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