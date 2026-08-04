उपचुनाव के नतीजे BJP के लिए बुरी खबर, लेकिन ज्यादा खुश न हो विपक्ष; बज गई खतरे की घंटी?

बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने BJP को हराकर बड़ा उलटफेर किया है। जानें कि कैसे BJP का सबसे सुरक्षित किला ढहा और इसके क्या राजनीतिक मायने हैं।

तीन राज्यों की तीन विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) को बड़ा झटका दिया है। लेकिन ये मुख्य विपक्षी दलों के लिए भी यह कोई अच्छी खबर नहीं है। सबसे बड़ा उलटफेर बिहार की बांकीपुर सीट पर देखने को मिला है, जहां चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने बीजेपी के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले किले को ढहा दिया है। आइए समझते हैं कि इन उपचुनावों के नतीजे बीजेपी के साथ-साथ विपक्ष के लिए भी खतरे की घंटी क्यों हैं।

बांकीपुर में ढहा BJP का सबसे सुरक्षित किला बिहार की बांकीपुर सीट के नतीजे राजनीतिक पंडितों को हैरान करने वाले हैं। इस सीट को समझने के लिए कुछ आंकड़े सबसे अहम हैं। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बांकीपुर में 19,324 वोटों के भारी अंतर से जीत दर्ज की है। उन्हें कुल 49.23% वोट मिले हैं। 2008 में इस सीट के गठन के बाद से बीजेपी यहां कभी नहीं हारी थी और उसे हमेशा 59% से ज्यादा वोट मिले। लेकिन इस बार बीजेपी का वोट शेयर 2025 के विधानसभा चुनावों के 62% से गिरकर सीधे 34.4% पर आ गया। इसके अलावा, मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल (RJD) का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। पिछले चुनाव में करीब 30% वोट पाने वाली आरजेडी इस बार महज 10.95% वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रही।

बांकीपुर में बीजेपी की हार के क्या रहे कारण? बांकीपुर को सवर्णों का गढ़ माना जाता है। अनुमानित आंकड़ों के अनुसार यहां करीब 37% सवर्ण आबादी (बनियों को छोड़कर) है, जिसमें कायस्थ (14%), भूमिहार (8%), ब्राह्मण (8%) और राजपूत (7%) शामिल हैं। बीजेपी की इस करारी हार के पीछे मुख्य रूप से दो कारण माने जा रहे हैं।

उम्मीदवार का चयन: बीजेपी ने ऐन मौके पर अपना उम्मीदवार बदला, जिसे स्थानीय जनता ने विधायक पद के लिए उपयुक्त नहीं माना।

सवर्णों की नाराजगी: सम्राट चौधरी (कुशवाहा) को मुख्यमंत्री बनाए जाने से सवर्ण मतदाताओं में नाराजगी के संकेत मिले हैं। इसके अलावा यूजीसी के नियम, नीट पेपर लीक और युवाओं के हालिया प्रदर्शनों जैसे राष्ट्रीय मुद्दों ने भी बीजेपी के कोर वोट बैंक को खिसकाने का काम किया। प्रशांत किशोर ने अपनी सवर्ण पहचान को किनारे रखते हुए सुशासन और विकास के मुद्दे पर हर जाति का वोट बटोरा है।

दतिया में कांग्रेस जीती, लेकिन खेल बिगाड़ रही आजाद समाज पार्टी मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 6,016 वोटों से हरा दिया है। हालांकि, यह बीजेपी के लिए बांकीपुर जितना बड़ा झटका नहीं है क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव में भी यह सीट कांग्रेस (राजेंद्र भारती) ने ही जीती थी।

दतिया के नतीजों में सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा चंद्रशेखर आजाद की 'आजाद समाज पार्टी (कांशीराम)' का है, जिसने 22,527 वोट हासिल किए हैं। यह साफ दिखाता है कि सत्ता विरोधी वोट अब बंट रहा है।

गुजरात के मांजलपुर से बीजेपी के लिए एकमात्र राहत इन तीन उपचुनावों में बीजेपी के लिए सुकून की एकमात्र खबर गुजरात की मांजलपुर सीट से आई। यह बीजेपी का अभेद्य दुर्ग है, जहां उसने 2008 के बाद से कभी 65.5% से कम वोट हासिल नहीं किए। इस बार भी बीजेपी के सत्येंद्रभाई पटेल ने कांग्रेस के भीखाभाई रबारी को 30,630 वोटों के भारी अंतर से करारी शिकस्त दी है।

विपक्ष के लिए ये नतीजे जश्न मनाने का मौका क्यों नहीं हैं? भले ही बीजेपी तीन में से दो सीटें हार गई हो, लेकिन मुख्य विपक्षी दलों (जैसे आरजेडी और कांग्रेस) के लिए भी इसमें खुश होने की कोई बात नहीं है। इसके पीछे दो बड़े कारण हैं।

पहला- वोटर्स नए विकल्प तलाश रहे हैं। बांकीपुर का उदाहरण सबसे सटीक है। यहां बीजेपी से नाराज वोटर्स अपने पारंपरिक विकल्प आरजेडी के पास जाने के बजाय नए चेहरे (प्रशांत किशोर) के साथ चले गए। इससे आरजेडी का वोट शेयर बुरी तरह गिर गया।

दूसरा- सत्ता विरोधी वोटों का बंटवारा। दतिया में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का 22 हजार से ज्यादा वोट लाना इस बात का प्रमाण है कि बीजेपी से नाराज लोग मुख्यधारा के विपक्ष को अपना एकमात्र विकल्प नहीं मान रहे हैं।