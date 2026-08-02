Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

'पुलिस की वर्दी खरीदो, जंतर-मंतर पहुंचो' सोशल मीडिया चैट से खुली पाकिस्तानी साजिश!

By Shubham Sharma
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

जांच एजेंसियों के अनुसार, यह मॉड्यूल दिल्ली के जंतर-मंतर पर पुलिस वर्दी पहनकर उपद्रव मचाने, राज्य के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की रेकी करने और प्रभावशाली नेताओं को 'हनीट्रैप' में फंसाने की साजिश रच रहा था।

West bengal STF
संदिग्ध आतंकी हमीम मंडल की प्रेमिका और मुख्य सहयोगी अर्पिता सरकार को झारखंड के साहिबगंज से गिरफ्तार किया है।

पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने पाकिस्तान समर्थित आतंकी मॉड्यूल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए संदिग्ध आतंकी हमीम मंडल की प्रेमिका और मुख्य सहयोगी अर्पिता सरकार को झारखंड के साहिबगंज से गिरफ्तार किया है।

जांच एजेंसियों के अनुसार, यह मॉड्यूल दिल्ली के जंतर-मंतर पर पुलिस वर्दी पहनकर उपद्रव मचाने, राज्य के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की रेकी करने और प्रभावशाली नेताओं को 'हनीट्रैप' में फंसाने की साजिश रच रहा था।

दिल्ली के जंतर-मंतर पर उपद्रव की थी योजना

एसटीएफ के आईजी गौरव शर्मा ने बताया कि बर्धमान से गिरफ्तार किए गए हमीम मंडल को पाकिस्तानी आकाओं से सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड ऐप्स के जरिए निर्देश मिल रहे थे।

ये भी पढ़ें:अर्पिता सरकार कौन है, हमीम के टच में कैसे आई? बंगाल आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा नाम

हमीम को पुलिस की वर्दी खरीदकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे छात्र विरोध प्रदर्शन के बीच घुसपैठ करने और वहां गड़बड़ी फैलाने का काम सौंपा गया था।

आरोपी को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के काफिले, उनकी सुरक्षा और मूवमेंट पर नजर रखने के लिए कहा गया था।

'हनीट्रैप' और ब्लैकमेलिंग में शामिल थी अर्पिता

झारखंड के साहिबगंज (बारहरवा) की रहने वाली और सोशल मीडिया पर एक्टिव अर्पिता सरकार को बर्धमान कोर्ट में पेश कर 13 दिनों की एसटीएफ हिरासत में भेज दिया गया है।

ये भी पढ़ें:निशाने पर बंगाल CM, मंत्री के बेटे के लिए हनी ट्रैप, जैश की साजिश का भंडाफोड़

STF अधिकारी ने कहा, "अर्पिता प्रभावशाली राजनीतिक हस्तियों और अधिकारियों से संपर्क बनाकर उनकी निजी जानकारियां जुटाती थी। उसने हाल ही में झारखंड/बंगाल के एक वरिष्ठ मंत्री के बेटे को हनीट्रैप कर अपहरण और रंगदारी वसूलने की साजिश रची थी।"

पाकिस्तानी हैंडलर्स और विदेशी सिम कार्ड का खुलासा

जांच में सामने आया है कि हमीम और अर्पिता पिछले 4 साल से एक-दूसरे को जानते थे। पिछले 4-5 महीनों से वे पाकिस्तानी हैंडलर्स के सीधे संपर्क में थे।

  • अबीर जट333, उजैर, राणा और हमाद नाम के एकाउंट्स से निर्देश मिल रहे थे।

ये भी पढ़ें:बंगाल में अभी भी जारी जबरन वसूली, BJP अध्यक्ष समिक बोले- पार्टी के नेता ही शामिल
  • इन हैंडलर्स के पाकिस्तान के शहजाद भट्टी गैंग से जुड़े होने का शक है।
  • बातचीत के लिए WhatsApp, Telegram के अलावा Element X और Session जैसे एन्क्रिप्टेड ऐप्स का इस्तेमाल हो रहा था।
  • आरोपियों के पास से ब्रिटेन और मेक्सिको के जारी किए गए अंतरराष्ट्रीय सिम कार्ड बरामद हुए हैं।

STF का कहना है कि जांच अभी शुरुआती चरण में है और आने वाले दिनों में इस सीमा पार नेटवर्क से जुड़े कई और लोगों की गिरफ्तारियां हो सकती हैं।

Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
West Bengal West Bengal News Jantar Mantar
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।